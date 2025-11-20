The Countryside of Philadelphia hat ein neues Highlight: Am 12. November 2025 eröffnete in der King of Prussia Mall – einem der größten und renommiertesten Einkaufszentren der USA – das bereits mit Spannung erwartete Netflix House Philadelphia – ein neues Erlebnis- und Entertainmentkonzept des Streaming-Giganten.
Das Projekt markiert einen historischen Moment für die Region. Denn Netflix hat weltweit zunächst nur zwei Städte für die Eröffnung seiner ersten Netflix-Häuser ausgewählt – Philadelphia und Dallas. Ein dritter Standort soll 2027 in Las Vegas folgen.
Netflix zum Anfassen
Mit mehr als 9.000 Quadratmetern Fläche bietet das neue Netflix House Philadelphia ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis, das die Fans direkt in die Welt ihrer Lieblingsserien und ‑filme eintauchen lässt – über den Bildschirm hinaus. Die Besucher können dabei unter einer Vielzahl an Aktivitäten für alle Altersgruppen wählen, die teils kostenlos, teils kostenpflichtig sind. Der Eintritt ist aber gratis.
Das Netflix House ist dauerhaft, soll aber immer wieder neugestaltet werden, sodass jeder Besuch ein unvergessliches Abenteuer verspricht. Einige Highlights im Überblick:
- Wednesday: Eve of Outcast. Die Besucher erleben Spiele, Missgeschicke und schaurige Überraschungen bei dieser immersiven Entdeckungstour durch das „Eve of the Outcasts Festival”.
- One Piece: Quest for the Devil Fruit. Die Besucher weichen berüchtigten Schurken aus und entkommen den Marines in einem spannungsgeladenen Rennen, um eine geheimnisvolle Teufelsfrucht vor den Strohhüten zu erreichen.
- Netflix Virtuals. Die Besucher schlüpfen als Hauptcharakter in die Welten von Netflix-Serien und ‑Filmen und tauchen bei immersiven VR-Spielen von Sandbox VR direkt ins Geschehen ein.
- Top 9. Neun Hightech-Minigolf-Löcher mit interaktiven Spielmechaniken – jedes gestaltet nach Charakteren und Geschichten aus beliebten Serien.
- Tudum Theater. Vorführungen von Netflix-Originals, Quizabende, Auftritte von Talenten und lokale Programme.
Zum Netflix House gehören auch „Netflix Bites” – ein legeres Restaurant mit kreativen Gerichten und Cocktails, die von Netflix-Serien und ‑Charakteren inspiriert sind – sowie ein exklusiver Store mit offiziellen Merchandise-Artikeln.
King of Prussia – Die Shopping-Destination
Die Wahl der King of Prussia Mall als Standort ist kein Zufall. Das Einkaufszentrum wurde kürzlich in einer Studie von Priority Software als „No. 1 for holiday shopping“ ausgezeichnet. Mit mehr als 250.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, 450 Geschäften und 13.400 Parkplätzen zählt sie zu den größten Shopping-Destinationen in den USA.
Zusätzlich hat hier erst im Herbst 2025 ein Eataly als lebendiger italienischer Marktplatz eröffnet, der frische Zutaten und gehobene Gastronomie vereint. Die Besucher können einkaufen und in authentische italienische Geschmackserlebnisse eintauchen.
Erlebnisse in The Countryside of Philadelphia
The Countryside of Philadelphia bietet aber noch weit mehr als ein Shopping Center und Netflix. Die Besucher sind eingeladen, sich Zeit zu nehmen und die charmanten Städte und historischen Dörfer zu entdecken. Hier bekommt Einkaufen einen ganz eigenen Charakter. Individuelle Boutiquen, handwerkliche Märkte und familiengeführte Geschäfte spiegeln den authentischen Charme der Region wider.
Für Wein‑, Natur- und Kulturliebhaber ist The Countryside of Philadelphia ohnedies ein Muss. Malerische Weingüter, üppige Gärten und erstklassige Museen wie das Brandywine Museum of Art – Heimat der Meisterwerke der Wyeth-Familie – laden zu Entdeckungen ein. Die Region eignet sich auch hervorragend für längere Aufenthalte – mit historischen Unterkünften, gemütlichen Bed and Breakfasts und eleganten Resorts, die in grüne Hügellandschaften eingebettet sind.
