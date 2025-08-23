Herbst in Italien: Kulinarische Volksfeste in der Emilia Romagna

Wer die Emilia Romagna wirklich verstehen will, muss mindestens einmal ein echtes kulinarisches Fest erleben. Besonders empfehlenswert sind die sogenannten „Sagre“ – traditionelle Volksfeste, die seit Jahrhunderten fester Bestandteil der italienischen Kultur sind.
Die Volksfeste zelebrieren regionale Produkte, kulinarische Spezialitäten und landwirtschaftliche Traditionen genau dort, wo sie entstehen. Zwischen Musik, Tanz und langen Tafeln unter freiem Himmel verschmelzen Gastfreundschaft, Genuss und Lebensfreude zu einem authentischen Erlebnis.
Im Spätsommer und Herbst ist die Hochsaison. Dann werden Wein, Trüffel, Pilze, Trauben und viele andere Köstlichkeiten geerntet. In dieser Zeit wird die Region zur Bühne für zahlreiche Feste – jedes mit eigener Handschrift, aber alle geprägt von herzlicher Atmosphäre sowie hervorragendem Essen und Trinken.
Die Highlights unter den Festen
1 | Sapore di Sale / Cervia / 4. bis 7. September 2025. Im Fischerdorf Cervia an der Adriaküste von Ravenna steht für vier Tage das weiße Gold im Mittelpunkt – das einst von Hand geerntete süße Meersalz aus den Salinen, dessen Tradition bis ins Mittelalter zurückreicht. Die Besucher erleben historische Salztransporte, Märkte, Kochshows und Verkostungen direkt am Hafen und lassen sich vom Duft frisch gegrillter Sardinen und der besonderen Atmosphäre der Küstenstadt verzaubern.
2 | Festa dell’Ospitalità / Bertinoro / 4. bis 7. September 2025. Dieses Fest würdigt eine uralte Tradition in Örtchen Bertinoro in den sanften Hügeln von Forlì-Cesena. An der kunstvollen Colonna dell’Ospitalità konnten die Reisenden früher ihr Pferd oder ihren Wanderstock an einem der zwölf Ringe befestigen und wurden damit automatisch Gast der Familie, die diesem Ring zugeordnet war. Heute füllt sich das historische Zentrum von Bertinoro jedes Jahr im Spätsommer mit langen Tafeln, Musik und offenen Türen. Für Gäste aus aller Welt ist es eine Einladung, echte romagnolische Gastfreundschaft zu erleben – mitsamt hausgemachter Pasta und regionalem Wein wie dem geschmackvollen Sangiovese.
3 | Festival del Prosciutto di Parma DOP / Langhirano / 5. bis 7. und 12. bis 14. September 2025. Der König unter den luftgetrockneten Schinken wird hier gefeiert – der Prosciutto di Parma DOP. Die Besucher können die Produktionsstätten im Hinterland von Parma besichtigen, Meister der Schinkenverarbeitung kennenlernen und hauchdünne Scheiben frisch vom Messer probieren. Ein Muss für Feinschmecker, die ein Stück italienische Handwerkskunst direkt vor Ort genießen möchten.
4 | Valtidone Wine Fest / Piacenza / 7. bis 28. September 2025. Vier Wochenenden lang dreht sich alles um die Weine des Valtidone-Tals – vom spritzigem Malvasia bis zum kräftigen Gutturnio. Jede Ortschaft bringt ihre eigene Note ins Programm – Weinverkostungen, Märkte, kulinarische Routen. Wer die geschmackvolle Vielfalt der hügeligen Landschaft rund um Piacenza entdecken will, findet hier die perfekte Gelegenheit.
5 | Tramonto DiVino / Piacenza / 19. September 2025. Es ist ein Abend, an dem die Sonne über Piacenza untergeht und Weine und Delikatessen aus der ganzen Emilia-Romagna kredenzt werden. Sommeliers führen durch Degustationen und Produzenten erzählen die Geschichten hinter den edlen Tropfen. Nicht zuletzt ist es die einmalige Kulisse der Altstadt, die diesen Gourmetabend unvergesslich macht.
6 | Fiera del Fungo di Borgotaro / Borgo Val di Taro / 20. bis 21. und 27. bis 28. September 2025. Die Steinpilze von Borgotaro sind europaweit als IGP-Produkt geschützt. Auf dem Fest im Dorf in den Hügeln von Parma warten nicht nur köstliche Pilzgerichte von Risotto bis Tagliatelle, sondern auch Marktstände mit frischen und getrockneten Pilzen, Musik und Handwerkskunst. Ein Paradies für Pilzliebhaber.
7 | Festa dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa / Castelvetro di Modena / 20. bis 21. und 26. bis 28. September 2025. Die Weinberge rund um Castelvetro liefern den Lambrusco Grasparossa – tiefrot, fruchtig und leicht perlend. Das Fest verwandelt den historischen Ortskern in ein Meer aus Weinproben, Traubenpressen und ausgelassener Stimmung. Ein Tipp für alle, die den Lambrusco neu entdecken möchten.
8 | Gravel Gourmet / Sala Baganza / 4. bis 5. Oktober 2025. Gravel Gourmet ist eine erfrischend ungewöhnliche Kombination aus Radsport und Genuss. Die Gäste fahren dabei auf malerischen Schotterwegen durch die Hügel von Parma mit Treffpunkt im Dorf Sala Baganza – unterbrochen von kulinarischen Stopps mit regionalen Spezialitäten. Ideal für sportliche Feinschmecker, die sich den Appetit unterwegs verdienen wollen.
9 | Mostra del Fungo, Tartufo e Festa dell’Uva / Bobbio / 5. Oktober 2025. Bobbio ist eines der schönsten Dörfer Italiens und feiert jedes Jahr seine Pilze, seine Trüffel und seinen Wein in einem einzigartigen Event. Besucher des faszinierenden Städtchens der Provinz Piacenza können lokale Spezialitäten probieren, an Führungen teilnehmen und die mittelalterliche Kulisse genießen. Ein echtes „Best-of“ der herbstlichen Genusswelt.
10 | Festa dei Frutti Dimenticati / Casola Valsenio / 11. bis 12. und 18. bis 19. Oktober 2025. „Vergessene Früchte“ wie Mispeln, Kornelkirschen oder Quitten stehen hier im Fokus. Märkte, Workshops und Verkostungen in Casola Valsenio in den Hügeln von Ravenna erinnern daran, wie vielfältig und nachhaltig alte Obstsorten sind. Ein Fest, das Tradition bewahrt und den Gaumen überrascht.
