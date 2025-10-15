nhow Roma: Neues Design- und Lifestyle-Hotel in der „Ewigen Stadt“

Mit dem nhow Roma hat die Lifestyle-Marke nhow Hotels & Resorts ihr zweites Haus in Italien eröffnet. Das Designhotel mit 260 Zimmern liegt in bester Lage am Corso d’Italia – direkt am Park der Villa Borghese und nur wenige Minuten von der Via Veneto, der Spanischen Treppe und dem Trevi-Brunnen entfernt.
Historische Ausblicke bietet das Haus auf die Porta Pinciana – einem der markantesten Tore ins alte Rom. Das Hotelgebäude wurde zwischen 1968 und 1971 auf dem Gelände eines ehemaligen Vatikan-Klosters errichtet und zeigt sich heute in völlig neuem Look – außen klar und modern, innen voller überraschender Details.
Der Architekt Rafael de La-Hoz und der Interior-Designer Emiliano Calderini haben ein Hotel geschaffen, das Rom auf kreative Weise neu erzählt. Schon beim Betreten fallen die spielerischen Kontraste ins Auge. Klassische Figuren wie die Venus de Milo erscheinen in moderner Interpretation, antike Gottheiten sind mit Street Art kombiniert und Böden erinnern an bunte Mosaike.
Kulinarisch verwöhnt das Restaurant „LUDO” mit einem Mix aus süditalienischer Küche und dem lockeren Stil amerikanischer Brasserien – ergänzt durch ein sorgfältig kuratiertes Musikprogramm aus DJ-Sets, Live-Musik und besonderen Performances, das jedes Abendessen zu einem Erlebnis macht.
Mitten im Herzen der Stadt gelegen begeistert das nhow Roma als eine urbane Oase mit unkonventionellem Design, das Geschichte und Moderne geschickt kombiniert. Wie ein roter Faden zieht sich die Décollage-Technik durch das Hotel, bei der klassische Motive aufgebrochen und neu zusammengesetzt werden und so ein kreatives Spiel zwischen Antike und Moderne entsteht.
Die visuelle Gestaltung wird maßgeblich durch den Künstler David Zuker geprägt, der mit Malereien und Grafiken besondere Akzente setzt. So überraschen Tapeten mit römischen Stuckmustern, Murals in den Zimmern und Spiegelungen in der Lobby, die an antike Thermen erinnern. Im Frühstücksbereich zitieren Wandnischen die Architektur römischer Stadthäuser.
Alle Zimmer und Suiten wurden individuell gestaltet und mit modernster Technik ausgestattet. Zu den exklusivsten Kategorien zählen die „nhow Suite Bacchus Beats” und die „Junior Suite Veni Vidi Vino”. Hier warten satte Beats aus einer modernen Soundanlage bzw. eine sorgfältig ausgewählte Weinselektion auf die Gäste. Absolutes Highlight ist die „Imperial Suite Bar & Beyond”, die über eine große Terrasse mit Blick auf die Villa Borghese sowie eine eigene Bar verfügt.
Für alle, die Wert auf Bewegung und Gesundheit legen, steht ein großzügiger, voll ausgestatteter Fitnessbereich zur Verfügung. Mit seiner Mischung aus Kunst, Design und Inspiration richtet sich das nhow Roma an Gäste, die das Besondere suchen. Eine Übernachtung kostet ab 240 Euro inklusive Frühstück für zwei Personen im Doppelzimmer.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.