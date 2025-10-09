Neues Aman Hotel für den höchsten Wolkenkratzer in Singapur

Die Lu­xus­marke Aman hat für das Jahr 2028 die Er­öff­nung ih­res ers­ten Ho­tels in Sin­ga­pur an­ge­kün­digt: Das neue Aman Sin­ga­pore wird im 305 Me­ter ho­hen Wol­ken­krat­zer „The Sky­wa­ters” be­hei­ma­tet sein, der der­zeit zwi­schen dem Cen­tral Busi­ness Dis­trict, der Ma­rina Bay und der neuen Grea­ter Sou­thern Wa­ter­front ent­steht.

Das künf­tig höchste Ge­bäude der Me­tro­pole wurde vom Ar­chi­tek­tur­büro Skid­more, Owings & Mer­rill (SOM) ent­wor­fen, das auch schon für den Burj Kha­lifa in Du­bai, das One World Trade Cen­ter in New York und den Jin Mao Tower in Shang­hai ver­ant­wort­lich zeich­nete. Ge­plant ist ein Mix aus Bü­ros, Woh­nun­gen und Ein­zel­han­dels­flä­chen, wo­bei alle paar Stock­werke eine Gar­ten­ter­rasse in den Turm in­te­griert wird.

Aman Sin­ga­pore (c) Pe­ren­nial Hol­dings Aman Sin­ga­pore (c) Cour­tesy of Aman Aman Sin­ga­pore (c) Cour­tesy of Aman Spa im Aman Sin­ga­pore (c) Cour­tesy of Aman

Ne­ben ei­nem Ho­tel, das die Eta­gen 24 bis 26 von ins­ge­samt 63 Stock­wer­ken be­legt, wird das Aman Sin­ga­pore auch ex­klu­sive Re­si­den­zen mit ein bis fünf Schlaf­zim­mern in den Eta­gen 28 bis 30 und ei­nen Pri­vat­club um­fas­sen, der nur Mit­glie­dern auf Ein­la­dung of­fen­steht. Eine ei­gene Etage ist den ge­räu­mi­gen Ho­tel­sui­ten ge­wid­met, die zu den größ­ten der Stadt zäh­len und ei­nen schö­nen Blick auf Sin­ga­pur und das Meer bie­ten wer­den.

Wie viele Zim­mer und Sui­ten ins­ge­samt vor­ge­se­hen sind, wurde aber noch nicht ver­ra­ten. Auch das Aman Spa wird sich über eine ge­samte Etage er­stre­cken und un­ter an­de­rem über ei­nen In­fi­nity-Pool ver­fü­gen. Re­stau­rants und Bars mit den Gas­tro­no­mie­kon­zep­ten der Ho­tel­kette run­den die Aus­stat­tung des Aman Sin­ga­pore ab. Das De­sign stammt vom lang­jäh­ri­gen Part­ner Kerry Hill Ar­chi­tects.

www.aman.com

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.