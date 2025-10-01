Waymo: Mit dem Robotaxi zum Flughafen in San Francisco

Die Zu­kunft lässt grü­ßen: Waymo hat grü­nes Licht für den Be­trieb au­to­no­mer Fahr­zeuge am San Fran­cisco In­ter­na­tio­nal Air­port er­hal­ten. Da­mit wird man schon bald mit dem Ro­bo­taxi zum Flug­ha­fen fah­ren kön­nen.

Wie San Fran­cis­cos Bür­ger­meis­ter Da­niel Lu­rie mit­teilte, wurde zwi­schen dem San Fran­cisco In­ter­na­tio­nal Air­port und Waymo eine Pi­lot­ge­neh­mi­gung für Test- und Be­triebs­pha­sen un­ter­zeich­net. Diese er­laubt dem Un­ter­neh­men, schritt­weise au­to­nome Fahr­dienste zum und vom Flug­ha­fen an­zu­bie­ten.

San Fran­cisco Ter­mi­nal (c)Jason ORear /​ Waymo

In ei­ner ers­ten Test­phase wer­den Waymo-Air­port-Trans­fers mit ei­nem Fah­rer durch­ge­führt. Dar­auf fol­gen fah­rer­lose Test­fahr­ten mit Mit­ar­bei­tern von Waymo und des Flug­ha­fens als Pas­sa­giere. Ab­schlie­ßend ist die Auf­nahme des kom­mer­zi­el­len Be­triebs für zah­lende Kun­den ge­plant.

„Die Ge­neh­mi­gung für Waymo bie­tet den Pas­sa­gie­ren eine neue und in­no­va­tive Trans­port­mög­lich­keit, die die Zu­ver­läs­sig­keit und den Kom­fort lie­fert, den Rei­sende bei ih­rer An- und Ab­reise am San Fran­cisco In­ter­na­tio­nal Air­port er­war­ten.“ Mike Na­kornk­het, Di­rek­tor des San Fran­cisco In­ter­na­tio­nal Air­port

Die Ge­neh­mi­gung folgt auf eine Ent­schei­dung von San Fran­cis­cos Bür­ger­meis­ter vom März, die Waymo die di­gi­tale Kar­tie­rung der Flug­ha­fen­zu­fahr­ten er­laubte. Das Un­ter­neh­men be­treibt sei­nen Ser­vice be­reits im San Ma­teo County, wo sich der Flug­ha­fen be­fin­det, und im na­he­ge­le­ge­nen Zen­trum von San Fran­cisco, hatte aber bis­lang noch keine Er­laub­nis, Pas­sa­giere zum oder vom Flug­ha­fen zu be­för­dern.

Dach ei­nes Waymo Fahr­zeugs (c) Waymo

Waymo star­tete in Ka­li­for­ni­ens Me­tro­pole im Au­gust 2023 und hat mitt­ler­weile über 800 selbst­fah­rende Au­tos in der San Fran­cisco Bay Area im Ein­satz. Al­lein im Au­gust die­ses Jah­res führte Waymo in San Fran­cisco mehr als 312.000 Fahr­ten durch – al­le­samt ohne ei­nen ein­zi­gen Zwi­schen­fall.

