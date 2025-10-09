Lufthansa im Winter: Mit Allegris ab Frankfurt zu fünf Destinationen

Ab sofort kommen auch die Lufthansa-Kunden ab Frankfurt in den Genuss der neuen Dreamliner mit der modernsten Kabinenausstattung und können sich somit auf besonderen Komfort in allen Reiseklassen freuen. Im Winter geht es mit Allegris ab Frankfurt zu fünf Destinationen.
Der erste Allegris-Flug startete am 9. Oktober 2025 von Frankfurt nach Toronto. Ab dem Winterflugplan werden dann auch Rio de Janeiro, Bogotá und Hyderabad mit der Allegris-Kabine ab Frankfurt bedient – und ab Dezember geht es zudem nach Austin (Texas). Weitere Allegris-Langstreckenziele will Lufthansa mit der Auslieferung weiterer fabriksneuer Boeing 787 in den nächsten Wochen bekannt geben.
Ab München ist das Allegris-Konzept bereits seit Mai 2024 im Airbus A350-900 verfügbar und erfreut sich ausgesprochen großer Beliebtheit. Bereits mehr als eine halbe Million Passagiere in allen Klassen konnte das neue Sitzkonzept erleben – und deutlich über 90% zeigten sich laut Lufthansa begeistert von den innovativen Sitzkonzepten, den hochwertigen Materialien und der modernen Technologie.
„Wir freuen uns, dass wir künftig auch unseren Fluggästen ab Frankfurt unser neuestes und deutlich aufgewertetes Reiseerlebnis auf Langstreckenflügen anbieten können. Allegris wird von den Gästen, die es bereits kennengelernt haben, mit Begeisterung angenommen. Daher sind wir besonders stolz darauf, dass die neue Premiumkabine nun auch zu weiteren Destinationen und vor allem ab unserem größten Drehkreuz zum Einsatz kommt“, erklärt Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt von Lufthansa Airlines.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.