Lufthansa: 15 neue Sonnenziele ab Frankfurt im Jahr 2021

Luft­hansa baut das tou­ris­ti­sches An­ge­bot ab Frank­furt im Som­mer 2021 wei­ter aus. 15 neue Ziele im son­ni­gen Sü­den sind ab so­fort für Bu­chun­gen frei­ge­schal­tet. Der Schwer­punkt liegt da­bei auf Grie­chen­land, aber auch das spa­ni­sche Fest­land, die Ka­na­ri­schen In­seln, Ägyp­ten, Zy­pern, Kroa­tien, Ita­lien, Tu­ne­sien und Bul­ga­rien sind mit da­bei.

Ins­ge­samt bie­tet Luft­hansa durch den Ein­satz von bis zu fünf zu­sätz­li­chen Flug­zeu­gen im Som­mer 2021 rund 70 wö­chent­li­che Ver­bin­dun­gen zu 29 rein tou­ris­ti­schen Zie­len an – nach 55 im Vor­jahr. Die Ab­flug- und An­kunfts­zei­ten sind da­bei spe­zi­ell auf Ur­lau­ber aus­ge­rich­tet: Die Flug­zeuge he­ben in Frank­furt im­mer am frü­hen Mor­gen ab, wäh­rend die Rück­flüge erst am Abend in der Main-Me­tro­pole lan­den.

„Noch nie ha­ben wir so viele Ur­laubs­ziele neu in un­ser Pro­gramm auf­ge­nom­men. Da­mit re­agie­ren wir auf die Wün­sche un­se­rer Kun­den“, er­klärt Harry Hoh­meis­ter, Mit­glied des Vor­stands der Deut­schen Luft­hansa AG: „Die Nach­frage nach Ur­laubs­rei­sen er­holt sich deut­lich schnel­ler als die nach Ge­schäfts­rei­sen. Wir ha­ben be­reits eine lang­jäh­rige Kom­pe­tenz bei tou­ris­ti­schen An­ge­bo­ten und bauen diese nun als Teil un­se­rer Stra­te­gie ent­schlos­sen aus“.

Alle Som­mer­flüge 2021, die bis 31. De­zem­ber 2020 ge­bucht wer­den, kön­nen be­lie­big oft kos­ten­frei um­ge­bucht wer­den. Mehr­kos­ten kön­nen al­ler­dings ent­ste­hen, wenn bei­spiels­weise bei ei­ner Um­bu­chung auf ein an­de­res Da­tum oder zu ei­nem an­de­ren Rei­se­ziel die ur­sprüng­li­che Bu­chungs­klasse nicht mehr ver­füg­bar ist.