Costa Rica: Wiedereröffnung des renovierten Riu Guanacaste

RIU Hotels & Resorts hat die Wiedereröffnung des Riu Guanacaste gefeiert. Das Resort in direkter Strandlage an der Playa Matapalo in Costa Rica wurde mit viel Fingerspitzengefühl für das Ortstypische von Grund auf renoviert und soll künftig mit für ein ganz besonderes Urlaubsfeeling sorgen.
Das 2009 eröffnete Riu Guanacaste war das erste Haus von RIU Hotels in dieser Destination, bevor 2012 das Riu Palace Costa Rica in unmittelbarer Nachbarschaft hinzukam. Nach der Erweiterung um 300 Zimmer im letzten Jahr verfügt das Resort über 1.041 komplett neu gestaltete, großzügige und helle Zimmer mit höchstem Komfort. Neu sind acht Swim-Up-Zimmer mit eigenem Pool.
Im Zuge des Umbaus wurden alle Zimmer sowie die Gemeinschaftsbereiche, Restaurants, Bars und Außenbereiche komplett renoviert. Inspiration für das neue Design der Inneneinrichtung war dabei die üppige Natur ringsum. Daher finden sich überall natürliche Materialien und Farben, die die Biodiversität und die Kultur von Costa Rica widerspiegeln.
Die Lobby ist nun offener und deutlich funktionaler und wirkt durch die optimale Nutzung von Raum und Tageslicht auch deutlich weiträumiger. In den Außenanlagen wurden neue Schattenbereiche und Grünanlagen angelegt. Außerdem wurde der Poolbereich komplett umstrukturiert. Von den insgesamt sechs Pools warten nun gleich drei mit einer Poolbar auf.
Auch alle Restaurants wurden neu gestaltet, während das gastronomische Angebot um neue Konzepte erweitert wurde. So bietet das Resort nun ein asiatisches, ein mexikanisches und ein italienisches Spezialitätenrestaurant sowie ein klassisches Steakhouse. Dazu kommen zwei Buffetrestaurants mit Show-Küche, zwei Snack-Points „Pepe’s Food“ mit Gegrilltem sowie zwei mexikanische Tacos-Stationen „Tiki Taco“.
Zusätzlich wurden alle Bars des Hotels renoviert. Neu ist dabei das Eiscafé „Candy”, in dem die Gäste süßes Gebäck, Eis und weitere Verführungen genießen können. Für die „Sports Bar” wurde das neue American-Country-Konzept eingeführt, das neben All-American-Favorites à la carte weiterhin Getränke und Snacks rund um die Uhr umfasst.
Die kleinsten Gäste erwartet im RiuLand ein vollständig neu gestalteter Kinderbereich. Darüber hinaus können alle Gäste des Riu Guanacaste wie bisher ihren Spaß im „Splash Water World” – dem Aquapark des benachbarten Riu Palace Costa Rica – haben. Auch bei den wöchentlichen „Riu Party“-Themenabenden sind die Gäste beider Resorts eingeladen.
Autorin: Elisabeth Kapral
