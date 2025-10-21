Saudi-Arabien: Neue Flüge nach AlUla in der Wintersaison 2025/​26

Der Win­ter gilt als be­lieb­teste Sai­son für Rei­sen nach Saudi-Ara­bien – und mitt­ler­weile ent­spre­chen auch die Flüge nach AlUla dem ste­tig wach­sen­den tou­ris­ti­schen In­ter­esse. Gleich meh­rere Air­lines ha­ben Ver­bin­dun­gen zu wich­ti­gen re­gio­na­len Zie­len und in­ter­na­tio­na­len Ver­kehrs­kno­ten­punk­ten für die kom­mende Sai­son auf­ge­legt.

Zwi­schen dem 26. Ok­to­ber 2025 und dem 28. März 2026 wer­den 27 Flüge pro Wo­che auf dem in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen AlUla lan­den. Qa­tar Air­ways fliegt da­bei drei­mal wö­chent­lich von Doha nach AlUla und Royal Jor­da­nian nimmt die Ver­bin­dung von Am­man in die Oa­sen­stadt mit zwei Flü­gen pro Wo­che wie­der auf.

Dreimal pro Woche von Doha nach AlUla

Qa­tar Air­ways in AlUla (c) Qa­tar Air­ways

Qa­tar Air­ways fliegt von sei­nem glo­ba­len Dreh­kreuz am Ha­mad In­ter­na­tio­nal Air­port in der Haupt­stadt Doha re­gel­mä­ßig in mehr als 90 Län­der, zu de­nen auch Ös­ter­reich, Deutsch­land und die Schweiz zäh­len. Da­mit ist AlUla mit po­ten­zi­el­len Be­su­chern aus al­len Kon­ti­nen­ten ver­bun­den und macht die Oa­sen­re­gion für Mil­lio­nen von Men­schen er­reich­bar.

Zweimal wöchentlich von Amman nach AlUla

Royal Jor­da­nian in AlUla (c) Royal Jor­da­nian

Die Ver­bin­dung zwi­schen AlUla und Am­man ist mehr als nur eine wei­tere Flug­route, denn sie stärkt auch die kul­tu­rel­len Bin­dun­gen zwi­schen zwei Län­dern, die von der al­ten na­ba­täi­schen Zi­vi­li­sa­tion ge­prägt sind. So wie die Fel­sen­stadt Pe­tra in Jor­da­nien ein Zeug­nis für den Ein­falls­reich­tum der Na­ba­täer ist, be­wahrt He­gra bei AlUla als Saudi-Ara­bi­ens erste UNESCO-Welt­erbe­stätte das Ver­mächt­nis an kunst­voll ver­zier­ten Grä­bern und Mo­nu­men­ten.

Der Winterflugplan von und nach AlUla

Fy­nas am AlUla In­ter­na­tio­nal Air­port (c) Royal Com­mis­sion for AlUla

Sau­dia: Zwei Flüge täg­lich – ei­ner von Riad und ei­ner von Dsch­idda.

Fly­nas: Fünf Flüge pro Wo­che von Riad (Mon­tag, Frei­tag und Sonn­tag) und Dam­mam (Don­ners­tag und Sams­tag).

Fly­du­bai: Drei Flüge pro Wo­che zwi­schen Du­bai und AlUla am Diens­tag, Don­ners­tag und Sonn­tag.

Qa­tar Air­ways: Drei Flüge pro Wo­che ab Doha am Mitt­woch, Frei­tag und Sonn­tag.

Royal Jor­da­nian: Zwei Flüge pro Wo­che ab Am­man am Don­ners­tag und Sonn­tag (19. Ok­to­ber 2025 bis 26. Fe­bruar 2026).

Diese sai­so­nale Er­hö­hung der Flug­ka­pa­zi­tä­ten stellt si­cher, dass Be­su­cher aus der ge­sam­ten Re­gion und dar­über hin­aus in den küh­le­ren Mo­na­ten ei­nen be­que­men Zu­gang zu den be­mer­kens­wer­ten Na­tur­land­schaf­ten, der lu­xu­riö­sen Gast­freund­schaft, dem rei­chen Kul­tur­erbe und den viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen und Un­ter­hal­tungs­an­ge­bo­ten von AlUla im Rah­men des „AlUla Moments”-Kalenders ha­ben.

