Aliée Istanbul: Neue Lifestyle-Destination am Goldenen Horn

Im his­to­ri­schen Werft­vier­tel Ter­sane in Is­tan­bul hat mit dem Aliée Is­tan­bul ein neues Lu­xus- und Life­style-Ho­tel der Pa­ris So­ciety er­öff­net. Zwi­schen Jahr­hun­derte al­ten Mau­ern ver­schmel­zen denk­mal­ge­schützte Ar­chi­tek­tur und mo­der­nes De­sign zu ei­nem wun­der­ba­ren Re­fu­gium mit spek­ta­ku­lä­rem Blick über das „Gol­dene Horn“ bis zur Kup­pel der Ha­gia So­phia.

Das De­sign des Aliée Is­tan­bul stammt vom Ber­li­ner Power­strip Stu­dio, das un­ter an­de­rem für die Ge­stal­tung das Ho­tel Zoo Ber­lin be­kannt ist. Die 122 Zim­mer und Sui­ten ver­tei­len sich auf vier Ge­bäude, zu de­nen mit der „He­ri­tage Villa“ auch eine be­hut­sam re­stau­rierte os­ma­ni­sche Ba­de­an­stalt ge­hört. Frei­ge­legte Stein­wände und im­po­sante De­cken­hö­hen tref­fen auf hand­ge­webte Sei­den­tep­pi­che, maß­ge­fer­tigte Bas­re­lief-Kopf­teile und in­di­vi­du­elle Mö­bel.

Drei-Sterne-Koch und Pariser Cabaret

Be­kannt für ihre iko­ni­schen Re­stau­rants und Clubs in Pa­ris, Du­bai und Los An­ge­les, lässt die Pa­ris So­ciety auch bei den acht Gas­tro­no­mie-Kon­zep­ten im Aliée Is­tan­bul nichts an­bren­nen. Das ab­so­lute High­light bil­det da­bei das Fine-Di­ning-Re­stau­rant „Taste“ un­ter der Lei­tung von Tho­mas Büh­ner, der sich einst im „La Vie“ in Os­na­brück bis zu des­sen Schlie­ßung im Juli 2018 gleich drei Mi­che­lin-Sterne er­kochte.

Als Kon­trast­pro­gramm dient das Din­ner-Show-Re­stau­rant „Mon­da­ine de Pa­riso“, in dem das Pa­ri­ser Ca­ba­ret der 1970er-Jahre eine Re­nais­sance zwi­schen opu­len­tem Samt und glän­zen­dem Mes­sing er­lebt. Ab­ge­run­det wird das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot durch die „Pink Bar“ im Art-Déco-Stil, den „Swim Club“ mit Ter­ras­sen di­rekt am Was­ser, die Ka­min­bar mit ei­ner hoch­ka­rä­ti­gen Wein­karte und das „Little House“, das an ein tra­di­tio­nel­les os­ma­ni­sches Zu­hause er­in­nert.

Tersane – Istanbuls neues Downtown

Aliée Is­tan­bul (c) Pa­ris So­ciety Ho­tel Coll­ec­tion

Das Spa des Aliée Is­tan­bul um­fasst 4.000 Qua­drat­me­ter auf drei Ebe­nen. Die tür­ki­sche Ham­mam-Tra­di­tion wird hier mit ei­nem groß­zü­gi­gen La­gu­n­en­pool und mo­derns­ten Well­ness- und Bio­hack­ing-Tech­no­lo­gien kom­bi­niert. Die maß­ge­schnei­der­ten Pro­gramme rei­chen von Kälte- und Sau­er­stoff­the­ra­pien über In­fra­rot- und vi­bro­akus­ti­sche Be­hand­lun­gen bis zu Be­we­gungs­kon­zep­ten und IV-The­ra­pien – er­gänzt durch eine Kli­nik für re­ge­ne­ra­tive Äs­the­tik.

Mit Ro­of­top-Bars, Re­stau­rants, Event-Spaces, ei­ner Ma­rina, drei Ho­tels und mehr als 300 Con­cept Stores soll das his­to­ri­sche Werft­vier­tel nach ei­ner um­fas­sen­den Wie­der­be­le­bung zur neuen Down­town von Is­tan­bul wer­den. 2026 wird dann auch das neue Is­tan­bul Ma­ri­time Mu­seum als kul­tu­rel­les Herz­stück des Are­als an den Start ge­hen – und wer möchte, er­reicht die Se­hens­wür­dig­kei­ten der Stadt in we­ni­gen Mi­nu­ten mit dem Boot di­rekt vom Ho­tel. Die Zim­mer­preise im Aliée Is­tan­bul be­gin­nen mit Früh­stück ganz­jäh­rig bei 611 bis 707 Euro pro Nacht – plus 17 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren.

