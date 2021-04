Emirates nimmt Flüge zwischen Mailand und New York wieder auf

Emi­ra­tes wird ab 1. Juni 2021 die Flüge zwi­schen Mai­land-Mal­pensa und New York JFK wie­der auf­neh­men. Die täg­li­che Ver­bin­dung von Eu­ropa in die USA war seit dem Be­ginn der Co­rona-Pan­de­mie für mehr als ein Jahr aus­ge­setzt.

Der Flug von Mai­land nach New York wird als Er­wei­te­rung des be­stehen­den Emi­ra­tes-Flugs EK205 von Du­bai nach Mai­land ge­führt, auf dem eine Boe­ing 777–300ER zum Ein­satz kommt. Die­ses Flug­zeug bie­tet acht Sitze in der First Class, 42 in der Busi­ness Class und 304 in der Eco­nomy Class.

Mit den Non­stop-Flü­gen von Du­bai hebt Emi­ra­tes da­mit künf­tig drei­mal pro Tag nach New York ab. Zu­dem hat die Air­line erst kürz­lich das An­ge­bot in die USA mit der Wie­der­auf­nahme von elf Zie­len – ein­schließ­lich Or­lando und Ne­wark im Juni – mas­siv er­höht. Über das Codeshare-Ab­kom­men mit Jet­blue er­mög­li­chen da­bei alle Flüge ei­nen naht­lo­sen Zu­gang zu vie­len wei­te­ren US-De­sti­na­tio­nen.

Kun­den, die ein Emi­ra­tes-Ti­cket für eine Reise am oder vor dem 30. Sep­tem­ber 2021 kau­fen, er­hal­ten groß­zü­gige Um­bu­chungs­be­din­gun­gen. Sie ha­ben die Mög­lich­keit, ihre Rei­se­da­ten zu än­dern oder die Gül­tig­keit ih­res Ti­ckets um zwei Jahre zu ver­län­gern. Nä­here In­for­ma­tio­nen sind hier zu fin­den.