The Nautilus Maldives ist das beste Resort im Indischen Ozean

The Nau­ti­lus Mal­di­ves wurde bei den „Rea­ders‘ Choice Awards 2020” des re­nom­mier­ten US-Rei­se­ma­ga­zins „Condé Nast Tra­vel­ler” zum bes­ten Re­sort im In­di­schen Ozean ge­kürt – ganz knapp vor dem Naladhu Pri­vate Is­land Mal­di­ves und The Oberoi auf Mau­ri­tius. Die Aus­zeich­nung ba­siert auf den Be­wer­tun­gen von mehr als 600.000 Le­sern welt­weit.

Das Hi­dea­way be­dankt sich mit ei­nem be­son­de­ren An­ge­bot, bei dem das Früh­stück, das Din­ner so­wie die Trans­fers mit dem Was­ser­flug­zeug ab ei­nem Auf­ent­halt von vier Näch­ten im Preis in­klu­diert sind. Be­reits an­läss­lich der Wie­der­eröff­nung im Sep­tem­ber hatte das The Nau­ti­lus Mal­di­ves spe­zi­elle An­ge­bote für Fa­mi­lien und Paare mit 35 Pro­zent Ra­batt auf die Vil­len und Re­si­den­zen bis 22. De­zem­ber 2020 lan­ciert.

Das erst im Fe­bruar 2019 er­öff­nete The Nau­ti­lus Mal­di­ves liegt im UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vat des Baa Atolls und gilt als ei­nes der ex­klu­sivs­ten Re­sorts der Welt. Gleich­zei­tig ist das Hi­dea­way auf Thil­ad­hoo Is­land mit le­dig­lich 242 mal 249 Me­tern ei­nes der kleins­ten In­sel­re­sorts der Ma­le­di­ven. Platz ist trotz­dem mehr als ge­nug vor­han­den, denn auf der In­sel fin­den sich nur 26 Vil­len und Re­si­den­ces, die alle über ei­nen pri­va­ten Pool und ei­nen weit­läu­fi­gen Au­ßen­be­reich ver­fü­gen.

Ein pri­va­ter But­ler – „House Mas­ter“ ge­nannt – küm­mert sich rund um die Uhr um die Wün­sche der Gäste und kon­tak­tiert sie be­reits vor der Reise. Selbst beim Trans­fer ha­ben die Ur­lau­ber nur mit we­ni­gen Per­so­nen Kon­takt: Bei der An­kunft am in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen Ve­lana wer­den sie di­rekt vom Flug­zeug ab­ge­holt und in­di­vi­du­ell in die ex­klu­sive VIP-Lounge be­glei­tet.

Die­ser Ser­vice steht al­len Gäs­ten zur Ver­fü­gung – un­ab­hän­gig von der ge­buch­ten Un­ter­kunfts­ka­te­go­rie. Da sich die Mit­ar­bei­ter um das Ge­päck – das des­in­fi­ziert wird – und die Ein­rei­se­for­ma­li­tä­ten küm­mern, müs­sen die Gäste nicht mit an­de­ren Ur­lau­bern in der Schlange ste­hen. An­schlie­ßend flie­gen sie mit dem pri­va­ten Was­ser­flug­zeug des Re­sorts in 35 Mi­nu­ten vom Flug­ha­fen di­rekt zur In­sel.

Da es im Re­sort keine fes­ten Öff­nungs­zei­ten gibt, ste­hen die Kö­che den Ur­lau­bern zu je­der Ta­ges­zeit zur Ver­fü­gung. In den drei Re­stau­rants – oder auf Wunsch auch in ei­ner der Vil­len oder Re­si­den­zen – war­ten da­bei ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse auf höchs­tem Ni­veau, die ex­akt auf die Wün­sche des Gas­tes zu­ge­schnit­ten sind. Die Spei­se­kar­ten sind le­dig­lich als An­re­gung ge­dacht – so wie es sich eben für das ein­zige Re­lais & Châ­teaux Re­sort auf den Ma­le­di­ven ge­hört.

Das ein­zig­ar­tige Kon­zept des The Nau­ti­lus wurde von ei­nem ma­le­di­vi­schen Un­ter­neh­mer ent­wor­fen, der seine per­sön­li­che Vi­sion von ab­so­lu­tem Lu­xus und Frei­heit um­set­zen wollte. So kön­nen sich die Gäste zum Bei­spiel im „So­lasta Spa”, in der ei­ge­nen Villa oder am Strand mit maß­ge­schnei­der­ten Well­ness­be­hand­lun­gen ver­wöh­nen las­sen.

Auch sonst bleibt kein Wunsch des Gas­tes un­er­füllt – ob Tau­chen mit den ma­jes­tä­ti­schen Man­ta­ro­chen in der Ha­ni­faru Bay, die nur 15 Mi­nu­ten mit der Yacht ent­fernt ist, oder Open-Air-Kino un­ter dem Ster­nen­him­mel auf ei­ner pri­va­ten Sand­bank. Un­ter den bes­ten Re­sorts der Welt lan­dete The Nau­ti­lus bei den „Rea­ders‘ Choice Awards 2020” üb­ri­gens hin­ter dem L’Ho­ri­zon Re­sort & Spa in Palm Springs (Ka­li­for­nien) und dem The Mu­lia auf Bali auf Platz 3.

