AlUla: Alain Ducasse kommt mit seiner Sterneküche in die Wüste

Im neuen „Guide Michelin 2025” sind gleich mehrere Hotels und Restaurants in AlUla zu finden – ein Meilenstein für das aufstrebende Kulturwunder im Nordwesten von Saudi-Arabien. Außerdem öffnet das Pop-up-Restaurant des 17-Sterne-Kochs Alain Ducasse zum dritten Mal seine Pforten in der Wüste.
Ein Michelin Key für das Banyan Tree AlUla
Im Banyan Tree AlUla endet der Tag am Pool zwischen den rotgoldenen Felsen, die im Sonnenuntergang glühen. Das Fünf-Sterne-Resort ist eines von sieben Hotels im Königreich, die einen der begehrten „Michelin Keys” erhalten haben. Eingebettet in die spektakuläre Felsenlandschaft des Ashar Valley, verbindet das Bayan Tree minimalistischen Luxus mit nachhaltigem Design. Hier verschmelzen Natur, Ruhe und exzellenter Service zu einem Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.
The Chedi Hegra – ein spannendes Reiseziel
Nicht weit entfernt lädt The Chedi Hegra dazu ein, zwischen einer jahrtausendealten Geschichte zu wohnen. Das weltweit erste Hotel innerhalb einer UNESCO-Welterbestätte wurde vom „Guide Michelin” als neues Reiseziel hervorgehoben, das man im Auge behalten sollte.
Eine ehemalige Bahnstation und das Hegra-Fort wurden geschickt in die moderne Architektur integriert, Originalmauern aus Lehmstein erzählen von längst vergangenen Zeiten. Die Gäste können hier historische Schätze erkunden und anschließend auf den privaten Terrassen den Blick über das Welterbe genießen – eine einmalige Kombination aus Luxus, Tradition und Natur.
Dritter Winter für „Ducasse in AlUla“
Auch die kulinarische Szene von AlUla darf sich feiern lassen. Das „Joontos” im Dar Tantora The House Hotel erhielt den begehrten „Bib Gourmand” – eine Auszeichnung für kreative Küche mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Das Restaurant interpretiert traditionelle saudische Aromen auf moderne, raffinierte Weise.
Von 18. Dezember 2025 bis 21. Februar 2026 kehrt zudem die geballte Kompetenz von insgesamt 17 Michelin-Sternen nach AlUla zurück. Bereits zum dritten Mal werden im Pop-up-Restaurant „Ducasse in AlUla“ Fünf- und Sieben-Gänge-Menüs in der Tradition des legendären Küchenchefs Alain Ducasse serviert, die französische Techniken mit den Aromen der Oase verbinden.
Auf der Karte stehen unter anderem Kamelragout mit Gänseleber, Hummer mit Tamarinde oder Apfel-Blätterteig mit Vanille und Tahini. Das luxuriöse „Oasis-to-Table“-Erlebnis findet unter dem Blätterdach der AlUla-Oase nahe Jabal Ikmah statt und wurde im Sinne nachhaltiger Architektur harmonisch in die Landschaft eingebettet.
Dar Tantora House und Our Habitas AlUla
In der Altstadt von AlUla, wo enge Gassen und traditionelle Lehmbauten das Stadtbild prägen, überzeugt laut „Guide Michelin” das Dar Tantora The House Hotel. Bereits 2024 in der Time Magazine-Liste der „World’s Greatest Places” genannt, steht das Boutiquehotel für einen sensiblen Umgang mit dem kulturellen Erbe.
Ebenfalls eine Erwähnung finden die Lifestyle-Häuser Our Habitas AlUla und Caravan by Habitas AlUla. Sie bieten nachhaltige Konzepte und authentische Erlebnisse zwischen Wüste, Kunst und Wellness.
Mit diesen Auszeichnungen setzt AlUla ein starkes Zeichen. Die Region ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein Hotspot für Kultur, Genuss und Naturerlebnisse. Zwischen goldenen Felsen, üppigen Oasen und jahrtausendealter Geschichte verschmelzen Gastfreundschaft, Kulinarik und Landschaft zu unvergesslichen Momenten, die Lust machen, Saudi-Arabien von einer neuen, überraschend facettenreichen Seite zu entdecken.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.