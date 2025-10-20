The Mora Sahara Tozeur: TUI eröffnet in der Wüste von Tunesien

Mit der Un­ter­zeich­nung des zwei­ten The Mora Ho­tels hat die TUI Group ei­nen wei­te­ren Mei­len­stein in der Ex­pan­sion ih­res in­ter­na­tio­na­len Ho­tel-Port­fo­lios er­reicht. Die Er­öff­nung des The Mora Sa­hara To­zeur ist für den 1. No­vem­ber 2025 ge­plant – in­mit­ten der Wüs­ten­oase To­zeur im Wes­ten von Tu­ne­sien.

Die neue Marke „The Mora Ho­tels” fei­erte vor 19 Mo­na­ten auf San­si­bar ihr De­büt. Mit ihr will die TUI Group ent­spann­ten, mo­der­nen Lu­xus mit ei­nem sehr in­di­vi­du­el­len und fle­xi­blen An­satz ver­bin­den. Die Ho­tel­er­leb­nisse ge­ben den Gäs­ten die Frei­heit, ih­rer Stim­mung zu fol­gen und den Ur­laub nach ih­ren Vor­stel­lun­gen zu ge­stal­ten. Die Marke rich­tet sich da­bei an Ur­lau­ber, die ge­ho­bene, auf ihre per­sön­li­chen Vor­lie­ben ab­ge­stimmte Er­leb­nisse schät­zen.

To­zeur liegt am Rande der tu­ne­si­schen Sa­hara und ist be­kannt für seine Pal­men­haine und seine cha­rak­te­ris­ti­sche Ar­chi­tek­tur. Die his­to­ri­sche Me­dina bie­tet den Gäs­ten die Mög­lich­keit, das rei­che kul­tu­relle Erbe der Re­gion mit ih­rer jahr­hun­der­te­al­ten Ber­ber­tra­di­tion zu er­le­ben. Da­ne­ben war­ten hier auch fas­zi­nie­rende Na­tur­er­leb­nisse und die be­kannte Star Wars-Film­ku­lisse von Ong Jmal – ei­ner mar­kan­ten Fels­for­ma­tion in­mit­ten der Wüste.

„Mit The Mora ha­ben wir eine neue De­fi­ni­tion von Lu­xus ge­schaf­fen – er­leb­nis­ori­en­tiert und zeit­ge­mäß. Die Er­öff­nung des The Mora Sa­hara To­zeur ist ein wei­te­rer Schritt in un­se­rer Stra­te­gie, in aus­ge­wähl­ten De­sti­na­tio­nen zu wach­sen und neue Kun­den­seg­mente an­zu­spre­chen. Das po­si­tive Gäs­te­feed­back aus un­se­rem ers­ten Re­sort be­stä­tigt, dass un­ser Kon­zept den Puls der Zeit trifft.“ Ar­tur Ger­ber, CEO von TUI Ho­tels & Re­sorts

Das The Mora Sa­hara To­zeur um­fasst 93 groß­zü­gige Zim­mer und Vil­len mit wei­tem Blick über die Wüs­ten­land­schaft. Ku­li­na­risch ha­ben die Gäste die Wahl zwi­schen drei Re­stau­rants mit in­ter­na­tio­na­len, tu­ne­si­schen und asia­ti­schen Köst­lich­kei­ten so­wie dem „Ber­ber Night Bar­be­que” – ei­nem stim­mungs­vol­len À‑la-carte-Er­leb­nis un­ter freiem Him­mel.

The Mora Sa­hara To­zeur /​ De­luxe Room (c) TUI Ho­tels & Re­sorts

Das Re­sort ist so­wohl für ent­spannte Aus­zei­ten als auch für ak­tive Fa­mi­li­en­ur­laube kon­zi­piert und bie­tet An­ge­bote für Gäste je­den Al­ters. Von ak­ti­ven Mo­men­ten im Fit­ness­cen­ter oder auf dem viel­sei­ti­gen Sport­platz bis zu ent­span­nen­den An­wen­dun­gen im „The Pause Spa” schafft das The Mora Sa­hara To­zeur viel­sei­tige Wohl­fühlorte, da­mit die Gäste ih­ren Ur­laub ganz in­di­vi­du­ell er­le­ben kön­nen.

www.themora.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.