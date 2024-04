Traumziel mit Natur und Kultur: Fünf Gründe für einen Besuch in Sambia

Sam­bia ist ein be­deu­ten­der Bin­nen­staat im süd­li­chen Afrika und vor al­lem für seine Na­tur und Kul­tur be­kannt. Ab­seits der üb­li­chen Tou­ris­ten­pfade hat sich das Land zu ei­nem der be­gehr­tes­ten Wild­tier- und Sa­fa­ri­ziele in Afrika ent­wi­ckelt.

Die Liste auf­re­gen­der Dinge, die es hier zu tun, zu se­hen und zu er­kun­den gibt, ist lang. Aber es gibt ei­nige ganz be­son­dere Gründe, die Sam­bia auf der Liste der Traum­rei­se­ziele ein­deu­tig weit nach oben rü­cken las­sen. Fünf da­von wol­len wir Ih­nen hier nä­her­brin­gen.

01 /​ Eines von sieben Naturweltwundern

Vic­to­ria Falls (c) ZTA

Die be­ein­dru­cken­den Vic­to­ria­fälle – auch „Mosi-oa-Tu­nya” oder „der Rauch, der don­nert” ge­nannt – ge­hö­ren zu den spek­ta­ku­lärs­ten Na­tur­wun­dern der Erde und bie­ten ein atem­be­rau­ben­des Schau­spiel. Dar­über hin­aus sind die Was­ser­fälle aber auch Dreh- und An­gel­punkt für auf­re­gende Ak­ti­vi­tä­ten wie Bun­gee-Jum­ping.

Auf dem Sam­besi-Fluss, der als ei­ner der wil­des­ten Flüsse des Kon­ti­nents gilt, kann man Wild­was­ser-Raf­ting in den Strom­schnel­len be­trei­ben. Ein ab­so­lut atem­be­rau­ben­des und un­ver­gess­li­ches Er­leb­nis ist der „Devil’s Pool” – ein na­tür­li­ches Be­cken am Rande der Vik­to­ria­fälle auf der Li­ving­stone-In­sel. Hier kann man nur we­nige Zen­ti­me­ter vom Ab­grund ent­fernt si­cher schwim­men und so die Was­ser­fälle haut­nah er­le­ben.

02 /​ Die größte Säugetierwanderung der Erde

Fle­der­mäuse im Ka­sanka-Na­tio­nal­park (c) ZTA

Sam­bia ver­fügt über eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Ar­ten­viel­falt, die weit über die be­rühm­ten „Big Five” hin­aus­geht. Ein­zig­ar­tig ist vor al­lem die größte Säu­ge­tier­wan­de­rung der Welt: Je­des Jahr zwi­schen Ok­to­ber und De­zem­ber kom­men mehr als zehn Mil­lio­nen Flug­hunde in ein klei­nes Stück Sumpf­wald im Ka­sanka-Na­tio­nal­park in der Zen­tral­pro­vinz Sam­bias.

Mit der Kör­per­größe ei­nes Wel­pen und ei­ner Flü­gel­spann­weite von fast ei­nem Me­ter bie­ten diese Fle­der­mäuse ein wahr­haft ein­zig­ar­ti­ges Spek­ta­kel, wenn sie sich in rie­si­gen Grup­pen ver­sam­meln. Das sollte man zu­min­dest ein­mal im Le­ben ge­se­hen und er­lebt ha­ben.

03 /​ Das Wunder unberührter Natur

Lö­wen bei ei­ner Wal­king Sa­fari (c) ZTA

Sam­bia be­her­bergt 20 Na­tio­nal­parks, von de­nen ei­nige zu den am bes­ten er­hal­te­nen und viel­fäl­tigs­ten in Afrika ge­hö­ren, und schützt da­mit 30 Pro­zent der ge­sam­ten Land­flä­che. Iko­ni­sche Orte wie der Süd-Lu­angwa-Na­tio­nal­park, der als „Ge­burts­ort der Wan­der­sa­fa­ris” gilt, und der Ka­fue-Na­tio­nal­park sind ein Muss für je­den Be­su­cher.

Ex­per­ten zu­folge ist der Süd-Lu­angwa-Na­tio­nal­park so­gar ei­nes der größ­ten Wild­tier­schutz­ge­biete der Welt. Die Kon­zen­tra­tion von Tie­ren rund um den Lu­angwa-Fluss und seine si­chel­för­mi­gen La­gu­nen ist je­den­falls eine der dich­tes­ten in Afrika und schützt 60 ver­schie­dene Tier- und mehr als 400 Vo­gel­ar­ten.

Der im zen­tra­len Wes­ten des Lan­des ge­le­gene Ka­fue-Na­tio­nal­park ist mit ei­ner Flä­che von 22.400 Qua­drat­ki­lo­me­tern der äl­teste und größte Na­tio­nal­park Sam­bias. Er ist auch ei­nes der größ­ten Na­tur­schutz­ge­biete Afri­kas. In den 1920er-Jah­ren ge­grün­det, wurde er be­reits in den 1950er-Jah­ren vom le­gen­dä­ren Nor­man Carr of­fi­zi­ell zum Na­tio­nal­park er­klärt.

04 /​ Die gastfreundlichsten Menschen Afrikas

Stam­mes­fürst in Sam­bia (c) sikwe scar­ter via Un­s­plash

Das im Gro­ßen Gra­ben­bruch ge­le­gene Sam­bia ist reich an fas­zi­nie­ren­den Ein­flüs­sen und Tra­di­tio­nen und be­hei­ma­tet bei 19 Mil­lio­nen Ein­woh­nern mehr als 70 eth­ni­sche Grup­pen. Das Land, das vom Welt­wirt­schafts­fo­rum als ei­nes der gast­freund­lichs­ten und si­chers­ten Rei­se­ziele Afri­kas an­er­kannt wurde, be­her­bergt zu­dem eine sehr di­verse Be­völ­ke­rung, zu der auch in­di­sche, chi­ne­si­sche und eu­ro­päi­sche Ge­mein­schaf­ten zäh­len.

05 /​ Unvergessliche Abenteuer

Flug über Sam­bia (c) ZTA

Sam­bia bie­tet eine Viel­zahl auf­re­gen­der Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten – von Wan­der­sa­fa­ris über das Ab­sei­len in der Sam­besi-Schlucht bis zum Zi­pli­ning über den Vic­to­ria­fäl­len. Eine in­ter­es­sante Al­ter­na­tive zu tra­di­tio­nel­len Sa­fa­ris ist das Ka­nu­fah­ren, das keine tech­ni­schen Kennt­nisse er­for­dert und die Be­geg­nung mit Nil­pfer­den, Kro­ko­di­len und Ele­fan­ten er­mög­licht.

Hub­schrau­ber­flüge wer­den eben­falls an­ge­bo­ten – aber auch ein­zig­ar­tige Rund­flüge mit ei­nem Ul­tra­leicht­flug­zeug, die ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Blick auf die Vic­to­ria­fälle und den Sam­besi-Fluss er­mög­li­chen. Sie wer­den des­halb gerne „Flüge des En­gels” ge­nannt.

www.zambia.travel