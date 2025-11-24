Pical Resort der Valamar Collection eröffnet an der Küste von Poreč

Va­la­mar hat die Er­öff­nung des neuen Pi­cal Re­sort aus der Va­la­mar Coll­ec­tion im März 2026 ver­kün­det. Das Pro­jekt mit ei­ner In­ves­ti­ti­ons­summe von 200 Mil­lio­nen Euro ist das neue Flagg­schiff des kroa­ti­schen Ur­laub­s­an­bie­ters. Am Strand­park Pa­renz­ana – nur we­nige Mi­nu­ten von der Alt­stadt von Po­reč ent­fernt – soll es die Fünf-Sterne-Ho­tel­le­rie an der Adria neu de­fi­nieren.

Ein ge­ho­be­nes De­sign, drei ei­gen­stän­dige Un­ter­kunfts­kon­zepte, Kroa­ti­ens ers­tes ESPA-Spa, eine hoch­wer­tige Ku­li­na­rik so­wie ein um­fas­sen­des Familien‑, Frei­zeit- und Ak­ti­vi­tä­ten­an­ge­bot sind nur ei­nige Aus­züge des­sen, was die Gäste künf­tig im Pi­cal Re­sort er­war­ten wird.

Pi­cal Re­sort, Va­la­mar-Coll­ec­tion /​ In­fi­nity-Pool (c) Va­la­mar Pi­cal Re­sort, Va­la­mar-Coll­ec­tion /​ Pool Astella Ro­of­top (c) Va­la­mar Pi­cal Re­sort, Va­la­mar-Coll­ec­tion /​ Fa­mi­li­en­zim­mer (c) Va­la­mar Pi­cal Re­sort, Va­la­mar-Coll­ec­tion /​ Fine-Di­ning-Re­stau­rant (c) Va­la­mar Pi­cal Re­sort, Va­la­mar-Coll­ec­tion /​ Ru­he­raum Well­ness (c) Va­la­mar Pi­cal Re­sort, Va­la­mar-Coll­ec­tion /​ Kin­der­spiel­zim­mer Maro (c) Va­la­mar

Ein High­light auf gas­tro­no­mi­scher Ebene ist die Zu­sam­men­ar­beit mit den Spit­zen­kö­chen Matteo Me­tul­lio und Da­vide De Pra, die ihr Zwei-Sterne-Re­stau­rant „Harry’s Pic­colo” aus Tri­est ins Pi­cal brin­gen und für Ku­li­na­rik auf höchs­tem Ni­veau sor­gen. Die Gäste kom­men au­ßer­dem in den Ge­nuss von Is­tri­ens um­fas­sends­tem Dine-Around-Kon­zept. Da­bei spei­sen sie fle­xi­bel in elf wei­te­ren zu Va­la­mar ge­hö­ren­den Re­stau­rants in der Um­ge­bung – dar­un­ter auch im „JAZ by Ana Roš” und im „Mi­ra­mare by Fratelli Ce­rea”.

Dar­über hin­aus punk­tet das Pi­cal mit elf be­heiz­ten Pools, drei Strän­den und ei­nem Bike Cen­ter. Kin­der ge­nie­ßen eine viel­fäl­tige Aus­wahl an Sport- und Krea­tiv­pro­gram­men bis hin zu span­nen­den Work­shops, die sie in die Welt der MINT-Fä­cher mit­neh­men. Dar­über hin­aus be­her­bergt das Re­sort das größte und mo­dernste Ver­an­stal­tungs­zen­trum Is­tri­ens für Events mit bis zu 1.200 Teil­neh­mern.

Das En­sem­ble aus drei ver­schie­de­nen Ho­tels um­fasst ins­ge­samt 514 Zim­mer und Sui­ten für un­ter­schied­li­che Ziel­grup­pen. Im Pi­cal Ho­tel – als stil­vol­ler Rück­zugs­ort am Meer mit hoch­wer­ti­ger Ku­li­na­rik und spek­ta­ku­lä­rem Blick auf die Adria kon­zi­piert – war­ten 191 Zim­mer in acht Ka­te­go­rien, zu de­nen auch V‑­Le­vel-Sui­ten mit zu­sätz­li­chen An­nehm­lich­kei­ten ge­hö­ren.

Das Pi­cal Fa­mily Home ist ein sty­li­sches Fa­mi­li­en­ho­tel für ei­nen lu­xu­riö­sen All-in­clu­sive-Ur­laub mit 209 Zim­mern und ei­ner gro­ßen Pool­land­schaft, wäh­rend die Pi­cal Sui­tes aus 113 V‑­Le­vel-Sui­ten und pri­va­ten Strand­häu­sern be­stehen. Hier ge­nie­ßen die Gäste ei­nen ex­klu­si­ven Zu­gang zum Pa­renz­ana-Re­stau­rant und den V‑­Le­vel-Pools so­wie ei­gene Strand­be­rei­che, spe­zi­elle Gour­met-Er­leb­nisse und ei­nen Con­cierge-Ser­vice.

Das Pi­cal Re­sort wurde am Start­punkt der his­to­ri­schen Pa­renz­ana-Bahn­li­nie er­baut, die einst Kroa­tien, Slo­we­nien und Ita­lien ver­band. Im Ho­tel­kon­zept fin­det sich die­ser ge­schicht­li­che Aspekt in ver­schie­de­nen Be­rei­chen wie­der. So ge­nie­ßen die Gäste die Aro­men der drei Län­der im ku­li­na­ri­schen An­ge­bot und Ak­tive nut­zen den di­rek­ten Zu­gang zum 123 Ki­lo­me­ter lan­gen „Pa­renz­ana Trail” mit sei­nen Wan­der- und Rad­we­gen.

Noch mehr Ab­wechs­lung ver­spre­chen Ten­nis­plätze, Fit­ness im Freien, Beach­vol­ley­ball und Was­ser­sport. Im An­schluss lädt das „ESPA Spa” auf 1.300 Qua­drat­me­tern zum Re­la­xen ein. Die re­nom­mierte Marke aus Eng­land fin­det sich in zahl­rei­chen Lu­xus­ho­tels welt­weit.

Ne­ben ei­ner duf­ten­den Kräu­ter­lounge und ei­nem me­di­ta­ti­ven Aqua Sen­sory Room ste­hen hier sechs Sau­nen, zwei Dampf­bä­der, vier Ent­span­nungs­zo­nen, pri­vate Spa-Sui­ten und eine „Al­chemy Bar” für selbst ent­wor­fene Pee­lings be­reit. Eine Über­nach­tung im Pi­cal Ho­tel ist ab 268 Euro im Dop­pel­zim­mer und ab 419 Euro für zwei Er­wach­sene und zwei Kin­der im Fa­mi­li­en­zim­mer buch­bar – je­weils in­klu­sive Halb­pen­sion.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.