Korean Air startet wieder mit Flügen von Seoul nach Wien

Ko­rean Air hat nach der Co­rona-Un­ter­bre­chung wie­der re­gel­mä­ßige Pas­sa­gier­flüge zwi­schen Wien und Seoul auf­ge­nom­men. Seit 1. Juli 2022 geht es drei­mal pro Wo­che von Ös­ter­reich in die süd­ko­rea­ni­sche Haupt­stadt.

Die Flüge wer­den im­mer am Mitt­woch, Frei­tag und Sonn­tag mit ei­ner Boe­ing 787–9 „Dream­li­ner” durch­ge­führt, die über eine Zwei-Klas­sen-Kon­fi­gu­ra­tion mit Eco­nomy Class und Pres­tige Class – der Busi­ness Class von Ko­rean Air – ver­fügt. Am Flug­ha­fen In­cheon er­war­tet die Flug­gäste der neue Ter­mi­nal 2, in dem das Sky­Team-Mit­glied be­hei­ma­tet ist.

(c) Ko­rean Air

In der Pres­tige Class wer­den den Flug­gäs­ten ein kos­ten­lo­ser Be­grü­ßungs­drink, Pre­mium-Mahl­zei­ten, ‑Weine und ‑Cham­pa­gner so­wie ein Pre­mium-Kom­fort-Kit ge­bo­ten. Die so­ge­nann­ten „Pres­tige Sui­tes” er­mög­li­chen alle ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Gang und las­sen sich per Knopf­druck in ein fla­ches Bett ver­wan­deln. Die Sitz­breite be­trägt 55 Zen­ti­me­ter und der Sitz­ab­stand rund 190 Zen­ti­me­ter.

Ein Re­start bzw. eine Auf­sto­ckung der Fre­quen­zen er­fol­gen auch auf den Stre­cken von Seoul nach Bali (4x pro Wo­che ab 14. Juli, täg­lich ab 1. Au­gust), Danang (täg­lich ab 27. Juli), Ran­gun (1x pro Wo­che ab 6. Juli), Ho-Chi-Minh-Stadt (3x pro Wo­che seit 1. Juli), Cebu (4x pro Wo­che ab 21. Juli), Ula­an­baa­tar (täg­lich seit 29. Juni) und Auck­land (3x pro Wo­che ab 1. Ok­to­ber).

(c) Ko­rean Air

Mit der Rück­kehr nach Wien fei­ert Ko­rean Air üb­ri­gens auch ein klei­nes Ju­bi­läum: Seit 15 Jah­ren be­dient die süd­ko­rea­ni­sche Na­tio­na­l­air­line die Stre­cke Seoul-Wien – mit Aus­nahme der Co­rona-Krise ohne Un­ter­bre­chung. Der Erst­flug fand am 28. März 2007 statt. Ko­rean Air wurde 1969 ge­grün­det und be­treibt heute eine Flotte von 154 Flug­zeu­gen.

FLUGPLAN Seoul – Wien /​ 11:40 – 17:10 Uhr /​ Mi, Fr, So (Flug­zeit 10:45)

Wien – Seoul /​ 17:40 – 12:50 Uhr /​ Mi, Fr, So (Flug­zeit 12:30)

www.koreanair.com