TAP Air Portugal: Das beste Stopover-Programm der Welt

550.000 Le­ser des ame­ri­ka­ni­schen Rei­se­ma­ga­zins „Glo­bal Tra­ve­ler” ha­ben ent­schie­den: Das Sto­po­ver-Pro­gramm von TAP Air Por­tu­gal ist welt­weit das at­trak­tivste sei­ner Art. Ver­füg­bar ist es bei al­len Zwi­schen­stopps in Lis­sa­bon oder Porto – auf der Lang­stre­cke ebenso wie auf der Kurz­stre­cke.

Das Sto­po­ver-Pro­gramm von TAP Air Por­tu­gal wurde erst in die­sem Jahr wei­ter­ent­wi­ckelt und er­mög­licht es den Pas­sa­gie­ren, Por­tu­gal zu ent­de­cken, be­vor sie ihr end­gül­ti­ges Rei­se­ziel an­steu­ern – oder auf der Rück­reise nach Hause.

Porto (c) pix­a­bay

Im Rah­men ei­ner Part­ner­schaft mit Tu­rismo de Por­tu­gal kön­nen alle TAP-Pas­sa­giere, die in Lis­sa­bon oder Porto um­stei­gen, ihre Reise für ei­nen kos­ten­lo­sen Zwi­schen­stopp von bis zu zehn Ta­gen un­ter­bre­chen und da­bei mehr als 290 ex­klu­sive An­ge­bote und Ra­batte bei 115 Part­nern nut­zen.

Zu­dem er­hal­ten sie 25 Pro­zent Ra­batt auf ei­nen In­lands­flug mit TAP Air Por­tu­gal. So kön­nen bei­spiels­weise Pas­sa­giere, die in Lis­sa­bon um­stei­gen, zu at­trak­ti­ven Kon­di­tio­nen ei­nen Ab­ste­cher nach Porto, an die Al­garve, nach Ma­deira oder auf die Azo­ren un­ter­neh­men. Die Bu­chung er­folgt über ei­nen Ak­ti­ons­code, der auf der Web­site des Un­ter­neh­mens oder in Rei­se­bü­ros ver­wen­det wer­den kann.

Ri­beira da Ja­nela (c) Ma­deira Pro­mo­tion Bu­reau /​ Andre Car­valho

Das An­ge­bot des kos­ten­lo­sen Zwi­schen­stopps gilt für alle Flug­ver­bin­dun­gen, bei de­nen eine Zwi­schen­lan­dung in Lis­sa­bon oder Porto an­fällt – egal, ob die Reise in­ner­halb Eu­ro­pas oder zu Lang­stre­cken­zie­len in Nord- und Süd­ame­rika oder Afrika statt­fin­det.

TAP Air Por­tu­gal ver­bin­det Eu­ropa der­zeit un­ter an­de­rem mit elf bra­si­lia­ni­schen De­sti­na­tio­nen: São Paulo, Rio de Ja­neiro, Belém, Belo Ho­ri­zonte, Bra­sí­lia, For­ta­leza, Na­tal, Maceió, Porto Alegre, Re­cife und Sal­va­dor. In den USA wer­den Bos­ton, Chi­cago, Mi­ami, New York (JFK und Ne­wark), San Fran­cisco und Wa­shing­ton an­ge­flo­gen.

www.flytap.com.