Kagi Maldives Spa Island: Neues Boutique-Resort mit 50 Pool-Villen

Im Sep­tem­ber 2020 er­öff­net im Nord-Male-Atoll ein neues Bou­tique-Re­sort der Fünf-Sterne-Ka­te­go­rie: Das Kagi Mal­di­ves Spa Is­land be­steht aus le­dig­lich 50 Vil­len am Strand und über dem Was­ser, die alle über ei­nen pri­va­ten Pool und ein gro­ßes Son­nen­deck ver­fü­gen. Punk­ten will das Hi­dea­way vor al­lem mit ei­nem un­ver­gess­li­chen Spa-Er­leb­nis.

Für die Ge­stal­tung des Kagi Mal­di­ves Spa Is­land ist der be­rühmte Re­sort-Ar­chi­tekt Yuji Yama­zaki ver­ant­wort­lich, der un­ter an­de­rem als Mas­ter­mind der re­vo­lu­tio­nä­ren Un­ter­was­ser-Villa „The Muraka” im Con­rad Mal­di­ves gilt. Seine un­ver­wech­sel­bare Hand­schrift zeigt sich vor al­lem im 1.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Spa- und Well­ness­zen­trum mit sei­nem Yoga-Pa­vil­lon in Trä­nen­form, der auf der tür­kis­far­be­nen La­gune der In­sel zu schwe­ben scheint.

Hier be­fin­det sich auch das Baani Spa, das mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen, per­so­na­li­sier­ten Well­ness­er­leb­nis auf­war­tet. Al­ter­na­tive The­ra­pien wie Reiki, Kris­tall- und Klang­hei­lung, ein ganz­heit­li­ches Life­style- und Ge­sund­heits­coa­ching und spe­zi­elle „Well­ness Sab­ba­ti­cal Retre­ats” er­gän­zen da­bei ein um­fas­sen­des An­ge­bot an Schön­heits- und Mas­sa­ge­an­wen­dun­gen.

Ne­ben vier Be­hand­lungs­räu­men mit Bad im Freien ver­fügt das Spa über eine Ent­span­nungs­lounge, ei­nen Schön­heits­sa­lon, ein Yoga- und Klang­hei­lungs­stu­dio, Dampf­bä­der, ein hoch­mo­der­nes Fit­ness­stu­dio, eine Bou­tique und eine Saft­bar mit Ge­trän­ken und Su­per­foods. Zu­dem wer­den ge­mein­sam mit der be­kann­ten Haut­pfle­ge­marke Epi­cu­ren­Dis­co­very ex­klu­sive Anti-Aging-Pro­dukte für Gesichts‑, Schön­heits- und Mas­sa­ge­an­wen­dun­gen ent­wi­ckelt.

Die Fu­si­ons­kü­che in den bei­den Re­stau­rants des Re­sorts wird vom geo­gra­fi­schen „Feu­er­ring“ in­spi­riert, der die Ma­le­di­ven um­gibt – von den Ge­wür­zen Süd­ost­asi­ens bis zu den Aro­men Süd­ame­ri­kas und Ozea­ni­ens. Drei Bars und ein Tauch­cen­ter kom­plet­tie­ren die Aus­stat­tung, wäh­rend das Haus­riff zum Schnor­cheln ein­lädt. Er­reich­bar ist das neue Kagi Mal­di­ves Spa Is­land vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen in Malé in 15 Mi­nu­ten mit dem Was­ser­flug­zeug oder in ei­ner Stunde mit dem Speed­boat.

www.kagimaldives.com