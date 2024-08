Emirates: Die erste umgerüstete Boeing 777 hebt nach Genf ab

Die erste um­ge­rüs­tete Emi­ra­tes Boe­ing 777 hat ih­ren Dienst auf­ge­nom­men und ist am 7. Au­gust 2024 als Flug EK 83 nach Genf ge­star­tet. Das Flug­zeug wurde in 37 Ta­gen kom­plett über­holt und konnte be­reits vier Tage vor dem of­fi­zi­ell an­ge­kün­dig­ten Ter­min ein­ge­setzt wer­den.

Die Mo­der­ni­sie­rungs­ar­bei­ten wur­den von ei­nem Team aus 175 In­ge­nieu­ren und Tech­ni­kern bei Emi­ra­tes En­gi­nee­ring in Du­bai ge­plant, ent­wor­fen und um­ge­setzt. Die Fer­tig­stel­lung der ers­ten Boe­ing 777 dau­erte da­bei 37 Tage und er­for­derte ins­ge­samt 18.000 Ar­beits­stun­den.

Neue Busi­ness Class in der Boe­ing 777 (c) Emi­ra­tes

Die Teams ar­bei­te­ten rund um die Uhr in ei­nem struk­tu­rier­ten Zeit­plan, der alle Pha­sen ab­deckte – von der Ent­fer­nung der al­ten In­nen­aus­stat­tung bis zur In­stal­la­tion und dem Tes­ten der neuen Sitze. Für die Aus­lie­fe­rung der ers­ten re­no­vier­ten Boe­ing 777 ver­brauchte die Flug­ge­sell­schaft 330 Qua­drat­me­ter Tep­pich­bö­den, 8.000 Qua­drat­me­ter Le­der für die Sitze der First, Busi­ness und Pre­mium Eco­nomy Class, 800 Me­ter Stoff für die Sitze der Eco­nomy Class und 300 Li­ter Farbe.

Die neue Business Class

Neue Busi­ness Class in der Boe­ing 777 (c) Emi­ra­tes

Die 38 Sitze in der neuen Busi­ness Class der Boe­ing 777 sind in ei­ner 1–2‑1-Konfiguration an­ge­ord­net, so­dass je­der Gast di­rek­ten Zu­gang zum Gang hat. Das De­sign der Sitze und die Farb­ge­bung der Ka­bine wur­den vom iko­ni­schen Air­bus A380 in­spi­riert: Creme­far­be­nes Le­der mit cham­pa­gner­far­be­nen Ak­zen­ten und helle Holz­ver­klei­dun­gen schaf­fen ein ele­gan­tes Am­bi­ente.

Je­der Sitz lässt sich in ein fla­ches, bis zu zwei Me­ter lan­ges Bett ver­wan­deln, das über eine ge­pols­terte Kopf­stütze für zu­sätz­li­chen Kom­fort ver­fügt. Zur Aus­stat­tung ge­hö­ren auch eine per­sön­li­che Mi­ni­bar, meh­rere Steck­do­sen zum La­den per­sön­li­cher Ge­räte und ein Tisch, der so­wohl zum Es­sen als auch zum Ar­bei­ten ge­nutzt wer­den kann.

Mit der Touch­screen-Be­die­nung kön­nen die Gäste die Sitz­po­si­tion und das In­f­light-En­ter­tain­ment-Sys­tem steu­ern. Der per­sön­li­che 23-Zoll-HD-Bild­schirm ist laut Emi­ra­tes ei­ner der größ­ten am Him­mel. Die Busi­ness Class der Boe­ing 777 wird zu­dem in Zu­kunft über eine kleine Bar ver­fü­gen, an der die Rei­sen­den wäh­rend des Flu­ges schnell Snacks und Er­fri­schun­gen zu sich neh­men kön­nen.

Die Premium Economy Class

Neue Pre­mium Eco­nomy Class in der Boe­ing 777 (c) Emi­ra­tes

Ein zen­tra­ler Aspekt bei der Um­rüs­tung der Boe­ing 777 ist für Emi­ra­tes die Aus­stat­tung al­ler Flug­zeuge mit der neuen Pre­mium Eco­nomy Class. Die 24 Sitze sind in drei Rei­hen im 2–4‑2-Layout an­ge­ord­net und eben­falls mit creme­far­be­nem Le­der be­zo­gen. Der Sitz­ab­stand be­trägt rund 97 Zen­ti­me­ter und die Sitz­breite rund 50 Zen­ti­me­ter. Dazu kom­men eine um bis zu 20 Zen­ti­me­ter ver­stell­bare Rü­cken­lehne und eine sechs­fach ver­stell­bare Kopf­stütze für zu­sätz­li­chen Kom­fort.

Die neue Eco­nomy Class um­fasst 256 Sitze in ei­ner sanf­ten Farb­pa­lette aus Grau- und Blau­tö­nen. Sie sind er­go­no­misch ge­stal­tet und mit Le­der-Kopf­stüt­zen aus­ge­stat­tet. De­ren fle­xi­ble Sei­ten­wan­gen las­sen sich ver­ti­kal ver­stel­len, um op­ti­ma­len Halt und Kom­fort zu ge­währ­leis­ten. Ein cha­rak­te­ris­ti­sches De­sign­ele­ment von Emi­ra­tes ist das Ghaf-Baum-Mo­tiv, das sich durch die ge­samte In­nen­aus­stat­tung zieht.

Die weiteren Umrüstungspläne

Neue Pre­mium Eco­nomy Class in der Boe­ing 777 (c) Emi­ra­tes

Emi­ra­tes plant, mehr als 80 Boe­ing 777 mit ei­ner In­ves­ti­tion von mehr als 3 Mil­li­ar­den US-Dol­lar um­zu­rüs­ten. Ne­ben der Stre­cke nach Genf wer­den mo­der­ni­sierte Boe­ing 777 mit neuen Ka­bi­nen auch auf Flü­gen nach To­kio-Ha­neda und Brüs­sel zum Ein­satz kom­men. Wei­tere Ziele, die mit die­sem Flug­zeug­typ an­ge­flo­gen wer­den, sol­len in Kürze be­kannt ge­ge­ben wer­den.

Ins­ge­samt hat Emi­ra­tes ein Um­rüs­tungs­pro­gramm für 191 Flug­zeuge der Ty­pen Boe­ing 777 und Air­bus A380 ge­star­tet – das größte sei­ner Art in der Luft­fahrt­bran­che. Nach dem Ab­schluss des Pro­jekts wird die Flug­ge­sell­schaft 8.104 Pre­mium Eco­nomy Sitze der neu­es­ten Ge­ne­ra­tion, 1.894 re­no­vierte First Class Sui­ten, 11.182 mo­der­ni­sierte Busi­ness Class Sitze und 21.814 Eco­nomy Class Sitze in­stal­liert ha­ben.

Ak­tu­ell wer­den die rund­erneu­er­ten Flug­zeuge von Emi­ra­tes auf den Stre­cken nach New York JFK, Los An­ge­les, San Fran­cisco, Hous­ton, Lon­don Heath­row, Syd­ney, Auck­land, Christ­church, Mel­bourne, Sin­ga­pur, Mum­bai, Banga­lore, Sao Paulo, To­kio-Na­rita, Osaka und Genf ein­ge­setzt.

