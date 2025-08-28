ME Marbella: Ikone des Avantgarde-Luxus an der Costa del Sol

Als „Epi­zen­trum des zeit­ge­nös­si­schen Lu­xus an der Costa del Sol“ be­zeich­net Me­liá Ho­tels In­ter­na­tio­nal das so­eben er­öff­nete ME Mar­bella, das per­fekt zwi­schen dem kos­mo­po­li­ti­schen Pu­erto Banús und der char­man­ten Alt­stadt von Mar­bella liegt.

Für das neue Fünf-Sterne-Ho­tel der Marke „ME by Me­liá“ wurde das ehe­ma­lige Me­liá Mar­bella Banús um 20 Mil­lio­nen Euro grund­le­gend re­no­viert. Nun prä­sen­tiert es sich als ele­gan­ter Rück­zugs­ort, in dem me­di­ter­rane Ar­chi­tek­tur auf ein küh­nes, avant­gar­dis­ti­sches De­sign trifft.

Revolutionärer Beach-Club mit Indoor-Strand

Die 176 Zim­mer und 24 Sui­ten mit Wohn­flä­chen von 35 bis 104 Qua­drat­me­tern ver­fü­gen alle über Bal­kone oder Ter­ras­sen und bli­cken je nach Ka­te­go­rie auf den Gar­ten, den Pool oder das nicht viel mehr als ein­hun­dert Me­ter ent­fernte Meer. Ei­nige Ju­nior Sui­ten bie­ten zu­dem ei­nen klei­nen pri­va­ten Gar­ten und teil­weise auch ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Pool.

Das ab­so­lute High­light des ME Mar­bella bil­det der re­vo­lu­tio­näre Beach-Club „Oa­sis“ mit ei­nem In­door-Strand, an dem die Gäste bei rhyth­mi­schen Beats und krea­ti­ven Cock­tails ent­span­nen kön­nen. Das ku­li­na­ri­sche Kon­zept des Ho­tels um­fasst drei Re­stau­rants, in de­nen in­ter­na­tio­nale Spe­zia­li­tä­ten und raf­fi­nierte me­di­ter­rane Ge­richte auf der Spei­se­karte ste­hen.

Zimmer mit Frühstück ab 253 Euro pro Nacht

Für un­ver­gess­li­che Er­in­ne­run­gen sorgt das Pro­gramm ME Mar­bella+. Die ku­ra­tierte Aus­wahl an Er­leb­nis­sen reicht von ei­nem Be­such im Ate­lier ei­ner Künst­le­rin über eine Ta­pas- und Sto­rytel­ling-Tour mit ei­nem Fo­to­gra­fen und ei­ner Ver­kos­tung in Spa­ni­ens ers­tem Un­ter­was­ser-Wein­gut bis zu Schön­heits­ri­tua­len mit na­ti­vem Oli­venöl ex­tra. Die Zim­mer­preise be­gin­nen je nach Sai­son bei 253 bis 521 Euro pro Nacht mit Früh­stück.

