SJourney: Mehr als 1.800 Kilometer mit Vietnams erstem Luxuszug

Der Berliner Luxusreiseveranstalter Select Luxury Travel hat sein Angebot in Asien um den ersten Luxuszug in Vietnam erweitert und bietet mit dem SJourney außergewöhnliche Entdeckungen entlang einer der faszinierendsten Bahnstrecken in Südostasien.
Wenn die aufgehende Sonne hinter den Reisterrassen von Ninh Binh golden leuchtet, beginnt eine Reise, bei der der Weg im wahren Sinn des Wortes das Ziel ist. Mit dem SJourney, der seinen Namen aufgrund der S‑Form des Landes erhalten hat, präsentiert Vietnam seinen ersten Luxuszug – eine Hommage an die große Zeit des Zugreisens und zugleich ein modernes Reiseerlebnis der Extraklasse.
Die Idee zum SJourney stammt von Gründer Mr. Son – einem leidenschaftlichen Liebhaber von Mechanik und Reisen. Während einer Weltreise entdeckte er die legendären Luxuszüge in Indien und Südafrika. So entstand sein Plan, auch in Vietnam ein vergleichbares Angebot zu schaffen – mit einem Zug, der weit mehr ist als ein Fortbewegungsmittel.
Vietnam verfügt über ein umfassendes Schienennetz, dessen Wurzeln bis in die Kolonialzeit reichen – aber noch nie wurde diese traditionsreichen Strecken als Bühne für ein Luxuserlebnis genutzt. Mit dem SJourney entstand ein luxuriöser Zug, der seine Gäste unterwegs tief in die Geschichte, Kultur und Natur des Landes eintauchen lässt und dabei die lebendige Gegenwart Vietnams mit einer Welt verbindet, die an den Glamour der 1930er-Jahre erinnert.
Im nostalgisch inspirierten Indochine-Design treffen edle Hölzer und koloniale Stilelemente auf modernen Komfort. Nur 60 Gäste reisen in stilvollen Abteilen mit maximaler Privatsphäre und einem aufmerksamen Service, der keine Wünsche offen lässt – ob im Schlafabteil oder beim vietnamesischen Fine Dining im eleganten Bistro-Wagen. So ist der SJourney auch mehr ein reisender Salon als eine klassische Bahnreise.
Der eigentliche Luxus entfaltet sich jedoch entlang der Strecke von über 1.700 Kilometern bei unvergesslichen Erlebnissen jenseits der Gleise, bei denen sich die Schönheit des südostasiatischen Landes Stück für Stück enthüllt. Zwischen weiß leuchtenden Sanddünen bei Phan Thiet, den türkisblauen Buchten Nha Trangs und dem UNESCO-Welterbe von Hoi An gleitet der Zug durch ein Land voller Kontraste.
Jede Etappe hält besondere Begegnungen bereit – etwa eine Vespa-Tour durch die alte Kaiserstadt Hue, eine Kajakfahrt durch den stillen Wasser-Kokospalmenwald bei Hoi An oder ein stimmungsvolles Dinner unter den Sternen im Innenhof eines königlichen Gartenhauses in Hue.
Dazwischen bleibt viel Raum für Langsamkeit und Genuss, für Gespräche bei einem Glas Wein im Lounge-Wagen oder den Blick aus dem Fenster, wenn der Zug über den spektakulären Hai-Van-Pass hinauf zu wolkenverhangenen Berglandschaften schleicht. Der SJourney trifft den Zeitgeist des bewussten Reisens: Slow Travel mit Sinn für das Besondere – eingebettet in eine der spannendsten Destinationen Asiens.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.