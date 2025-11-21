Erster Ausblick auf das Saint Lucia Jazz & Arts Festival 2026

Von 30. April bis 10. Mai er­war­tet die Be­su­cher des Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val 2026 eine viel­sei­tige Mi­schung aus her­aus­ra­gen­den Live-Auf­trit­ten, Kunst­aus­stel­lun­gen und kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen in den Ge­mein­den der Ka­ri­bik­in­sel – ein le­ben­di­ges Spie­gel­bild des künst­le­ri­schen Herz­schlags und der krea­ti­ven En­er­gie von Saint Lu­cia.

Bei ei­ner ex­klu­si­ven Prä­sen­ta­tion wäh­rend des World Tra­vel Mar­kets in Lon­don stellte die Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity erst­mals De­tails zum kom­men­den Fes­ti­val vor und kün­digte zwei her­aus­ra­gende Künst­ler an, die eine ein­zig­ar­tige Ver­bin­dung aus in­ter­na­tio­na­ler Spit­zen­klasse und ka­ri­bi­scher Seele ver­kör­pern.

Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val 2025 (c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Be­ver­ley Knight: Die viel­fach als „Queen of Soul“ des Ver­ei­nig­ten Kö­nig­reichs ge­fei­erte Künst­le­rin gilt als eine der prä­gends­ten Sän­ge­rin­nen der Ge­gen­wart. Mit ih­rer fan­tas­ti­schen Stimme und zeit­lo­sen Hits hat sie sich als feste Größe der bri­ti­schen Mu­sik­szene eta­bliert.

Tems: Die mit ei­nem Grammy aus­ge­zeich­nete ni­ge­ria­ni­sche Sän­ge­rin, Song­wri­te­rin und Pro­du­zen­tin hat die Welt mit ih­rer ge­fühl­vol­len Stimme und ih­rer emo­tio­nal tief­grün­di­gen Kunst im Sturm er­obert und prägt den mo­der­nen glo­ba­len Sound ent­schei­dend mit.

Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val 2025 (c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Das Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val zählt zu den be­deu­tends­ten kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen der Ka­ri­bik und ver­bin­det Welt­klasse-Mu­sik mit dem un­ver­wech­sel­ba­ren In­sel­geist. Seit sei­ner Pre­miere im Jahr 1992 hat es sich zu ei­ner le­ben­di­gen Bühne für in­ter­na­tio­nale und lo­kale Ta­lente ent­wi­ckelt – mit Mu­sik­rich­tun­gen von Jazz, R&B und Reg­gae bis zu Soca, Afro­beats so­wie bil­den­der und dar­stel­len­der Kunst.

„Die Pre­view mar­kiert den Be­ginn ei­ner neuen Ära für das Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val. Wir las­sen die Welt Saint Lu­cia neu ent­de­cken – als Rei­se­ziel und zu­gleich als pul­sie­rende Feier von Krea­ti­vi­tät, Rhyth­mus und Seele.“ Thad­deus M. An­toine, Chair­man der Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity und des Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val

Vor der be­ein­dru­cken­den Ku­lisse von Saint Lu­cia mit den ma­jes­tä­ti­schen Pi­tons und den ma­le­ri­schen Strän­den spie­gelt das Fes­ti­val den krea­ti­ven Puls und den kul­tu­rel­len Stolz der In­sel wi­der. Jahr für Jahr zieht es Be­su­cher und Künst­ler aus al­ler Welt an und bie­tet ein un­ver­gess­li­ches Er­leb­nis vol­ler Rhyth­mus, Kunst und au­then­ti­schem Saint-Lu­cian-Flair.

Saint Lu­cia Jazz & Arts Fes­ti­val 2025 (c) Saint Lu­cia Tou­rism Aut­ho­rity

Der of­fi­zi­elle Launch des Fes­ti­vals ist für Jän­ner 2026 ge­plant. Dann be­ginnt auch der Ti­cket­ver­kauf und das voll­stän­dige Line-up und Pro­gramm wer­den be­kannt ge­ge­ben.

www.saintluciajazzandartsfestival.com /​ www.stlucia.org

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.