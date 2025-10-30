Fünf Sterne Superior in Ischgl: Neuer Wellnessbereich im Trofana Royal

Schon der erste An­blick des neu ge­stal­te­ten Well­ness­be­rei­ches im Fünf Sterne Su­pe­rior Gour­met & Re­lax Re­sort Tro­fana Royal in Ischgl in Ti­rol lässt den Gast in die Er­ho­lung ein­tau­chen. Pure Ele­ganz, war­mes Holz und in­no­va­ti­ves De­sign schaf­fen ein in­di­vi­du­el­les Ge­sund­heits­er­leb­nis in der roya­len Well­ness-Oase.

Der neu ge­stal­tete Well­ness­be­reich po­si­tio­niert das Tro­fana Royal end­gül­tig als mo­der­nes Gour­met- und Well­ness­ho­tel. In war­men Na­tur­tö­nen ge­stal­tet, wird hier mit be­ru­hi­gen­der Licht­tech­nik eine Aura der Ent­span­nung ge­schaf­fen. Die in hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­lien ge­stal­te­ten Re­lax-Ko­jen schaf­fen zu­sätz­lich in­di­vi­du­elle Frei­räume in den ku­sche­li­gen Re­lax-Zo­nen am knis­tern­den Ka­min­feuer.

High­lights des ein­zig­ar­ti­gen Spa-Re­fu­gi­ums auf 2.500 Qua­drat­me­tern sind auch der neue In­door-Pool und die neue Sau­na­welt. Je nach per­sön­li­chem Wohl­be­fin­den – ob mit oder ohne Haut­be­de­ckung – ent­führt die Well­ness-Reise in zu acht sinn­li­che Er­leb­nis-Body-Ar­ri­vals – von der fin­ni­schen Sauna über In­fra­rot-Sauna, Kräu­ter-Dampf­bad, Tro­cken­salz-Sauna, Bio-Sauna, Sole-Dampf­bad und So­la­rium bis zur Eis­grotte.

Im „Tro­fana Royal Be­auty Spa” ver­wöhnt das Team bei Face- und Body-Tre­at­ments mit den ex­klu­si­ven Pro­duk­ten von Sis­ley Pa­ris und Li­gne St. Barth. Sanfte Be­we­gung und acht­same Übun­gen stei­gern den Ef­fekt. Auch Was­ser­gym­nas­tik, Yoga oder die Fünf Ti­be­ter – eine Kom­bi­na­tion aus Gym­nas­tik, yo­ga­ähn­li­chen Übun­gen und ei­ner spe­zi­el­len Atem­tech­nik – kön­nen den Be­auty-Tag krö­nend be­glei­ten.

Tro­fana Royal /​ Ru­he­be­reich mit Lie­gen (c) tro­fana royal /​ An­dreas Pol­lok Fo­to­gra­fie

Er­leb­bar sind all diese Ge­nuss­mo­mente ab dem 26. No­vem­ber 2025, wenn das Tro­fana Royal in die Win­ter­sai­son star­tet. Dann ga­ran­tiert Ös­ter­reichs ein­zi­ges Fünf Sterne Su­pe­rior Re­sort wie­der un­ver­gleich­li­chen Lu­xus, eine her­aus­ra­gende Ku­li­na­rik und eine ex­klu­sive At­mo­sphäre für Gäste mit höchs­ten An­sprü­chen in ei­ner der re­nom­mier­tes­ten Win­ter­sport­de­sti­na­tio­nen Eu­ro­pas.

Tro­fana Royal /​ In­door-Pool (c) tro­fana royal /​ valentin_​fotoo

Das Tro­fana Royal ist nur we­nige Schritte von der Sil­vrett­abahn ent­fernt, die ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Ski­ge­biet Ischgl-Sam­naun mit Schnee­si­cher­heit von Ende No­vem­ber bis An­fang Mai er­mög­licht. Eine Viel­falt an Pis­ten für je­des Le­vel mit atem­be­rau­ben­den Drei­tau­sen­dern als hoch­al­pine Ku­lisse liegt da­mit prak­tisch vor der Haus­türe.

Ab­seits der Pis­ten kön­nen die Gäste wie­derum auf den weit­läu­fi­gen Lang­lauf­loi­pen im gan­zen Tal mit ei­ner Ge­samt­länge von zehn Ki­lo­me­tern in die ver­schneite Na­tur ein­tau­chen oder beim ro­man­ti­schen Win­ter­wan­dern die glit­zernde Berg­welt in al­ler Stille ein­at­men.

Tro­fana Royal (c) Tro­fana Royal /​ valentin_​fotoo

1996 von Jo­hann von der Than­nen er­öff­net, wird das Gour­met und Re­lax Re­sort Tro­fana Royal mitt­ler­weile in der zwei­ten und drit­ten Ge­ne­ra­tion der Fa­mi­lie von der Than­nen ge­führt. Auf die Gäste war­ten 111 Zim­mer und Sui­ten so­wie eine ex­zel­lente Ku­li­na­rik in zwei Re­stau­rants, die mit ins­ge­samt sie­ben Gault-Mil­lau-Hau­ben aus­ge­zeich­net wur­den.

Die Tä­ler und Schluch­ten der Sil­vretta Arena mit ih­ren glit­zern­den Berg­gip­feln las­sen Ski-Fah­rer, Rad­fah­rer, Wan­de­rer, Fa­mi­li­en­ur­lau­ber und Er­ho­lung­su­chende glei­cher­ma­ßen in die Na­tur ein­tau­chen. Aus­flugs­ziele wie die Sil­vretta Hoch­al­pen­straße und fa­mi­li­en­freund­li­che Er­leb­nis­parks rü­cken den All­tag in weite Ferne.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.