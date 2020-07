Kalabrien: Das erste Falkensteiner Hotel in Süditalien ist eröffnet

An der be­kann­ten Costa de­gli Dei – nahe der his­to­ri­schen Klein­stadt Tro­pea in der süd­ita­lie­ni­schen Re­gion Ka­la­brien – hat Fal­ken­stei­ner Ho­tels & Re­si­den­ces so­eben ein wei­te­res Fa­mi­li­en­re­sort er­öff­net: Beim neuen Club Funi­ma­tion Gar­den Ca­la­b­ria han­delt es sich um ein be­reits be­stehen­des Re­sort, das von der Ho­tel­gruppe über­nom­men und um­fas­send re­no­viert wurde.

Vor­erst wur­den 224 der ins­ge­samt 580 Zim­mer in ei­nem lo­ka­len, me­di­ter­ra­nen De­sign neu ge­stal­tet. Zu­dem be­rei­chert ein Spray-Park für Klein­kin­der die groß­zü­gige Fa­mi­lien-Pool­land­schaft – und für die kleins­ten Ur­lau­ber fin­det sich im neuen Ba­by­bereich al­les für ei­nen per­fek­ten Ur­laub un­ter der ita­lie­ni­schen Sonne.

Für den ku­li­na­ri­schen Ge­nuss ste­hen drei Buf­fet­re­stau­rants be­reit – das um­ge­stal­tete Haupt­re­stau­rant mit Show-Coo­king-Sta­tio­nen, ein Strand- und ein Er­wach­se­nen-Re­stau­rant. Die Gäste kön­nen hier täg­lich von 10 bis 24 Uhr das All-In­clu­sive-Kon­zept des Re­sorts nut­zen.

Das High­light des 124.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Clubs, der in­mit­ten von Pi­ni­en­wäl­dern und ei­ner groß­zü­gi­gen Gar­ten­an­lage liegt, ist der ei­gene, nur 300 Me­ter ent­fernte Strand. Ne­ben ei­nem be­schat­te­ten Kin­der­be­reich mit Spiel­platz fin­den ak­tive Gäste dort auch das Was­ser­sport­cen­ter, das Ka­jaks und Boote ver­leiht. Stand-Up-Pad­de­ling wird eben­falls an­ge­bo­ten.

Er­gänzt wird das Frei­zeit­an­ge­bot vom mar­ken­be­kann­ten „Falky-Land” für Kin­der je­der Al­ters­gruppe in­klu­sive gro­ßem Out­door-Spiel­platz. Aber auch se­pa­rate Adults-Only-Be­rei­che wur­den ge­schaf­fen. So kön­nen sich El­tern ohne ihre Spröss­linge in ab­ge­trennte Re­lax-Areas mit Strand­bet­ten zu­rück­zie­hen, Zeit zu zweit im Er­wach­se­nen-Pool ver­brin­gen oder im „Ac­qua­pura Spa” eine Viel­zahl an Be­hand­lun­gen und Mas­sa­gen ge­nie­ßen.

Fit­ness­be­rei­che drin­nen und drau­ßen so­wie eine weit­läu­fige Sport­an­lage mit Ten­nis­plät­zen, Beach­vol­ley­ball und Be­ach­soc­cer run­den das An­ge­bot ab. Der Club Funi­ma­tion Gar­den Ca­la­b­ria ist nur rund 15 Mi­nu­ten vom Flug­ha­fen La­me­zia Terme ent­fernt, der di­rekt von Ber­lin, Mün­chen, Frank­furt, Ba­sel, Zü­rich und Wien an­ge­flo­gen wird. Die Preise für ein Fa­mi­lien-Su­pe­rior-Zim­mer be­gin­nen bei 315 Euro pro Nacht und Fa­mi­lie mit zwei Er­wach­se­nen und zwei Kin­dern.

