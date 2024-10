flydubai: Neuer Check-in für die Gäste der Business Class in Dubai

Die in Du­bai be­hei­ma­tete Flug­ge­sell­schaft fly­du­bai hat ih­ren neuen Busi­ness Class Check-in im Ter­mi­nal 2 des Du­bai In­ter­na­tio­nal Air­port (DXB) er­öff­net. Der spe­zi­elle Be­reich soll den Pas­sa­gie­ren ein ein­zig­ar­ti­ges und rei­bungs­lo­ses Flug­ha­fen-Er­leb­nis er­mög­li­chen.

Der neue Check-in-Be­reich be­fin­det sich in der Nähe von Ein­gang 3 und zeich­net sich durch De­sign­ele­mente aus, die von der ru­hi­gen und zeit­lo­sen Schön­heit der Wüs­ten­dü­nen in­spi­riert sind. Ge­schwun­gene Bö­gen, warme Farb­töne und eine mi­ni­ma­lis­ti­sche Äs­the­tik sol­len die hü­ge­lige Land­schaft der Wüste wi­der­spie­geln und ei­nen ru­hi­gen, ein­la­den­den Raum für die Kun­den schaf­fen.

„Wir freuen uns, den per­sön­li­chen Ser­vice, den wir in un­se­rer Ka­bine bie­ten, nun auch am Bo­den zu er­mög­li­chen”, er­klärt CEO Ghaith Al Ghaith: „Der neue Check-in-Be­reich wird si­cher­stel­len, dass die Reise un­se­rer Busi­ness-Class-Kun­den von der An­kunft am Ter­mi­nal 2 bis zum Er­rei­chen des Ziels ef­fi­zi­ent, pro­blem­los und an­ge­nehm ver­läuft”.

Das neue Er­leb­nis be­ginnt be­reits vor der An­kunft der Pas­sa­giere am Flug­ha­fen mit ei­nem spe­zi­el­len Busi­ness-Team, das bei Fra­gen zur Seite steht. Im Ter­mi­nal 2 des Du­bai In­ter­na­tio­nal Air­port wur­den zu­dem ein spe­zi­el­ler Ab­stell­be­reich an der Bord­stein­kante und ein se­pa­ra­ter Ein­gang für den Check-in ein­ge­rich­tet.

fly­du­bai /​ Busi­ness Class Check-in (c) fly­du­bai

Im Check-in-Be­reich kom­men die Kun­den dann in den Ge­nuss ei­nes per­sön­li­chen „Meet and Assist”-Services durch ein Mit­glied des Busi­ness-Teams. Dazu ge­hört un­ter an­de­rem eine tra­di­tio­nelle ara­bi­sche Be­grü­ßung mit er­fri­schen­den Hand­tü­chern – ge­folgt von Kaf­fee, Dat­teln oder Er­fri­schun­gen.

Wäh­rend sich ein Ge­päck­trä­ger um das Ge­päck küm­mert, soll ein rei­bungs­lo­ser Check-in-Pro­zess mög­li­che War­te­zei­ten und War­te­schlan­gen im Ter­mi­nal mi­ni­mie­ren. Ein Mit­glied des Busi­ness-Teams be­glei­tet die Pas­sa­giere in die fly­du­bai Busi­ness Lounge, wäh­rend sie von ei­nem Fast-Track-Ser­vice durch die E‑Gates oder die Pass­kon­trolle und die Si­cher­heits­kon­trol­len pro­fi­tie­ren.

fly­du­bai Busi­ness Class Check-in (c) fly­du­bai

Der neue Check-in steht ab so­fort al­len Busi­ness-Class-Kun­den von fly­du­bai zur Ver­fü­gung, die vom Ter­mi­nal 2 des Du­bai In­ter­na­tio­nal AIr­port ab­flie­gen. Kun­den, die vor dem Check-in ein Up­grade in die Busi­ness Class vor­neh­men, kön­nen die neue Ein­rich­tung eben­falls nut­zen.

fly­du­bai be­treibt ein wach­sen­des Netz­werk von der­zeit 125 Zie­len in 55 Län­dern in Afrika, Zen­tral­asien, dem Kau­ka­sus, Mit­tel- und Süd­ost­eu­ropa, dem Na­hen Os­ten, dem in­di­schen Sub­kon­ti­nent, Süd­ost­asien, Bah­rain, Ku­wait, Oman, Qa­tar, Saudi-Ara­bien und den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten. Dar­un­ter be­fin­den sich mehr als 90 Stre­cken, die zu­vor nicht di­rekt mit Du­bai ver­bun­den wa­ren. Die Flotte be­steht aus 88 Boe­ing 737-Flug­zeu­gen.

