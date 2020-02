Die schönsten „Sleep-out-Decks“ unter den Sternen von Afrika

Eine Nacht im Busch ge­hört zu den schöns­ten Er­leb­nis­sen über­haupt. Vor al­lem, wenn sie in ei­nem der „Sleep-out-Decks“ un­ter dem freien Ster­nen­him­mel von Afrika ver­bracht wird. Der Rei­se­ver­an­stal­ter Rhino Af­rica stellt die schöns­ten Frei­­luft-Un­­­ter­­künfte des Kon­ti­nents vor.

Die so­ge­nann­ten „Sleep-out-Decks“ sind meist eine Mi­schung aus Suite im Freien und Baum­haus, wo­bei kei­nes­falls auf Lu­xus ver­zich­tet wer­den muss. Ganz im Ge­gen­teil: Die „Frei­­luft-Sui­­ten“ kön­nen es mit je­dem Lu­xus­zim­mer auf­neh­men.

Er­höht er­baut, bie­ten sie ne­ben ei­nem traum­haf­ten Blick meist ei­nen ab­ge­si­cher­ten Trep­pen­auf­gang, ein Ba­de­zim­mer und eine groß­zü­gige Platt­form mit ei­nem ebenso ein­la­den­den Bett so­wie Sitz­mög­lich­kei­ten. Die Gäste kön­nen meist so­gar auf ih­rem „Sleep-out-Deck“ di­nie­ren und den ein­zig­ar­ti­gen Wech­sel von Tag zu Nacht schon bei ei­nem köst­li­chen Abend­essen und ei­nem Glas Wein ein­läu­ten las­sen.

Eine un­ver­gess­li­che Nacht un­ter Afri­kas Ster­nen­him­mel kann aber nicht nur im Busch, son­dern an vie­len De­sti­na­tio­nen er­lebt wer­den – wie etwa in der Wüste Na­mi­bias, in den Sumpf­land­schaf­ten Bots­wa­nas oder an den ein­sa­men Strän­den am Ufer des tier­rei­chen Ma­­lawi-Sees in Mo­sam­bik.