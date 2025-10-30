Fünf Sterne Superior in Ischgl: Neuer Wellnessbereich im Trofana Royal

Schon der erste Anblick des neu gestalteten Wellnessbereiches im Fünf Sterne Superior Gourmet & Relax Resort Trofana Royal in Ischgl in Tirol lässt den Gast in die Erholung eintauchen. Pure Eleganz, warmes Holz und innovatives Design schaffen ein individuelles Gesundheitserlebnis in der royalen Wellness-Oase.
Der neu gestaltete Wellnessbereich positioniert das Trofana Royal endgültig als modernes Gourmet- und Wellnesshotel. In warmen Naturtönen gestaltet, wird hier mit beruhigender Lichttechnik eine Aura der Entspannung geschaffen. Die in hochwertigen Materialien gestalteten Relax-Kojen schaffen zusätzlich individuelle Freiräume in den kuscheligen Relax-Zonen am knisternden Kaminfeuer.
Highlights des einzigartigen Spa-Refugiums auf 2.500 Quadratmetern sind auch der neue Indoor-Pool und die neue Saunawelt. Je nach persönlichem Wohlbefinden – ob mit oder ohne Hautbedeckung – entführt die Wellness-Reise in zu acht sinnliche Erlebnis-Body-Arrivals – von der finnischen Sauna über Infrarot-Sauna, Kräuter-Dampfbad, Trockensalz-Sauna, Bio-Sauna, Sole-Dampfbad und Solarium bis zur Eisgrotte.
Im „Trofana Royal Beauty Spa” verwöhnt das Team bei Face- und Body-Treatments mit den exklusiven Produkten von Sisley Paris und Ligne St. Barth. Sanfte Bewegung und achtsame Übungen steigern den Effekt. Auch Wassergymnastik, Yoga oder die Fünf Tibeter – eine Kombination aus Gymnastik, yogaähnlichen Übungen und einer speziellen Atemtechnik – können den Beauty-Tag krönend begleiten.
Erlebbar sind all diese Genussmomente ab dem 26. November 2025, wenn das Trofana Royal in die Wintersaison startet. Dann garantiert Österreichs einziges Fünf Sterne Superior Resort wieder unvergleichlichen Luxus, eine herausragende Kulinarik und eine exklusive Atmosphäre für Gäste mit höchsten Ansprüchen in einer der renommiertesten Wintersportdestinationen Europas.
Das Trofana Royal ist nur wenige Schritte von der Silvrettabahn entfernt, die einen direkten Zugang zum Skigebiet Ischgl-Samnaun mit Schneesicherheit von Ende November bis Anfang Mai ermöglicht. Eine Vielfalt an Pisten für jedes Level mit atemberaubenden Dreitausendern als hochalpine Kulisse liegt damit praktisch vor der Haustüre.
Abseits der Pisten können die Gäste wiederum auf den weitläufigen Langlaufloipen im ganzen Tal mit einer Gesamtlänge von zehn Kilometern in die verschneite Natur eintauchen oder beim romantischen Winterwandern die glitzernde Bergwelt in aller Stille einatmen.
1996 von Johann von der Thannen eröffnet, wird das Gourmet und Relax Resort Trofana Royal mittlerweile in der zweiten und dritten Generation der Familie von der Thannen geführt. Auf die Gäste warten 111 Zimmer und Suiten sowie eine exzellente Kulinarik in zwei Restaurants, die mit insgesamt sieben Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet wurden.
Die Täler und Schluchten der Silvretta Arena mit ihren glitzernden Berggipfeln lassen Ski-Fahrer, Radfahrer, Wanderer, Familienurlauber und Erholungsuchende gleichermaßen in die Natur eintauchen. Ausflugsziele wie die Silvretta Hochalpenstraße und familienfreundliche Erlebnisparks rücken den Alltag in weite Ferne.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.