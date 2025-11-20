Philadelphia: Erstes Netflix House eröffnet in der King of Prussia Mall

The Coun­try­side of Phil­adel­phia hat ein neues High­light: Am 12. No­vem­ber 2025 er­öff­nete in der King of Prus­sia Mall – ei­nem der größ­ten und re­nom­mier­tes­ten Ein­kaufs­zen­tren der USA – das be­reits mit Span­nung er­war­tete Net­flix House Phil­adel­phia – ein neues Er­leb­nis- und En­ter­tain­ment­kon­zept des Strea­ming-Gi­gan­ten.

Das Pro­jekt mar­kiert ei­nen his­to­ri­schen Mo­ment für die Re­gion. Denn Net­flix hat welt­weit zu­nächst nur zwei Städte für die Er­öff­nung sei­ner ers­ten Net­flix-Häu­ser aus­ge­wählt – Phil­adel­phia und Dal­las. Ein drit­ter Stand­ort soll 2027 in Las Ve­gas fol­gen.

Netflix zum Anfassen

Net­flix House Phil­adel­phia (c) Kat Ken­don /​ 2025 Net­flix At­trac­tions, LLC Net­flix House Phil­adel­phia (c) Kat Ken­don /​ 2025 Net­flix At­trac­tions, LLC Net­flix House Phil­adel­phia (c) Kat Ken­don /​ 2025 Net­flix At­trac­tions, LLC Net­flix House Phil­adel­phia (c) Kat Ken­don /​ 2025 Net­flix At­trac­tions, LLC Net­flix House Phil­adel­phia (c) Kat Ken­don /​ 2025 Net­flix At­trac­tions, LLC

Mit mehr als 9.000 Qua­drat­me­tern Flä­che bie­tet das neue Net­flix House Phil­adel­phia ein ein­zig­ar­ti­ges En­ter­tain­ment-Er­leb­nis, das die Fans di­rekt in die Welt ih­rer Lieb­lings­se­rien und ‑filme ein­tau­chen lässt – über den Bild­schirm hin­aus. Die Be­su­cher kön­nen da­bei un­ter ei­ner Viel­zahl an Ak­ti­vi­tä­ten für alle Al­ters­grup­pen wäh­len, die teils kos­ten­los, teils kos­ten­pflich­tig sind. Der Ein­tritt ist aber gra­tis.

Das Net­flix House ist dau­er­haft, soll aber im­mer wie­der neu­ge­stal­tet wer­den, so­dass je­der Be­such ein un­ver­gess­li­ches Aben­teuer ver­spricht. Ei­nige High­lights im Über­blick:

Wed­nes­day: Eve of Out­cast. Die Be­su­cher er­le­ben Spiele, Miss­ge­schi­cke und schau­rige Über­ra­schun­gen bei die­ser im­mersi­ven Ent­de­ckungs­tour durch das „Eve of the Out­casts Fes­ti­val”.

Die Be­su­cher er­le­ben Spiele, Miss­ge­schi­cke und schau­rige Über­ra­schun­gen bei die­ser im­mersi­ven Ent­de­ckungs­tour durch das „Eve of the Out­casts Fes­ti­val”. One Piece: Quest for the De­vil Fruit. Die Be­su­cher wei­chen be­rüch­tig­ten Schur­ken aus und ent­kom­men den Ma­ri­nes in ei­nem span­nungs­ge­la­de­nen Ren­nen, um eine ge­heim­nis­volle Teu­fels­frucht vor den Stroh­hü­ten zu er­rei­chen.

Die Be­su­cher wei­chen be­rüch­tig­ten Schur­ken aus und ent­kom­men den Ma­ri­nes in ei­nem span­nungs­ge­la­de­nen Ren­nen, um eine ge­heim­nis­volle Teu­fels­frucht vor den Stroh­hü­ten zu er­rei­chen. Net­flix Vir­tu­als. Die Be­su­cher schlüp­fen als Haupt­cha­rak­ter in die Wel­ten von Net­flix-Se­rien und ‑Fil­men und tau­chen bei im­mersi­ven VR-Spie­len von Sand­box VR di­rekt ins Ge­sche­hen ein.

Die Be­su­cher schlüp­fen als Haupt­cha­rak­ter in die Wel­ten von Net­flix-Se­rien und ‑Fil­men und tau­chen bei im­mersi­ven VR-Spie­len von Sand­box VR di­rekt ins Ge­sche­hen ein. Top 9. Neun High­tech-Mi­ni­golf-Lö­cher mit in­ter­ak­ti­ven Spiel­me­cha­ni­ken – je­des ge­stal­tet nach Cha­rak­te­ren und Ge­schich­ten aus be­lieb­ten Se­rien.

Neun High­tech-Mi­ni­golf-Lö­cher mit in­ter­ak­ti­ven Spiel­me­cha­ni­ken – je­des ge­stal­tet nach Cha­rak­te­ren und Ge­schich­ten aus be­lieb­ten Se­rien. Tu­dum Thea­ter. Vor­füh­run­gen von Net­flix-Ori­gi­nals, Quiz­abende, Auf­tritte von Ta­len­ten und lo­kale Pro­gramme.

Zum Net­flix House ge­hö­ren auch „Net­flix Bi­tes” – ein le­ge­res Re­stau­rant mit krea­ti­ven Ge­rich­ten und Cock­tails, die von Net­flix-Se­rien und ‑Cha­rak­te­ren in­spi­riert sind – so­wie ein ex­klu­si­ver Store mit of­fi­zi­el­len Mer­chan­dise-Ar­ti­keln.

King of Prussia – Die Shopping-Destination

Die Wahl der King of Prus­sia Mall als Stand­ort ist kein Zu­fall. Das Ein­kaufs­zen­trum wurde kürz­lich in ei­ner Stu­die von Prio­rity Soft­ware als „No. 1 for ho­li­day shop­ping“ aus­ge­zeich­net. Mit mehr als 250.000 Qua­drat­me­tern Ver­kaufs­flä­che, 450 Ge­schäf­ten und 13.400 Park­plät­zen zählt sie zu den größ­ten Shop­ping-De­sti­na­tio­nen in den USA.

Zu­sätz­lich hat hier erst im Herbst 2025 ein Ea­taly als le­ben­di­ger ita­lie­ni­scher Markt­platz er­öff­net, der fri­sche Zu­ta­ten und ge­ho­bene Gas­tro­no­mie ver­eint. Die Be­su­cher kön­nen ein­kau­fen und in au­then­ti­sche ita­lie­ni­sche Ge­schmacks­er­leb­nisse ein­tau­chen.

Erlebnisse in The Countryside of Philadelphia

Vala Vi­ney­ard Wi­nery (c) The Coun­try­side of Phil­adel­phia

The Coun­try­side of Phil­adel­phia bie­tet aber noch weit mehr als ein Shop­ping Cen­ter und Net­flix. Die Be­su­cher sind ein­ge­la­den, sich Zeit zu neh­men und die char­man­ten Städte und his­to­ri­schen Dör­fer zu ent­de­cken. Hier be­kommt Ein­kau­fen ei­nen ganz ei­ge­nen Cha­rak­ter. In­di­vi­du­elle Bou­ti­quen, hand­werk­li­che Märkte und fa­mi­li­en­ge­führte Ge­schäfte spie­geln den au­then­ti­schen Charme der Re­gion wi­der.

Für Wein‑, Na­tur- und Kul­tur­lieb­ha­ber ist The Coun­try­side of Phil­adel­phia oh­ne­dies ein Muss. Ma­le­ri­sche Wein­gü­ter, üp­pige Gär­ten und erst­klas­sige Mu­seen wie das Bran­dy­wine Mu­seum of Art – Hei­mat der Meis­ter­werke der Wy­eth-Fa­mi­lie – la­den zu Ent­de­ckun­gen ein. Die Re­gion eig­net sich auch her­vor­ra­gend für län­gere Auf­ent­halte – mit his­to­ri­schen Un­ter­künf­ten, ge­müt­li­chen Bed and Break­fasts und ele­gan­ten Re­sorts, die in grüne Hü­gel­land­schaf­ten ein­ge­bet­tet sind.

www.visitphilly.com /​ www.countrysidephl.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.