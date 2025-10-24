SJourney: Mehr als 1.800 Kilometer mit Vietnams erstem Luxuszug

Der Ber­li­ner Lu­xus­rei­se­ver­an­stal­ter Sel­ect Lu­xury Tra­vel hat sein An­ge­bot in Asien um den ers­ten Lu­xus­zug in Viet­nam er­wei­tert und bie­tet mit dem SJour­ney au­ßer­ge­wöhn­li­che Ent­de­ckun­gen ent­lang ei­ner der fas­zi­nie­rends­ten Bahn­stre­cken in Süd­ost­asien.

Wenn die auf­ge­hende Sonne hin­ter den Reis­terras­sen von Ninh Binh gol­den leuch­tet, be­ginnt eine Reise, bei der der Weg im wah­ren Sinn des Wor­tes das Ziel ist. Mit dem SJour­ney, der sei­nen Na­men auf­grund der S‑Form des Lan­des er­hal­ten hat, prä­sen­tiert Viet­nam sei­nen ers­ten Lu­xus­zug – eine Hom­mage an die große Zeit des Zug­rei­sens und zu­gleich ein mo­der­nes Rei­se­er­leb­nis der Ex­tra­klasse.

Die Idee zum SJour­ney stammt von Grün­der Mr. Son – ei­nem lei­den­schaft­li­chen Lieb­ha­ber von Me­cha­nik und Rei­sen. Wäh­rend ei­ner Welt­reise ent­deckte er die le­gen­dä­ren Lu­xus­züge in In­dien und Süd­afrika. So ent­stand sein Plan, auch in Viet­nam ein ver­gleich­ba­res An­ge­bot zu schaf­fen – mit ei­nem Zug, der weit mehr ist als ein Fort­be­we­gungs­mit­tel.

Viet­nam ver­fügt über ein um­fas­sen­des Schie­nen­netz, des­sen Wur­zeln bis in die Ko­lo­ni­al­zeit rei­chen – aber noch nie wurde diese tra­di­ti­ons­rei­chen Stre­cken als Bühne für ein Lu­xus­er­leb­nis ge­nutzt. Mit dem SJour­ney ent­stand ein lu­xu­riö­ser Zug, der seine Gäste un­ter­wegs tief in die Ge­schichte, Kul­tur und Na­tur des Lan­des ein­tau­chen lässt und da­bei die le­ben­dige Ge­gen­wart Viet­nams mit ei­ner Welt ver­bin­det, die an den Gla­mour der 1930er-Jahre er­in­nert.

Im nost­al­gisch in­spi­rier­ten In­do­chine-De­sign tref­fen edle Höl­zer und ko­lo­niale Stil­ele­mente auf mo­der­nen Kom­fort. Nur 60 Gäste rei­sen in stil­vol­len Ab­tei­len mit ma­xi­ma­ler Pri­vat­sphäre und ei­nem auf­merk­sa­men Ser­vice, der keine Wün­sche of­fen lässt – ob im Schlaf­ab­teil oder beim viet­na­me­si­schen Fine Di­ning im ele­gan­ten Bis­tro-Wa­gen. So ist der SJour­ney auch mehr ein rei­sen­der Sa­lon als eine klas­si­sche Bahn­reise.

Der ei­gent­li­che Lu­xus ent­fal­tet sich je­doch ent­lang der Stre­cke von über 1.700 Ki­lo­me­tern bei un­ver­gess­li­chen Er­leb­nis­sen jen­seits der Gleise, bei de­nen sich die Schön­heit des süd­ost­asia­ti­schen Lan­des Stück für Stück ent­hüllt. Zwi­schen weiß leuch­ten­den Sand­dü­nen bei Phan Thiet, den tür­kis­blauen Buch­ten Nha Trangs und dem UNESCO-Welt­erbe von Hoi An glei­tet der Zug durch ein Land vol­ler Kon­traste.

Jede Etappe hält be­son­dere Be­geg­nun­gen be­reit – etwa eine Vespa-Tour durch die alte Kai­ser­stadt Hue, eine Ka­jak­fahrt durch den stil­len Was­ser-Ko­kos­pal­men­wald bei Hoi An oder ein stim­mungs­vol­les Din­ner un­ter den Ster­nen im In­nen­hof ei­nes kö­nig­li­chen Gar­ten­hau­ses in Hue.

Da­zwi­schen bleibt viel Raum für Lang­sam­keit und Ge­nuss, für Ge­sprä­che bei ei­nem Glas Wein im Lounge-Wa­gen oder den Blick aus dem Fens­ter, wenn der Zug über den spek­ta­ku­lä­ren Hai-Van-Pass hin­auf zu wol­ken­ver­han­ge­nen Berg­land­schaf­ten schleicht. Der SJour­ney trifft den Zeit­geist des be­wuss­ten Rei­sens: Slow Tra­vel mit Sinn für das Be­son­dere – ein­ge­bet­tet in eine der span­nends­ten De­sti­na­tio­nen Asi­ens.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.