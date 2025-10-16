Costa Rica: Wiedereröffnung des renovierten Riu Guanacaste

RIU Ho­tels & Re­sorts hat die Wie­der­eröff­nung des Riu Gua­na­caste ge­fei­ert. Das Re­sort in di­rek­ter Strand­lage an der Playa Ma­ta­palo in Costa Rica wurde mit viel Fin­ger­spit­zen­ge­fühl für das Orts­ty­pi­sche von Grund auf re­no­viert und soll künf­tig mit für ein ganz be­son­de­res Ur­laubs­fee­ling sor­gen.

Das 2009 er­öff­nete Riu Gua­na­caste war das erste Haus von RIU Ho­tels in die­ser De­sti­na­tion, be­vor 2012 das Riu Pa­lace Costa Rica in un­mit­tel­ba­rer Nach­bar­schaft hin­zu­kam. Nach der Er­wei­te­rung um 300 Zim­mer im letz­ten Jahr ver­fügt das Re­sort über 1.041 kom­plett neu ge­stal­tete, groß­zü­gige und helle Zim­mer mit höchs­tem Kom­fort. Neu sind acht Swim-Up-Zim­mer mit ei­ge­nem Pool.

Im Zuge des Um­baus wur­den alle Zim­mer so­wie die Ge­mein­schafts­be­rei­che, Re­stau­rants, Bars und Au­ßen­be­rei­che kom­plett re­no­viert. In­spi­ra­tion für das neue De­sign der In­nen­ein­rich­tung war da­bei die üp­pige Na­tur ringsum. Da­her fin­den sich über­all na­tür­li­che Ma­te­ria­lien und Far­ben, die die Bio­di­ver­si­tät und die Kul­tur von Costa Rica wi­der­spie­geln.

Die Lobby ist nun of­fe­ner und deut­lich funk­tio­na­ler und wirkt durch die op­ti­male Nut­zung von Raum und Ta­ges­licht auch deut­lich weit­räu­mi­ger. In den Au­ßen­an­la­gen wur­den neue Schat­ten­be­rei­che und Grün­an­la­gen an­ge­legt. Au­ßer­dem wurde der Pool­be­reich kom­plett um­struk­tu­riert. Von den ins­ge­samt sechs Pools war­ten nun gleich drei mit ei­ner Pool­bar auf.

Auch alle Re­stau­rants wur­den neu ge­stal­tet, wäh­rend das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot um neue Kon­zepte er­wei­tert wurde. So bie­tet das Re­sort nun ein asia­ti­sches, ein me­xi­ka­ni­sches und ein ita­lie­ni­sches Spe­zia­li­tä­ten­re­stau­rant so­wie ein klas­si­sches Steak­house. Dazu kom­men zwei Buf­fet­re­stau­rants mit Show-Kü­che, zwei Snack-Points „Pepe’s Food“ mit Ge­grill­tem so­wie zwei me­xi­ka­ni­sche Ta­cos-Sta­tio­nen „Tiki Taco“.

Zu­sätz­lich wur­den alle Bars des Ho­tels re­no­viert. Neu ist da­bei das Eis­café „Candy”, in dem die Gäste sü­ßes Ge­bäck, Eis und wei­tere Ver­füh­run­gen ge­nie­ßen kön­nen. Für die „Sports Bar” wurde das neue Ame­ri­can-Coun­try-Kon­zept ein­ge­führt, das ne­ben All-Ame­ri­can-Fa­vo­ri­tes à la carte wei­ter­hin Ge­tränke und Snacks rund um die Uhr um­fasst.

Die kleins­ten Gäste er­war­tet im Riu­Land ein voll­stän­dig neu ge­stal­te­ter Kin­der­be­reich. Dar­über hin­aus kön­nen alle Gäste des Riu Gua­na­caste wie bis­her ih­ren Spaß im „Splash Wa­ter World” – dem Aqua­park des be­nach­bar­ten Riu Pa­lace Costa Rica – ha­ben. Auch bei den wö­chent­li­chen „Riu Party“-Themenabenden sind die Gäste bei­der Re­sorts ein­ge­la­den.

