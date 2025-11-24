Pical Resort der Valamar Collection eröffnet an der Küste von Poreč

Valamar hat die Eröffnung des neuen Pical Resort aus der Valamar Collection im März 2026 verkündet. Das Projekt mit einer Investitionssumme von 200 Millionen Euro ist das neue Flaggschiff des kroatischen Urlaubsanbieters. Am Strandpark Parenzana – nur wenige Minuten von der Altstadt von Poreč entfernt – soll es die Fünf-Sterne-Hotellerie an der Adria neu definieren.
Ein gehobenes Design, drei eigenständige Unterkunftskonzepte, Kroatiens erstes ESPA-Spa, eine hochwertige Kulinarik sowie ein umfassendes Familien‑, Freizeit- und Aktivitätenangebot sind nur einige Auszüge dessen, was die Gäste künftig im Pical Resort erwarten wird.
Ein Highlight auf gastronomischer Ebene ist die Zusammenarbeit mit den Spitzenköchen Matteo Metullio und Davide De Pra, die ihr Zwei-Sterne-Restaurant „Harry’s Piccolo” aus Triest ins Pical bringen und für Kulinarik auf höchstem Niveau sorgen. Die Gäste kommen außerdem in den Genuss von Istriens umfassendstem Dine-Around-Konzept. Dabei speisen sie flexibel in elf weiteren zu Valamar gehörenden Restaurants in der Umgebung – darunter auch im „JAZ by Ana Roš” und im „Miramare by Fratelli Cerea”.
Darüber hinaus punktet das Pical mit elf beheizten Pools, drei Stränden und einem Bike Center. Kinder genießen eine vielfältige Auswahl an Sport- und Kreativprogrammen bis hin zu spannenden Workshops, die sie in die Welt der MINT-Fächer mitnehmen. Darüber hinaus beherbergt das Resort das größte und modernste Veranstaltungszentrum Istriens für Events mit bis zu 1.200 Teilnehmern.
Das Ensemble aus drei verschiedenen Hotels umfasst insgesamt 514 Zimmer und Suiten für unterschiedliche Zielgruppen. Im Pical Hotel – als stilvoller Rückzugsort am Meer mit hochwertiger Kulinarik und spektakulärem Blick auf die Adria konzipiert – warten 191 Zimmer in acht Kategorien, zu denen auch V‑Level-Suiten mit zusätzlichen Annehmlichkeiten gehören.
Das Pical Family Home ist ein stylisches Familienhotel für einen luxuriösen All-inclusive-Urlaub mit 209 Zimmern und einer großen Poollandschaft, während die Pical Suites aus 113 V‑Level-Suiten und privaten Strandhäusern bestehen. Hier genießen die Gäste einen exklusiven Zugang zum Parenzana-Restaurant und den V‑Level-Pools sowie eigene Strandbereiche, spezielle Gourmet-Erlebnisse und einen Concierge-Service.
Das Pical Resort wurde am Startpunkt der historischen Parenzana-Bahnlinie erbaut, die einst Kroatien, Slowenien und Italien verband. Im Hotelkonzept findet sich dieser geschichtliche Aspekt in verschiedenen Bereichen wieder. So genießen die Gäste die Aromen der drei Länder im kulinarischen Angebot und Aktive nutzen den direkten Zugang zum 123 Kilometer langen „Parenzana Trail” mit seinen Wander- und Radwegen.
Noch mehr Abwechslung versprechen Tennisplätze, Fitness im Freien, Beachvolleyball und Wassersport. Im Anschluss lädt das „ESPA Spa” auf 1.300 Quadratmetern zum Relaxen ein. Die renommierte Marke aus England findet sich in zahlreichen Luxushotels weltweit.
Neben einer duftenden Kräuterlounge und einem meditativen Aqua Sensory Room stehen hier sechs Saunen, zwei Dampfbäder, vier Entspannungszonen, private Spa-Suiten und eine „Alchemy Bar” für selbst entworfene Peelings bereit. Eine Übernachtung im Pical Hotel ist ab 268 Euro im Doppelzimmer und ab 419 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Familienzimmer buchbar – jeweils inklusive Halbpension.
