Erster Ausblick auf das Saint Lucia Jazz & Arts Festival 2026

Von 30. April bis 10. Mai erwartet die Besucher des Saint Lucia Jazz & Arts Festival 2026 eine vielseitige Mischung aus herausragenden Live-Auftritten, Kunstausstellungen und kulturellen Veranstaltungen in den Gemeinden der Karibikinsel – ein lebendiges Spiegelbild des künstlerischen Herzschlags und der kreativen Energie von Saint Lucia.
Bei einer exklusiven Präsentation während des World Travel Markets in London stellte die Saint Lucia Tourism Authority erstmals Details zum kommenden Festival vor und kündigte zwei herausragende Künstler an, die eine einzigartige Verbindung aus internationaler Spitzenklasse und karibischer Seele verkörpern.
Beverley Knight: Die vielfach als „Queen of Soul“ des Vereinigten Königreichs gefeierte Künstlerin gilt als eine der prägendsten Sängerinnen der Gegenwart. Mit ihrer fantastischen Stimme und zeitlosen Hits hat sie sich als feste Größe der britischen Musikszene etabliert.
Tems: Die mit einem Grammy ausgezeichnete nigerianische Sängerin, Songwriterin und Produzentin hat die Welt mit ihrer gefühlvollen Stimme und ihrer emotional tiefgründigen Kunst im Sturm erobert und prägt den modernen globalen Sound entscheidend mit.
Das Saint Lucia Jazz & Arts Festival zählt zu den bedeutendsten kulturellen Veranstaltungen der Karibik und verbindet Weltklasse-Musik mit dem unverwechselbaren Inselgeist. Seit seiner Premiere im Jahr 1992 hat es sich zu einer lebendigen Bühne für internationale und lokale Talente entwickelt – mit Musikrichtungen von Jazz, R&B und Reggae bis zu Soca, Afrobeats sowie bildender und darstellender Kunst.
Vor der beeindruckenden Kulisse von Saint Lucia mit den majestätischen Pitons und den malerischen Stränden spiegelt das Festival den kreativen Puls und den kulturellen Stolz der Insel wider. Jahr für Jahr zieht es Besucher und Künstler aus aller Welt an und bietet ein unvergessliches Erlebnis voller Rhythmus, Kunst und authentischem Saint-Lucian-Flair.
Der offizielle Launch des Festivals ist für Jänner 2026 geplant. Dann beginnt auch der Ticketverkauf und das vollständige Line-up und Programm werden bekannt gegeben.
www.saintluciajazzandartsfestival.com / www.stlucia.org
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.