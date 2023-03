Analyse: Wo und wann drohen Hurrikans, Taifune und Zyklone?

Als Spe­zia­list für Kri­sen­warn­sys­teme hat das Tü­bin­ger Un­ter­neh­men A3M Glo­bal Mo­ni­to­ring eine Ana­lyse der tro­pi­schen Wir­bel­stürme in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten er­stellt und ver­rät, in wel­chen Re­gio­nen und zu wel­chen Jah­res­zei­ten die Hur­ri­kans, Tai­fune und Zy­klone meist auf­tre­ten.

Von Juni bis No­vem­ber er­streckt sich die Hur­ri­kan-Sai­son in der Ka­ri­bik, wie zu­letzt erst der Hur­ri­kan „Do­rian“ auf den Ba­ha­mas er­schre­ckend un­ter Be­weis stellte. Kuba, Pu­erto Rico oder die Do­mi­ni­ka­ni­sche Re­pu­blik kön­nen laut der Ana­lyse zu die­ser Zeit eben­falls tro­pi­sche Wir­bel­stürme auf­tre­ten.

Me­xiko kann so­wohl an der At­lan­tik- so­wie an der Pa­zi­fik­küste von Wir­bel­stür­men ge­trof­fen wer­den. Die pa­zi­fi­sche Hur­ri­kan-Sai­son reicht da­bei von Mitte Mai bis Ende No­vem­ber. Ka­li­for­nien bleibt meis­tens ver­schont. An­ders sieht es auf den In­seln Ha­waiis aus: Dort kön­nen von An­fang Juni bis Ende No­vem­ber tro­pi­sche Wir­bel­stürme an Land tref­fen, die sich im Zen­trum des Pa­zi­fiks auf­ge­baut ha­ben.

Auf der Süd­halb­ku­gel tre­ten Zy­klone meist in den dor­ti­gen Som­mer­mo­na­ten auf – also in un­se­rem Win­ter. Auch be­liebte Rei­se­ziele wie Mau­ri­tius, die Sey­chel­len oder La Ré­union kön­nen von Mitte No­vem­ber bis April von Wir­bel­stür­men be­ein­träch­tigt wer­den. In Aus­tra­lien wer­den die meis­ten Zy­klone eben­falls zwi­schen No­vem­ber und April ver­zeich­net.

Sri Lanka (c) tra­vel by tropf

Asia­ti­sche Län­der wa­ren in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten haupt­säch­lich im Som­mer und Herbst von schwe­ren Wir­bel­stür­men be­trof­fen. Auf dem in­di­schen Sub­kon­ti­nent und auf Sri Lanka kön­nen Zy­klone zwar ganz­jäh­rig auf­tre­ten – die Wahr­schein­lich­keit steigt al­ler­dings im Som­mer an. In China, auf den Phil­ip­pi­nen und Tai­wan müs­sen die Men­schen vor al­lem zwi­schen Juli und De­zem­ber mit Tai­fu­nen rech­nen.