ME Marbella: Ikone des Avantgarde-Luxus an der Costa del Sol

Als „Epizentrum des zeitgenössischen Luxus an der Costa del Sol“ bezeichnet Meliá Hotels International das soeben eröffnete ME Marbella, das perfekt zwischen dem kosmopolitischen Puerto Banús und der charmanten Altstadt von Marbella liegt.
Für das neue Fünf-Sterne-Hotel der Marke „ME by Meliá“ wurde das ehemalige Meliá Marbella Banús um 20 Millionen Euro grundlegend renoviert. Nun präsentiert es sich als eleganter Rückzugsort, in dem mediterrane Architektur auf ein kühnes, avantgardistisches Design trifft.
Revolutionärer Beach-Club mit Indoor-Strand
Die 176 Zimmer und 24 Suiten mit Wohnflächen von 35 bis 104 Quadratmetern verfügen alle über Balkone oder Terrassen und blicken je nach Kategorie auf den Garten, den Pool oder das nicht viel mehr als einhundert Meter entfernte Meer. Einige Junior Suiten bieten zudem einen kleinen privaten Garten und teilweise auch einen direkten Zugang zum Pool.
Das absolute Highlight des ME Marbella bildet der revolutionäre Beach-Club „Oasis“ mit einem Indoor-Strand, an dem die Gäste bei rhythmischen Beats und kreativen Cocktails entspannen können. Das kulinarische Konzept des Hotels umfasst drei Restaurants, in denen internationale Spezialitäten und raffinierte mediterrane Gerichte auf der Speisekarte stehen.
Zimmer mit Frühstück ab 253 Euro pro Nacht
Für unvergessliche Erinnerungen sorgt das Programm ME Marbella+. Die kuratierte Auswahl an Erlebnissen reicht von einem Besuch im Atelier einer Künstlerin über eine Tapas- und Storytelling-Tour mit einem Fotografen und einer Verkostung in Spaniens erstem Unterwasser-Weingut bis zu Schönheitsritualen mit nativem Olivenöl extra. Die Zimmerpreise beginnen je nach Saison bei 253 bis 521 Euro pro Nacht mit Frühstück.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.