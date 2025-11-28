Great Plains: Neue Luxus-Villen bei den Victoriafällen in Simbabwe

Great Plains hat zwei exklusive Villen bei den Victoriafällen in Simbabwe eröffnet. Rund fünf Kilometer flussaufwärts vom beliebten Mpala Jena Camp gelegen, sollen die neuen Mpala Jena Private Villas entspannten Luxus und Abgeschiedenheit neu definieren.
Beide Villen bieten Platz für jeweils sechs Erwachsene (oder vier Erwachsene und drei Kinder) in drei luxuriösen Suiten mit einem privaten Pool, einem Butler- und Guide-Service sowie einem weiten Blick über den Sambesi. Der Standort im Sambesi-Nationalpark, in dem mehr Löwen pro Quadratkilometer leben als in jedem anderen Park in Simbabwe, gilt als beliebter Treffpunkt von Zebras und Impalas am Nachmittag.
Mediterrane Eleganz trifft Safari-Charme
Das Design der Villen bewahrt den Stil des Mpala Jena Camps, das sich schon lange als gefragtes Safari-Ziel etabliert hat. Architektonisch lassen sich die Villen dabei vom weltbekannten Puglia-Stil inspirieren: Steile Reetdächer, sanfte Rundbögen und offene Räume, die im Sommer kühl und im Winter behaglich bleiben, prägen das Ambiente. Die Inneneinrichtung präsentiert sich hingegen rustikal und authentisch, bleibt aber dennoch schlicht und funktional.
Klare Linien, natürliche Materialien und eine neutrale, von lokalem Stein inspirierte Farbpalette vermitteln Ruhe, während Akzente in sanften Grüntönen und Terrakotta die traditionelle afrikanische Handwerkskunst aufgreifen. Naturfasern, strukturierte Teppiche und dezente Muster runden das Bild ab. Ein fließender Übergang von drinnen nach draußen und Sitzgelegenheiten im Freien verbinden gleichzeitig mediterrane Eleganz mit Safari-Lifestyle.
Private Pavillons am Ufer des Sambesi – leicht erhöht über dem weißen Sand – bieten ruhige Plätze zum Entspannen, Lesen und Beobachten des Flusses. Den Gästen der Mpala Jena Private Villas stehen zudem ein Safarifahrzeug und ein Motorboot ohne Aufpreis zur Verfügung, die individuelle Aktivitäten ermöglichen. Bei entsprechendem Wasserstand kann auch ein traditionelles Dhow-Boot aus Sansibar genutzt werden – ideal für Ausflüge zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.
Fluss-Romantik im Mpala Jena Camp
Das Mpala Jena Camp liegt ebenfalls im Sambesi-Nationalpark und besteht aus fünf Suiten, von denen zwei speziell für Familien gestaltet wurden. Alle sind mit einem fließenden Segeltuch ausgestattet und verfügen über einen Baldachin und einen freien Blick auf das Ufer des Sambesi. Noch näher am Fluss können sich die Gäste am Pool und in der Pool-Lounge fühlen. Die imposanten Victoriafällen sind von hier in einer 40-minütigen Bootsfahrt flussabwärts erreichbar.
Die All-Inclusive-Raten für eine Suite im Mpala Jena Camp beginnen bei 940 US-Dollar pro Person und Nacht, während eine Mpala Jena Private Villa komplett ab 6.625 US-Dollar pro Nacht buchbar ist – unabhängig von der Zahl der Gäste. Inkludiert sind in beiden Fällen sämtliche Mahlzeiten, Getränke und Aktivitäten zur Tierbeobachtung, ein täglicher Wäscheservice und ab einem Aufenthalt von zwei Nächten auch eine geführte halbtägige Tour zu den Victoriafällen sowie die Transfers vom und zum Flughafen Victoria Falls.
www.greatplainsconservation.com
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.