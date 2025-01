Vietnam Airlines ab München: Mehr Flüge nach Hanoi im Sommer 2025

Als Re­ak­tion auf die po­si­tive Ent­wick­lung der Flüge von Viet­nam Air­lines ab Mün­chen baut die Flug­ge­sell­schaft ihr An­ge­bot im Som­mer­flug­plan 2025 wei­ter aus. Der baye­ri­sche Flug­ha­fen wurde erst im Ok­to­ber 2024 als zwei­tes Ziel in Deutsch­land in das Stre­cken­netz auf­ge­nom­men.

Ab Juli 2025 er­höht Viet­nam Air­lines die An­zahl an wö­chent­li­chen Flü­gen auf der Stre­cke zwi­schen Mün­chen und Ha­noi von zwei auf drei Flüge pro Wo­che mit ei­ner zu­sätz­li­chen Ver­bin­dung am Sams­tag. Zwi­schen Mün­chen und Ho-Chi-Minh-Stadt (Sai­gon) wer­den wei­ter­hin zwei wö­chent­li­che Flüge an­ge­bo­ten. Al­ler­dings wer­den die Wo­chen­tage ab Mai 2025 ge­än­dert.

Busi­ness Class /​ Boe­ing 787–9 (c) Viet­nam Air­lines

Flug­plan:

VN 34 /​ Mün­chen – Ha­noi /​ 13:15 – 04:50 Uhr /​ MO, DO, SA*

VN 35 /​ Ha­noi – Mün­chen /​ 00:15 – 06:50 Uhr /​ MO, DO, SA*

VN 32 Mün­chen – Sai­gon /​ 12:15 – 04:40 Uhr /​ DI, SO**

VN 33 Sai­gon – Mün­chen /​ 23:35 – 06:40 Uhr /​ MO, SA**

* Dritte Fre­quenz ab Juli 2025 | **Wech­sel der Flug­tage ab Mai 2025

Auch im Win­ter­flug­plan 2025/​26 blei­ben die er­höh­ten Fre­quen­zen nach Ha­noi und die ge­än­der­ten Flug­tage nach Ho-Chi-Minh-Stadt (Sai­gon) be­stehen. Le­dig­lich die Flug­zei­ten än­dern sich ein we­nig. Der Flug nach Viet­nam wird je­doch wei­ter­hin ge­gen Mit­tag in Mün­chen star­ten und am Fol­ge­tag früh­mor­gens in Viet­nam lan­den. Auch die Rück­flüge sol­len wie bis­her über Nacht statt­fin­den – mit Ab­flug in Viet­nam kurz vor Mit­ter­nacht und Lan­dung in Mün­chen am nächs­ten Tag ge­gen 6 Uhr.

Pre­mium Eco­nomy Class /​ Boe­ing 787–9 (c) Viet­nam Air­lines

Auf den Flü­gen ab Mün­chen ist der Ein­satz ei­ner Boe­ing 787–9 „Dream­li­ner” ge­plant, die über drei Rei­se­klas­sen ver­fügt. Die Busi­ness Class be­steht da­bei aus 28 Lie-Flat-Sit­zen in ei­ner 1–2‑1 Kon­fi­gu­ra­tion. Viet­nam Air­lines ist zu­dem eine der we­ni­gen Flug­ge­sell­schaf­ten, die ih­rer Pre­mium Eco­nomy Class eine ei­gene Ka­bine wid­met. Hier kön­nen sich die Gäste auf 35 be­queme Ses­sel mit bis zu 107 cm Sitz­ab­stand und 18 cm Sitz­nei­gung in ei­ner 2–3‑2 Kon­fi­gu­ra­tion freuen.

Auch in der Eco­nomy Class bie­tet Viet­nam Air­lines ein kom­for­ta­bles Rei­se­er­leb­nis, da der Sitz­ab­stand 82 cm und die Nei­gung 15 cm be­trägt. An je­dem Sitz ha­ben die Pas­sa­giere ein per­sön­li­ches En­ter­tain­ment­sys­tem zur Ver­fü­gung. So­wohl ab Ha­noi als auch ab Ho-Chi-Minh Stadt (Sai­gon) kön­nen die Pas­sa­giere zahl­rei­che Um­stei­ge­ver­bin­dun­gen zu wei­te­ren Zie­len in Viet­nam, Asien und Aus­tra­lien nut­zen.

www.vietnamairlines.com

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er ins­ge­samt 2.700 Tage auf Rei­sen im Aus­land ver­bracht und da­bei 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.