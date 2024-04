Karibik: Neuer Unterwasserpark mit 300 Skulpturen auf St. Maarten

Schnorch­ler kön­nen beim Er­kun­den der Un­ter­was­ser­welt von St. Maar­ten nicht nur far­ben­präch­tige Mee­res­be­woh­ner ent­de­cken, son­dern auch mehr als 300 Skulp­tu­ren be­wun­dern. Denn seit die­sem Jahr ist die Ka­ri­bik­in­sel mit dem Un­ter­was­ser­park Un­der SXM in Little Bay um eine At­trak­tion rei­cher.

Die Riff­skulp­tu­ren sind the­ma­tisch in ei­nem spe­zi­el­len Par­cours plat­ziert und ge­ben Ein­bli­cke in die Ver­gan­gen­heit, Ge­gen­wart und Zu­kunft von St. Maar­ten. So er­we­cken die von den In­sel­be­woh­nern in­spi­rier­ten Sta­tuen die Ge­schichte von St. Maar­ten in ei­ner Reihe ver­schie­de­ner Ga­le­rien zum Le­ben.

Die Un­der-SXM-Skulp­tu­ren fei­ern je­doch nicht nur das Erbe der In­sel, son­dern spie­len auch eine ent­schei­dende Rolle bei der Schaf­fung ei­nes ge­schütz­ten Le­bens­raums für Mee­res­tiere. Denn sie be­stehen aus um­welt­freund­li­chen, pH-neu­tra­len Ma­te­ria­lien und ge­wäh­ren Fi­schen und an­de­ren Mee­res­be­woh­nern zu­sätz­li­chen Wohn­raum.

Da­mit fü­gen sie sich bes­tens in das Öko­sys­tem des Mee­res ein und tra­gen zu des­sen Stär­kung bei. Au­ßer­dem bie­ten sie ein pas­si­ves Sub­strat für die An­sied­lung und Ent­wick­lung von Ko­ral­len, Mee­res­schwäm­men und Bio­masse, wäh­rend die in­ne­ren Hohl­räume jun­gen Fi­schen als Zu­fluchts­ort die­nen.

Der Zu­gang zum Park ist über Schnor­chel­aus­flüge mög­lich, die von ört­li­chen Boots­an­bie­tern ab Simpson Bay, Little Bay und Bobby’s Ma­rina an­ge­bo­ten wer­den. Die Preise für eine Tour star­ten bei rund 60 Euro pro Per­son.

www.vacationstmaarten.com