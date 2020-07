Luxus auf Mauritius: Heritage Le Telfair kehrt im September zurück

Das He­ri­tage Le Tel­fair Golf & Well­ness Re­sort auf Mau­ri­tius be­grüßt ab 1. Sep­tem­ber 2020 wie­der aus­län­di­sche Gäste. Auf sie war­tet eine ein­zig­ar­tige Mi­schung aus Ruhe, Na­tur, Aben­teuer und Lu­xus in ei­nem klei­nen tro­pi­schen Pa­ra­dies, das nicht zu­fäl­lig zu den „Small Lu­xury Ho­tels of the World” ge­hört.

Das He­ri­tage Le Tel­fair liegt an der Süd­küste von Mau­ri­tius an ei­nem wun­der­schö­nen Strand in der 2.500 Hektar gro­ßen He­ri­tage Do­maine de Bel Ombre. Ganz in Weiß ge­hal­ten, strahlt es mit grü­nen und gold­far­be­nen Ak­zen­ten eine ru­hige Ele­ganz aus. Be­reits beim Be­tre­ten wird der Blick durch die Lobby hin­durch auf das strah­lend blaue Meer ge­lenkt.

Au­ßer­ge­wöhn­lich macht das Re­sort ein Na­tur­er­leb­nis der be­son­de­ren Art, denn gleich hin­ter dem He­ri­tage Le Tel­fair lockt das He­ri­tage Na­ture Re­serve mit sei­ner mau­ri­ti­schen Flora und Fauna. Das UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vat um­fasst 1.300 Hektar mit tro­pi­schen Wäl­dern, spek­ta­ku­lä­ren Was­ser­fäl­len und Pan­ora­ma­bli­cken über Berge, Hü­gel und Flüsse bis zur Küste des In­di­schen Oze­ans.

Wilde Ap­fel- und Eben­holz­bäume bil­den die Le­bens­grund­lage für Af­fen, Vö­gel, Ha­sen, Wild­schweine und Java-Hir­sche. Die Gäste ha­ben hier die Mög­lich­keit, mit gu­tem Ge­wis­sen die Seele bau­meln zu las­sen, vom All­tag völ­lig ab­zu­schal­ten und gleich­zei­tig in völ­lig in­tak­ter Na­tur ak­tiv zu sein. Er­kun­den kön­nen sie das He­ri­tage Na­ture Re­serve auf ei­gene Faust mit Moun­tain­bike, Quad oder Buggy so­wie bei ei­ner Foto- oder Nacht­sa­fari. Für Kin­der gibt es ei­gens ge­führte Ent­de­ckungs­tou­ren.

Zu den He­ri­tage Re­sorts ge­hö­ren zwei Ho­tels im Fünf-Sterne-Seg­ment so­wie ein Bun­ga­low-Vil­lage, die sich alle in der 2.500 Hektar gro­ßen He­ri­tage Bel Ombre be­fin­den. Zwölf Re­stau­rants, der He­ri­tage Golf Club mit sei­nem 18-Loch-Cham­pions­hip-Platz, zwei Spas, das Fré­dé­rica Na­tur­re­ser­vat, der tren­dige C Be­ach Club, zwei Kids Clubs, ein Teens Club, ein Baby Club und ver­schie­dene Sport­ein­rich­tun­gen run­den die Aus­stat­tung ab.

Das He­ri­tage Le Tel­fair ist ein Fünf-Sterne-Su­pe­rior-Re­sort, das im Stil der mau­ri­ti­schen Ar­chi­tek­tur des 19. Jahr­hun­derts er­rich­tet wurde und ganz den Charme ei­ner Zu­cker­plan­tage ver­gan­ge­ner Zei­ten ver­sprüht. Das He­ri­tage Awali Golf & Spa Re­sort kom­bi­niert Ele­ganz mit der Ma­gie Afri­kas. An­ge­legt wie ein klei­nes Dorf, ver­tei­len sich die afri­ka­nisch ge­stal­te­ten Ge­bäude im weit­läu­fi­gen Gar­ten der An­lage. Die ex­klu­si­ven He­ri­tage The Vil­las paa­ren Pri­vat­sphäre mit ex­zel­len­tem Ho­tel­ser­vice.

www.heritageresorts.mu