Lufthansa im Winter: Mit Allegris ab Frankfurt zu fünf Destinationen

Ab so­fort kom­men auch die Luft­hansa-Kun­den ab Frank­furt in den Ge­nuss der neuen Dream­li­ner mit der mo­derns­ten Ka­bi­nen­aus­stat­tung und kön­nen sich so­mit auf be­son­de­ren Kom­fort in al­len Rei­se­klas­sen freuen. Im Win­ter geht es mit Al­le­gris ab Frank­furt zu fünf De­sti­na­tio­nen.

Der erste Al­le­gris-Flug star­tete am 9. Ok­to­ber 2025 von Frank­furt nach To­ronto. Ab dem Win­ter­flug­plan wer­den dann auch Rio de Ja­neiro, Bo­gotá und Hyde­r­a­bad mit der Al­le­gris-Ka­bine ab Frank­furt be­dient – und ab De­zem­ber geht es zu­dem nach Aus­tin (Te­xas). Wei­tere Al­le­gris-Lang­stre­cken­ziele will Luft­hansa mit der Aus­lie­fe­rung wei­te­rer fa­briks­neuer Boe­ing 787 in den nächs­ten Wo­chen be­kannt ge­ben.

Al­le­gris Busi­ness Class (c) Luft­hansa

Ab Mün­chen ist das Al­le­gris-Kon­zept be­reits seit Mai 2024 im Air­bus A350-900 ver­füg­bar und er­freut sich aus­ge­spro­chen gro­ßer Be­liebt­heit. Be­reits mehr als eine halbe Mil­lion Pas­sa­giere in al­len Klas­sen konnte das neue Sitz­kon­zept er­le­ben – und deut­lich über 90% zeig­ten sich laut Luft­hansa be­geis­tert von den in­no­va­ti­ven Sitz­kon­zep­ten, den hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­lien und der mo­der­nen Tech­no­lo­gie.

„Wir freuen uns, dass wir künf­tig auch un­se­ren Flug­gäs­ten ab Frank­furt un­ser neu­es­tes und deut­lich auf­ge­wer­te­tes Rei­se­er­leb­nis auf Lang­stre­cken­flü­gen an­bie­ten kön­nen. Al­le­gris wird von den Gäs­ten, die es be­reits ken­nen­ge­lernt ha­ben, mit Be­geis­te­rung an­ge­nom­men. Da­her sind wir be­son­ders stolz dar­auf, dass die neue Pre­mi­um­ka­bine nun auch zu wei­te­ren De­sti­na­tio­nen und vor al­lem ab un­se­rem größ­ten Dreh­kreuz zum Ein­satz kommt“, er­klärt Fran­cesco Sci­ort­ino, Hub Ma­na­ger Frank­furt von Luft­hansa Air­lines.

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.