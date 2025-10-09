Neues Aman Hotel für den höchsten Wolkenkratzer in Singapur

Die Luxusmarke Aman hat für das Jahr 2028 die Eröffnung ihres ersten Hotels in Singapur angekündigt: Das neue Aman Singapore wird im 305 Meter hohen Wolkenkratzer „The Skywaters” beheimatet sein, der derzeit zwischen dem Central Business District, der Marina Bay und der neuen Greater Southern Waterfront entsteht.
Das künftig höchste Gebäude der Metropole wurde vom Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) entworfen, das auch schon für den Burj Khalifa in Dubai, das One World Trade Center in New York und den Jin Mao Tower in Shanghai verantwortlich zeichnete. Geplant ist ein Mix aus Büros, Wohnungen und Einzelhandelsflächen, wobei alle paar Stockwerke eine Gartenterrasse in den Turm integriert wird.
Neben einem Hotel, das die Etagen 24 bis 26 von insgesamt 63 Stockwerken belegt, wird das Aman Singapore auch exklusive Residenzen mit ein bis fünf Schlafzimmern in den Etagen 28 bis 30 und einen Privatclub umfassen, der nur Mitgliedern auf Einladung offensteht. Eine eigene Etage ist den geräumigen Hotelsuiten gewidmet, die zu den größten der Stadt zählen und einen schönen Blick auf Singapur und das Meer bieten werden.
Wie viele Zimmer und Suiten insgesamt vorgesehen sind, wurde aber noch nicht verraten. Auch das Aman Spa wird sich über eine gesamte Etage erstrecken und unter anderem über einen Infinity-Pool verfügen. Restaurants und Bars mit den Gastronomiekonzepten der Hotelkette runden die Ausstattung des Aman Singapore ab. Das Design stammt vom langjährigen Partner Kerry Hill Architects.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.