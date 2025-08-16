Aethos Mallorca: Neues Boutiquehotel an den Klippen von Peguera

Die Life­style-Ho­tel­gruppe Aethos hat das neue Aethos Mal­lorca er­öff­net. Das Fünf-Sterne-Bou­ti­que­ho­tel liegt spek­ta­ku­lär an den Klip­pen von Pe­guera und bie­tet ei­nen wei­ten Blick über das Mit­tel­meer. Auf die Gäste war­ten 61 Zim­mer und Sui­ten, zwei Re­stau­rants, eine Ro­of­top-Bar, ein In­fi­nity-Pool, ein Spa und eine 26-Me­ter-Yacht.

Im Si­gna­ture-Re­stau­rant „ONDA” bil­den fang­fri­scher Fisch, Ge­müse von be­nach­bar­ten Bau­ern­hö­fen und Fleisch aus ver­ant­wor­tungs­vol­ler Hal­tung die Ba­sis der Spei­sen, von de­nen viele über of­fe­ner Holz­kohle zu­be­rei­tet wer­den. Auf der Spei­se­karte fin­den sich da­bei viele in­sel­ty­pi­sche Spe­zia­li­tä­ten wie ge­grillte Cre­vet­ten, mo­dern in­ter­pre­tierte „So­brasada“ und ka­ra­mel­li­sierte „En­sai­mada“ als Des­sert.

Rooftop nur für Aethos Club-Mitglieder

Die Ro­of­top-Bar „RAIG” auf dem Dach des Aethos Mal­lorca ist lei­der aus­schließ­lich für Aethos Club-Mit­glie­der re­ser­viert. Nur bei spe­zi­el­len Ver­an­stal­tun­gen und Wo­chen­end-Pro­gram­men ist die Lo­ca­tion auch für alle an­de­ren Gäste ge­öff­net. Hier war­ten von Nik­kei in­spi­rierte Ge­richte, hand­ge­fer­tigte Cock­tails und Vi­nyl-Beats zu ei­nem Pan­ora­ma­blick über die Bucht von Cala For­nells.

Wenn die Sonne un­ter­geht, ver­wan­delt der Re­si­dent-DJ die gol­dene Stunde schließ­lich in spät­abend­li­che En­er­gie, wo­bei auch im­mer wie­der spe­zi­elle Gäste aus den an­ge­sag­tes­ten Clubs der In­sel für Stim­mung sor­gen. Die Pool-Bar „IKAT” di­rekt am In­fi­nity-Pool ser­viert wie­derum leichte, krea­tive Snacks, Bar-Klas­si­ker und Si­gna­ture-Cock­tails wie den „Apri­cot Mai Tai“.

Luxuriöses Spa und spannende Ausflüge

Bei den Mas­sa­gen und in­di­vi­du­el­len Ge­sichts­be­hand­lun­gen im Aethos Spa kom­men Pfle­ge­pro­dukte der dä­ni­schen Marke „Woods Co­pen­ha­gen“ zum Ein­satz. Sie steht für ve­gane, na­tür­li­che In­halts­stoffe und ei­nen mi­ni­ma­lis­ti­schen An­satz, der Wir­kung, Nach­hal­tig­keit und Haut­ge­sund­heit ver­bin­det. Das Spa ist zu­dem mit ei­nem Ham­mam, ei­ner Sauna, ei­nem Dampf­bad, ei­nem In­door-Pool, ei­nem Whirl­pool und ei­nem Fit­ness­cen­ter aus­ge­stat­tet.

Die viel­fäl­ti­gen Ak­ti­vi­tä­ten, die das Aethos Mal­lorca an­bie­tet, rei­chen von ei­ner Tour durch die Finca Bi­nia­gual im Wein­an­bau­ge­biet Bi­nis­sa­lem über ei­nen Be­such auf dem Mer­cat de l’Olivar mit dem Kü­chen­chef bis zu ei­ner Ent­de­ckungs­tour durch Pal­mas ver­steckte Ga­le­rien. Na­tur­lieb­ha­ber führt eine Ex­pe­di­tion durch das Tra­m­un­tana-Ge­birge – und wer Mal­lorca aus der Luft er­le­ben möchte, be­ginnt den Tag zum Son­nen­auf­gang in ei­nem Heiß­luft­bal­lon mit Blick über Oli­ven­haine, Küste und Meer.

Zimmerpreise ab 346 bis 486 Euro pro Nacht

Ein be­son­de­res High­light ist die ho­tel­ei­gene, 26 Me­ter lange „Aethos Yacht“. Ob bei ei­nem pri­va­ten Din­ner an Bord, ei­nem Ta­ges­trip ent­lang der Küste oder ei­nem Ba­de­stopp in der Cala Vella: Die Yacht er­öff­net eine neue, ent­schleu­nigte Per­spek­tive auf die In­sel. Mit Schlaf­plät­zen für bis zu acht Per­so­nen eig­net sie sich aber auch für län­gere Aus­fahr­ten.

Die Zim­mer­preise im Aethos Mal­lorca be­gin­nen bis Ende Sep­tem­ber bei 486 Euro pro Nacht und da­nach bei 346 Euro. Der Auf­preis für das Früh­stück be­trägt rund 100 bis 120 Euro pro Tag für zwei Per­so­nen. Die Sai­son 2025 en­det am 8. No­vem­ber.

