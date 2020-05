Zehn Dinge, die Sie bestimmt noch nicht über Kroatien wussten

Auch die kleinste Stadt der Welt liegt in Kroa­tien: Ob­wohl in Hum auf der Halb­in­sel Is­trien ge­rade ein­mal 30 Per­so­nen le­ben, gilt das mit­tel­al­ter­li­che Städt­chen als Tou­­ris­­ten-Ho­t­­s­pot, denn die al­ten Stein­stra­ßen sind von mas­si­ven Stadt­mau­ern um­schlos­sen und wir­ken bei­nahe so, als ob die Zeit hier ste­hen ge­blie­ben ist. Se­hens­wert sind un­ter an­de­rem die Fres­ken in der ro­ma­ni­schen Ka­pelle des Hl. Hie­ro­ny­mus. Auch den haus­ge­mach­ten Schnaps „Humska biska“ sollte man nicht ver­säu­men.