Neue Luxussuiten im Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels

Das Co­rin­thia Grand Ho­tel As­to­ria Brussels in der bel­gi­schen Haupt­stadt hat fünf spek­ta­ku­läre Sui­ten er­öff­net. Die neue „Royal He­ri­tage Suite” und die vier neuen Pent­house Sui­ten be­fin­den sich auf den pres­ti­ge­träch­tigs­ten Eta­gen des his­to­ri­schen Wahr­zei­chens und ver­kör­pern de­zente Ele­ganz und zeit­lose Hand­werks­kunst.

Die „Royal He­ri­tage Suite” und das „Grand Mas­ters Pent­house” wur­den vom re­nom­mier­ten GA Group Stu­dio ent­wor­fen, wäh­rend die drei wei­te­ren Pent­hou­ses „Grand Gal­lery”, „Brontë” und „Belle Vue” von De­si­gnEQ ge­stal­tet wur­den. Jede die­ser Re­si­den­zen ist von Bel­gi­ens kul­tu­rel­lem Erbe in­spi­riert und schafft raf­fi­nierte Rück­zugs­orte, in de­nen his­to­ri­sche Gran­dezza auf zeit­ge­nös­si­schen Kom­fort trifft.

Wäh­rend der vier­jäh­ri­gen Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten rea­li­sierte die Co­rin­thia Group das Pro­jekt in en­ger Ab­stim­mung mit Ur­ban Brussels, Pa­tri­moine Brussels und der Kö­nig­li­chen Kom­mis­sion. Ziel war es, das re­nom­mierte Grand Ho­tel As­to­ria um ein zu­sätz­li­ches Stock­werk zu er­wei­tern und zu­gleich mit ei­nem neuen Ne­ben­ge­bäude zu ver­bin­den.

Hin­ter der his­to­ri­schen Fas­sade und ober­halb der denk­mal­ge­schütz­ten Räume im Erd­ge­schoss mit ih­ren sorg­fäl­tig re­stau­rier­ten De­tails ge­lang es den Ar­chi­tek­ten, die Eta­gen eins bis sechs voll­stän­dig neu zu ge­stal­ten und so ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Ju­wel un­ter den Top-Ho­tels von Brüs­sel zu schaf­fen.

Belle Vue Penthouse – Natur und Stadt im Dialog

Co­rin­thia Grand Ho­tel As­to­ria Brüs­sel /​ Pent­house Li­ving Room (c) Co­rin­thia

In­spi­riert von den Kö­nig­li­chen Ge­wächs­häu­sern in Lae­ken und den be­rühm­ten Brüs­se­ler Gär­ten, in­sze­niert die­ses 90 Qua­drat­me­ter große Pent­house im sechs­ten Stock ei­nen Dia­log zwi­schen Na­tur und Me­tro­pole. Hoch über den Dä­chern durch­flu­ten bo­den­tiefe Fens­ter die Räume mit Licht und fan­gen so die wech­seln­den Far­ben und Stim­mun­gen der Stadt im Laufe des Ta­ges und der Jah­res­zei­ten ein.

„Un­ser De­sign­an­satz ba­sierte dar­auf, das Erbe die­ses his­to­ri­schen Ge­bäu­des zu wür­di­gen und zu­gleich den zeit­lo­sen Geist von Co­rin­thia ein­zu­fan­gen. Das sechste Stock­werk ist die ein­zige zeit­ge­nös­si­sche Er­gän­zung die­ses Wahr­zei­chens und bot so­mit die ein­ma­lige Ge­le­gen­heit, die Ge­schichte des Hau­ses auf fri­sche und un­ver­wech­sel­bare Weise fort­zu­schrei­ben. Die Sui­ten sind für neu­gie­rige Köpfe ge­dacht, in de­nen sub­tile In­spi­ra­tio­nen aus Kunst, Li­te­ra­tur und Ge­schichte kunst­voll mit­ein­an­der ver­wo­ben sind.“ Eka­te­rina Na­za­rova, Lead In­te­rior Ar­chi­tect bei De­si­gnEQ

War­mes Eu­ka­lyp­tus­holz, flo­ra­ler Mar­mor und sanfte Sal­bei­töne ver­bin­den sich mit Ak­zen­ten in Ma­genta und hel­lem Gold. Herz­stück ist das Ba­de­zim­mer: Sal­bei­grü­ner, sym­me­trisch ver­leg­ter Mar­mor aus Ita­lien be­deckt den Bo­den, wäh­rend eine ge­schwun­gene Wand um die Ba­de­wanne mit ei­nem la­ser­ge­schnit­te­nen Mo­saik ver­se­hen ist – ein­ge­legt mit Perl­mutt und kräf­ti­gem grü­nem Mar­mor­de­kor. In­tim und zu­gleich raf­fi­niert ge­stal­ten sich die Wohn- und Ess­be­rei­che. Er­gänzt wird das In­te­ri­eur durch eine maß­ge­fer­tigte Mi­ni­bar. Preis: ab 5.500 Euro pro Nacht.

Royal Heritage Suite – Romantik und Musik

Co­rin­thia Grand Ho­tel As­to­ria Brüs­sel /​ Si­gna­ture Suite Li­ving Room (c) Co­rin­thia

Als Hom­mage an die ur­sprüng­li­che kö­nig­li­che Suite aus dem Jahr 1900 emp­fängt die 180 Qua­drat­me­ter große „Royal He­ri­tage Suite” ihre Gäste auf der ers­ten Etage des his­to­ri­schen Ge­bäu­des mit ei­ner im­po­san­ten Treppe, die von kunst­vol­len Bunt­glas­fens­tern bel­gi­scher Hand­werks­meis­ter flan­kiert wird und schon so il­lus­tre Gäste wie Win­s­ton Chur­chill, Sal­va­dor Dalí und Ja­pans Kai­ser Hi­ro­hito be­ein­druckte.

Eine pri­vate Ter­rasse er­öff­net den Blick auf die be­rühmte Rue Royale, wäh­rend die In­nen­räume Brüs­sels rei­chem mu­si­ka­li­schem Erbe ge­wid­met sind. Ein Flü­gel, skulp­tu­rale De­tails und maß­ge­fer­tigte Mö­bel­stü­cke, die von Par­ti­tu­ren in­spi­riert wur­den, ver­wei­sen auf die Stadt und ihre Ver­bin­dung zu Kom­po­nis­ten wie Cé­sar Franck und dem Er­fin­der des Sa­xo­phons, Adol­phe Sax.

Cala­catta-Verde-Mar­mor und eine mar­kante mu­schel­för­mige Wand hin­ter der Ba­de­wanne un­ter­strei­chen die Sym­biose aus his­to­ri­schem Erbe und mo­der­ner Raf­fi­nesse – ein Echo des Glan­zes, der einst kö­nig­li­chen Gäs­ten um die Jahr­hun­dert­wende vor­be­hal­ten war. Eine dis­krete Glas­tür ver­bin­det die Ein-Schlaf­zim­mer-Suite zu­dem mit ei­nem an­gren­zen­den De­luxe-Zim­mer und ver­wan­delt sie so in eine groß­zü­gige Fa­mi­li­en­re­si­denz. Preis: ab 11.000 Euro pro Nacht.

Brontë Penthouse – Literatur trifft Luxus

Co­rin­thia Grand Ho­tel As­to­ria Brüs­sel /​ Pent­house Bal­c­ony (c) Co­rin­thia

In­spi­riert vom Auf­ent­halt der Brontë-Schwes­tern in Brüs­sel in den 1840er-Jah­ren, ver­bin­det das 180 Qua­drat­me­ter große „Brontë Pent­house” li­te­ra­ri­sches Erbe mit zeit­ge­nös­si­scher Ele­ganz. Ein maß­ge­fer­tig­tes Kopf­teil aus Stuck­pa­nee­len er­in­nert in sei­nem De­sign an Tinte, die sich im Was­ser aus­brei­tet. Dun­kel­blaue In­te­ri­eurs grei­fen die Bild­welt tin­ten­be­fleck­ter Ma­nu­skripte auf und wer­den durch ro­man­ti­sche De­tails ab­ge­mil­dert, die die poe­ti­sche Hand­schrift der Au­torin­nen auf­grei­fen.

Ele­gante Stuck­ar­bei­ten und maß­ge­fer­tigte Ober­flä­chen füh­ren die­ses Thema wei­ter, wäh­rend das Ba­de­zim­mer mit ver­leg­tem Car­rara-Mar­mor die künst­le­ri­sche Qua­li­tät der Re­si­denz un­ter­streicht. Das Mo­tiv der Na­tur – zen­tral in vie­len Wer­ken der Bron­tës – fin­det wie­derum Aus­druck im Ess­zim­mer.

Vik­to­ria­nisch in­spi­rier­tes, hand­ge­mal­tes Sil­ber-Per­ga­ment mit Sze­nen­ta­pe­ten bil­det eine his­to­ri­sche Ku­lisse. Er­gänzt durch ei­nen maß­ge­fer­tig­ten Kron­leuch­ter aus ver­gol­de­tem Mes­sing und Kris­tall­ein­sät­zen als abs­trakte In­ter­pre­ta­tion von Baum­zwei­gen und Re­gen. Zwi­schen dem zen­tra­len Atrium und ei­ner Pan­orama-Dach­ter­rasse ge­le­gen, ist das Ein-Schlaf­zim­mer-Pent­house von na­tür­li­chem Licht durch­flu­tet. Preis: ab 15.000 Euro pro Nacht.

Grand Masters Penthouse – Kuratierte Eleganz

Co­rin­thia Grand Ho­tel As­to­ria Brüs­sel /​ Grand Mas­ters Be­d­room (c) Co­rin­thia

An­ge­lehnt an die Meis­ter­werke von Brue­gel und Ru­bens, prä­sen­tiert sich das 300 Qua­drat­me­ter große „Grand Mas­ter Pent­house” mit zwei Schlaf­zim­mern. Tief­blaue Töne, ein ele­gan­ter Mar­mor­ka­min und eine maß­ge­fer­tigte Bar prä­gen die bei­den groß­zü­gi­gen Wohn­be­rei­che mit ih­ren pri­va­ten Ter­ras­sen. Wäh­rend eine Ter­rasse als in­ti­mer Rück­zugs­ort im Freien dient, er­öff­nen sich auf der an­de­ren weit­rei­chende Aus­bli­cke über die Dä­cher Brüs­sels – kom­plett mit Ess­be­reich und Lounge.

Eine Bi­blio­thek mit Ar­beits­be­reich – ge­füllt mit kunst­his­to­ri­schen Bild­bän­den – er­in­nert an die Gran­dezza des flä­mi­schen „Gol­de­nen Zeit­al­ters”. Das ru­hige Haupt­schlaf­zim­mer mit zwei be­geh­ba­ren Klei­der­schrän­ken un­ter­streicht die durch­dachte Hand­werks­kunst der Re­si­denz – ein Rück­zugs­ort, in dem Kunst, Li­te­ra­tur und Gast­lich­keit naht­los in­ein­an­der flie­ßen. Preis: ab 18.000 Euro pro Nacht.

Grand Gallery Penthouse – Hommage an zeitlosen Stil

Co­rin­thia Grand Ho­tel As­to­ria Brüs­sel /​ Pent­house Bath­room (c) Co­rin­thia

Als ein Meis­ter­werk raf­fi­nier­ten De­signs prä­sen­tiert sich das 330 Qua­drat­me­ter große „Grand Gal­lery Pent­house”, das die Pracht der Ga­le­ries Roya­les Saint-Hu­bert spie­gelt – ei­ner der äl­tes­ten über­dach­ten Ein­kaufs­pas­sa­gen Eu­ro­pas aus dem Jahr 1847. Einst mon­dä­ner Treff­punkt der Belle Épo­que, um zu se­hen und ge­se­hen zu wer­den und die neu­es­ten Mo­den zu ze­le­brie­ren, wird der Geist der Ar­ka­den in der Äs­the­tik die­ser Re­si­denz neu in­ter­pre­tiert.

Im sechs­ten Stock des Ho­tels ge­le­gen, ent­fal­tet sich der weit­läu­fige Wohn­be­reich zwi­schen ei­ner Pan­orama-Ter­rasse auf der ei­nen Seite und dem zen­tra­len Atrium auf der an­de­ren – stets mit spek­ta­ku­lä­ren Aus­bli­cken auf die Stadt und ei­ner be­ein­dru­cken­den Groß­zü­gig­keit von Licht und Raum. Ver­tä­fe­lun­gen aus Eu­ka­lyp­tus­holz und kunst­volle Stuck­ar­bei­ten um­rah­men eine an­spruchs­volle Farb­welt, die durch Ma­genta-Ak­zente und Kas­ta­nien-Nu­an­cen be­rei­chert wird.

„Die Ent­hül­lung un­se­rer neuen Pent­hou­ses und Si­gna­ture-Sui­ten über den Dä­chern der Stadt mar­kiert ei­nen Mei­len­stein für das Co­rin­thia Brussels. Von den Aus­bli­cken auf die Notre Dame du Sablon bis zur bel­gi­schen Hand­werks­kunst wurde je­des De­tail in en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit un­se­ren Part­nern ge­stal­tet, um Brüs­sel nicht nur als Haupt­stadt Eu­ro­pas, son­dern auch als De­sti­na­tion von Welt­klasse, Ele­ganz, Kul­tur und Lu­xus zu prä­sen­tie­ren.“ Ni­co­las Kip­per, Ma­na­ging Di­rec­tor, Co­rin­thia Brussels

Ein Ess­zim­mer für acht Per­so­nen schließt an den Wohn­be­reich an und wird vom Licht der Ter­rasse durch­flu­tet. Die bei­den Schlaf­zim­mer ver­fü­gen je­weils über ein mit Mar­mor ver­klei­de­tes Bad mit groß­zü­gi­gen Wan­nen. Kon­zi­piert als Life­style-Rück­zugs­ort, ver­bin­det das Pent­house pure Ele­ganz mit Wohl­be­fin­den – er­gänzt durch ei­nen mo­dern aus­ge­stat­te­ten Fit­ness­be­reich und ei­nen ru­hi­gen Mas­sa­ge­raum. Preis: ab 21.000 Euro pro Nacht.

www.corinthia.com