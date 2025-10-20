The Mora Sahara Tozeur: TUI eröffnet in der Wüste von Tunesien

Mit der Unterzeichnung des zweiten The Mora Hotels hat die TUI Group einen weiteren Meilenstein in der Expansion ihres internationalen Hotel-Portfolios erreicht. Die Eröffnung des The Mora Sahara Tozeur ist für den 1. November 2025 geplant – inmitten der Wüstenoase Tozeur im Westen von Tunesien.
Die neue Marke „The Mora Hotels” feierte vor 19 Monaten auf Sansibar ihr Debüt. Mit ihr will die TUI Group entspannten, modernen Luxus mit einem sehr individuellen und flexiblen Ansatz verbinden. Die Hotelerlebnisse geben den Gästen die Freiheit, ihrer Stimmung zu folgen und den Urlaub nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Die Marke richtet sich dabei an Urlauber, die gehobene, auf ihre persönlichen Vorlieben abgestimmte Erlebnisse schätzen.
Tozeur liegt am Rande der tunesischen Sahara und ist bekannt für seine Palmenhaine und seine charakteristische Architektur. Die historische Medina bietet den Gästen die Möglichkeit, das reiche kulturelle Erbe der Region mit ihrer jahrhundertealten Berbertradition zu erleben. Daneben warten hier auch faszinierende Naturerlebnisse und die bekannte Star Wars-Filmkulisse von Ong Jmal – einer markanten Felsformation inmitten der Wüste.
Das The Mora Sahara Tozeur umfasst 93 großzügige Zimmer und Villen mit weitem Blick über die Wüstenlandschaft. Kulinarisch haben die Gäste die Wahl zwischen drei Restaurants mit internationalen, tunesischen und asiatischen Köstlichkeiten sowie dem „Berber Night Barbeque” – einem stimmungsvollen À‑la-carte-Erlebnis unter freiem Himmel.
Das Resort ist sowohl für entspannte Auszeiten als auch für aktive Familienurlaube konzipiert und bietet Angebote für Gäste jeden Alters. Von aktiven Momenten im Fitnesscenter oder auf dem vielseitigen Sportplatz bis zu entspannenden Anwendungen im „The Pause Spa” schafft das The Mora Sahara Tozeur vielseitige Wohlfühlorte, damit die Gäste ihren Urlaub ganz individuell erleben können.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.