Emirates renoviert alle vier Lounges an den Flughäfen in Deutschland

Die Emi­ra­tes Lounge am Flug­ha­fen Mün­chen ist nach ei­nem sechs­wö­chi­gen Um­bau wie­der für Gäste ge­öff­net. In­ner­halb der kom­men­den sechs Mo­nate wer­den auch die Loun­ges der Air­line in Frank­furt, Düs­sel­dorf und Ham­burg re­no­viert.

Mit 965 Qua­drat­me­tern und 196 Sitz­plät­zen ist die Emi­ra­tes Lounge die größte ei­ner aus­län­di­schen Flug­ge­sell­schaft am Flug­ha­fen Mün­chen und die größte Lounge der Air­line in Kon­ti­nen­tal­eu­ropa. Nach der Re­no­vie­rung emp­fängt sie die Flug­gäste nun mit neuen, creme­far­be­nen Le­der­sitz­mö­beln, neuen Tep­pi­chen und Wand­far­ben. Auch die Kü­chen­aus­stat­tung wurde er­neu­ert.

Emi­ra­tes Lounge am Flug­ha­fen Mün­chen (c) Emi­ra­tes

Die Lounge ist täg­lich ab vier Stun­den vor dem Ab­flug ge­öff­net und bie­tet eine breite Aus­wahl an war­men und kal­ten Spei­sen – ein­schließ­lich zahl­rei­cher ve­ga­ner Op­tio­nen – des re­nom­mier­ten Ca­te­rers Do & Co, ei­nen kos­ten­lo­sen Bar-Ser­vice und pri­vate Dusch­räume. Zu­gang ha­ben alle Pas­sa­giere der First und Busi­ness Class von Emi­ra­tes so­wie Sky­wards-Mit­glie­der mit Pla­ti­num- oder Gold-Sta­tus, die in der Eco­nomy Class rei­sen.

Die Emi­ra­tes Lounge in Mün­chen wurde 2006 er­öff­net und 2012 um rund 300 Qua­drat­me­ter ver­grö­ßert, als die Flug­ge­sell­schaft auf der Stre­cke zwi­schen Du­bai nach Mün­chen erst­mals den Air­bus A380 ein­setzte. Der­zeit kommt Emi­ra­tes zwei­mal täg­lich mit dem A380 nach Mün­chen.

Emi­ra­tes Lounge am Flug­ha­fen Mün­chen (c) Emi­ra­tes

Ins­ge­samt un­ter­hält Emi­ra­tes 39 ei­gene Flug­ha­fen­loun­ges – dar­un­ter sie­ben in Du­bai und 32 an den wich­tigs­ten Flug­hä­fen welt­weit. Der kos­ten­lose Chauf­feur-Ser­vice holt die Gäste der First und Busi­ness Class in und um Frank­furt, Mün­chen, Ham­burg und Düs­sel­dorf ab und bringt sie zum Flug­ha­fen. Nach der Lan­dung wer­den die Gäste nach Hause, ins Ho­tel oder ins Büro ge­fah­ren. Der Ser­vice gilt in Deutsch­land für 80 Frei­ki­lo­me­ter und ist in fast al­len Rei­se­zie­len ver­füg­bar.

www.emirates.com/de