Aethos Mallorca: Neues Boutiquehotel an den Klippen von Peguera

Die Lifestyle-Hotelgruppe Aethos hat das neue Aethos Mallorca eröffnet. Das Fünf-Sterne-Boutiquehotel liegt spektakulär an den Klippen von Peguera und bietet einen weiten Blick über das Mittelmeer. Auf die Gäste warten 61 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants, eine Rooftop-Bar, ein Infinity-Pool, ein Spa und eine 26-Meter-Yacht.
Im Signature-Restaurant „ONDA” bilden fangfrischer Fisch, Gemüse von benachbarten Bauernhöfen und Fleisch aus verantwortungsvoller Haltung die Basis der Speisen, von denen viele über offener Holzkohle zubereitet werden. Auf der Speisekarte finden sich dabei viele inseltypische Spezialitäten wie gegrillte Crevetten, modern interpretierte „Sobrasada“ und karamellisierte „Ensaimada“ als Dessert.
Rooftop nur für Aethos Club-Mitglieder
Die Rooftop-Bar „RAIG” auf dem Dach des Aethos Mallorca ist leider ausschließlich für Aethos Club-Mitglieder reserviert. Nur bei speziellen Veranstaltungen und Wochenend-Programmen ist die Location auch für alle anderen Gäste geöffnet. Hier warten von Nikkei inspirierte Gerichte, handgefertigte Cocktails und Vinyl-Beats zu einem Panoramablick über die Bucht von Cala Fornells.
Wenn die Sonne untergeht, verwandelt der Resident-DJ die goldene Stunde schließlich in spätabendliche Energie, wobei auch immer wieder spezielle Gäste aus den angesagtesten Clubs der Insel für Stimmung sorgen. Die Pool-Bar „IKAT” direkt am Infinity-Pool serviert wiederum leichte, kreative Snacks, Bar-Klassiker und Signature-Cocktails wie den „Apricot Mai Tai“.
Luxuriöses Spa und spannende Ausflüge
Bei den Massagen und individuellen Gesichtsbehandlungen im Aethos Spa kommen Pflegeprodukte der dänischen Marke „Woods Copenhagen“ zum Einsatz. Sie steht für vegane, natürliche Inhaltsstoffe und einen minimalistischen Ansatz, der Wirkung, Nachhaltigkeit und Hautgesundheit verbindet. Das Spa ist zudem mit einem Hammam, einer Sauna, einem Dampfbad, einem Indoor-Pool, einem Whirlpool und einem Fitnesscenter ausgestattet.
Die vielfältigen Aktivitäten, die das Aethos Mallorca anbietet, reichen von einer Tour durch die Finca Biniagual im Weinanbaugebiet Binissalem über einen Besuch auf dem Mercat de l’Olivar mit dem Küchenchef bis zu einer Entdeckungstour durch Palmas versteckte Galerien. Naturliebhaber führt eine Expedition durch das Tramuntana-Gebirge – und wer Mallorca aus der Luft erleben möchte, beginnt den Tag zum Sonnenaufgang in einem Heißluftballon mit Blick über Olivenhaine, Küste und Meer.
Zimmerpreise ab 346 bis 486 Euro pro Nacht
Ein besonderes Highlight ist die hoteleigene, 26 Meter lange „Aethos Yacht“. Ob bei einem privaten Dinner an Bord, einem Tagestrip entlang der Küste oder einem Badestopp in der Cala Vella: Die Yacht eröffnet eine neue, entschleunigte Perspektive auf die Insel. Mit Schlafplätzen für bis zu acht Personen eignet sie sich aber auch für längere Ausfahrten.
Die Zimmerpreise im Aethos Mallorca beginnen bis Ende September bei 486 Euro pro Nacht und danach bei 346 Euro. Der Aufpreis für das Frühstück beträgt rund 100 bis 120 Euro pro Tag für zwei Personen. Die Saison 2025 endet am 8. November.
www.aethos.com/destinations/mallorca
