EVA Air fliegt nonstop von Taiwan nach München und Mailand

Zum ers­ten Mal seit 25 Jah­ren er­wei­tert EVA Air ihr Stre­cken­netz in Eu­ropa: Noch in die­sem Jahr wird die pri­vate tai­wa­ne­si­sche Flug­ge­sell­schaft neue Non­stop-Flüge zwi­schen Tai­peh und zwei be­lieb­ten eu­ro­päi­schen Zie­len auf­neh­men.

Mai­land wird ab dem 25. Ok­to­ber 2022 mit zwei Flü­gen pro Wo­che und Mün­chen ab dem 3. No­vem­ber 2022 mit vier Flü­gen pro Wo­che be­dient. Die bei­den De­sti­na­tio­nen er­gän­zen dann das be­stehende Flug­pro­gramm mit Non­stop-Ver­bin­dun­gen nach Wien und Pa­ris so­wie Flü­gen nach Lon­don und Ams­ter­dam via Bang­kok.

Royal Lau­rel Class (c) EVA Air

Die Pas­sa­giere aus Mai­land und Mün­chen kom­men am frü­hen Mor­gen auf Tai­wans in­ter­na­tio­na­lem Flug­ha­fen Taoyuan (TPE) an und kön­nen be­quem mit ei­nem der zahl­rei­chen Flüge von EVA Air nach Nord­ost- und Süd­ost­asien wei­ter­rei­sen – so wie es jetzt auch schon für Pas­sa­giere aus Pa­ris und Wien mög­lich ist. Zum Ein­satz kom­men auf den neuen Stre­cken Flug­ge­räte vom Typ Boe­ing 777–300ER.

FLUGPLAN BR 95 /​ Tai­peh – Mai­land /​ 21:50 – 06:15 Uhr /​ Di, Sa

BR 96 /​ Mai­land – Tai­peh /​ 11:00 – 06:15 Uhr /​ Mi, So BR 71 /​ Tai­peh – Mün­chen /​ 23:10 – 07:25 Uhr /​ Mo

BR 71 /​ Tai­peh – Mün­chen /​ 23:40 – 07:55 Uhr /​ Mi, Fr, So BR 72 /​ Mün­chen – Tai­peh /​ 11:40 – 06:40 Uhr /​ Di

BR 72 /​ Mün­chen – Tai­peh /​ 12:30 – 07:30 Uhr /​ Mo, Do, Sa

EVA AIR ist seit 2013 Mit­glied der Star Al­li­ance und eine der zehn Air­lines welt­weit mit den be­gehr­ten fünf Ster­nen von Skyt­rax für her­aus­ra­gende Ser­vices und Leis­tun­gen. Sie be­legt au­ßer­dem Platz 7 der „World’s Top 10 Air­lines“ von Skyt­rax und wei­tere Plätze in den Top 10 für die Bord­ver­pfle­gung in der Eco­nomy Class, die Busi­ness Class und die Sau­ber­keit der Ka­bi­nen.

Die pri­vate tai­wa­ne­si­sche Flug­ge­sell­schaft wurde 1989 ge­grün­det und ist Teil der Ever­green Group. Das Netz­werk um­fasst mehr als 60 De­sti­na­tio­nen in Asien, Aus­tra­lien, Eu­ropa und Ame­rika, das mit 90 Boe­ing- und Air­bus-Flug­zeu­gen be­dient wird.

www.evaair.com