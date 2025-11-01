The Red Sea EDITION: Erstes Resort auf Shura Island ist eröffnet

The Red Sea EDITION hat als ers­tes von ins­ge­samt elf ge­plan­ten Lu­xus­re­sorts auf Shura Is­land er­öff­net – dem neuen Rei­se­ziel am Ro­ten Meer in Saudi-Ara­bien. Das An­we­sen liegt di­rekt an ei­nem pri­va­ten Strand und bie­tet ei­nen herr­li­chen Blick auf das tür­kis­far­bene Meer und das üp­pige Grün von Shura Links – dem ers­ten 18-Loch-In­sel­golf­platz des Lan­des.

Shura Is­land ge­hört zu ei­nem Ar­chi­pel aus 90 un­be­rühr­ten In­seln, die vom viert­größ­ten Bar­rie­re­riff der Welt mit wun­der­schö­nen Ko­ral­len­gär­ten und ei­ner ar­ten­rei­chen Un­ter­was­ser­welt um­rahmt wer­den. Nach der Fer­tig­stel­lung 2026 wird sie elf Re­sorts in­ter­na­tio­na­ler Top-Mar­ken, ei­nen Yacht­ha­fen so­wie Unterhaltungs‑, Gas­tro­no­mie- und Frei­zeit­ein­rich­tun­gen be­her­ber­gen. Wir ha­ben hier be­reits be­rich­tet: Shura Is­land: Elf neue Lu­xus­re­sorts auf ei­ner In­sel im Ro­ten Meer.

Suiten mit Pool und Strandzugang

The Red Sea EDITION (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Vom 20 Ki­lo­me­ter ent­fern­ten Red Sea In­ter­na­tio­nal Air­port ge­lan­gen die Gäste in ei­ner kur­zen Fahrt durch die Wüste zur längs­ten Bin­nen­brü­cke Saudi-Ara­bi­ens, die das Fest­land mit Shura Is­land ver­bin­det. Am Ende ei­ner pal­men­ge­säum­ten Auf­fahrt prä­sen­tiert sich das Re­sort als eine Reihe nied­ri­ger Pa­vil­lons aus Stein und Holz di­rekt am wei­ßen Sand­strand, de­ren in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Über­da­chun­gen von Ko­ral­len­for­ma­tio­nen in­spi­riert wur­den.

In den 187 Zim­mern und 53 Sui­ten, de­ren De­sign von der Rock­well Group kon­zi­piert wurde, er­in­nert die Kom­bi­na­tion aus Erd­wän­den, Ko­ral­len­stein­bö­den, Na­tur­ei­che und wei­chen Stof­fen an Fels­schluch­ten, Ko­ral­len­riffe und vom Wind ge­formte Dü­nen, wäh­rend die Sand­töne der Wände und die de­zente Be­leuch­tung eine ru­hige Ele­ganz aus­strah­len. Ei­nige Sui­ten bie­ten zu­dem große Ter­ras­sen mit ei­ge­nem Pool und di­rek­tem Strand­zu­gang.

Küche aus Amerika und der Ägäis

The Red Sea EDITION (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Die ku­li­na­ri­schen Kon­zepte des The Red Sea EDITION rei­chen von ei­ner neu in­ter­pre­tier­ten ame­ri­ka­ni­schen Kü­che im „Cen­tral“ mit Klas­si­kern wie „New Or­leans Jam­ba­laya“ oder Spa­ghetti mit En­ten­hack­bäll­chen bis zu Spe­zia­li­tä­ten aus der Ägäis im „Anasa“, das von der re­nom­mier­ten sau­di­schen Kö­chin und Un­ter­neh­me­rin Basma Elk­he­reiji ge­lei­tet wird. In „The Lobby“ wer­den mor­gens Kaf­fee und haus­ge­mach­tes Ge­bäck und abends raf­fi­nierte Cock­tails auf Tee­ba­sis ser­viert.

Der „JIWA Beach Club“ war­tet tags­über mit ei­ner pul­sie­ren­den Bali-At­mo­sphäre auf, ehe er am Abend mit La­ger­feuer, Trom­meln und DJ-Ses­si­ons zum Fei­ern ein­lädt. Gleich da­hin­ter bie­tet die „JIWA Ter­race“ eine ru­hi­gere Al­ter­na­tive am Pool. Spe­zi­ell kom­po­nierte Si­gna­ture Drinks glei­chen den Flüs­sig­keits­haus­halt aus und un­ter­stüt­zen die Re­ge­ne­ra­tion. Ter­ra­kot­ta­töne, Teak­holz und sanf­tes Grün sym­bo­li­sie­ren das Le­ben an der Küste. Als ex­klu­sive Rück­zugs­orte die­nen pri­vate Ca­ba­nas.

Luxus-Spa mit „Recovery Dome“

The Red Sea EDITION (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das Spa um­fasst ein licht­durch­flu­te­tes Fit­ness­stu­dio und ei­nen „Re­co­very Dome“ mit In­fra­rot­sauna, Bio­sauna, be­heiz­ten Stein­lie­gen und ei­ner Schnee­du­sche. Ne­ben den Si­gna­ture-Tre­at­ments von Omo­rovicza und Le Labo liegt der Schwer­punkt auf EDI­TION-An­wen­dun­gen, die mit er­wärm­tem Mee­res­ge­stein, flie­ßen­den Mas­sa­gen und mi­ne­ral­stoff­rei­chen Pa­ckun­gen ge­zielt Ver­span­nun­gen be­han­deln. Ge­mein­same Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten wie Was­ser­sport, Wüs­ten­wan­de­run­gen, Ten­nis und Paddle-Ten­nis run­den das An­ge­bot ab.

Hin­ter Shura Is­land steht der Pro­jekt­ent­wick­ler Red Sea Glo­bal. Des­sen Ziel ist es, die Zu­kunft des Rei­sens mit ei­nem nach­hal­ti­gen An­satz zu ge­stal­ten und den Schutz der Um­welt mit ei­nem erst­klas­si­gen Gäs­te­er­leb­nis zu ver­knüp­fen. Die Ra­ten im The Red Sea EDITION be­gin­nen ganz­jäh­rig bei rund 630 bis 710 Euro pro Zim­mer und Nacht für zwei Per­so­nen in­klu­sive Früh­stück, Steu­ern und Ge­büh­ren Nur im Mai und Juni ist das Re­sort erst ab 780 Euro buch­bar.

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.