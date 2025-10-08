Neue Villen für Familien im Outrigger Maldives Maafushivaru

Das Outrigger Maldives Maafushivaru Resort im Süd-Ari-Atoll der Malediven erweitert sein Angebot um ein Familienkonzept. Neben neuen, großzügigen Beach Family Villas hat das Fünf-Sterne-Boutique-Resort auch ein fantasievolles Treehouse als Rückzugsort voller Abenteuer und Kreativität für die jüngsten Gäste eröffnet.
Familienfreundliche Barfuß-Beachvillen
Direkt am weißen Sandstrand gelegen, bieten die neuen Beach Family Villas mit zwei Schlafzimmern und bis zu 116 Quadratmetern Wohnfläche viel Platz für bis zu fünf Personen. Die lichtdurchfluteten Räume verbinden modernes Design mit natürlichen maledivischen Texturen.
Herzstück ist eine große Terrasse, die direkt zum Meer führt – ein idealer Rahmen für gemeinsame Erlebnisse wie Sternenhimmel-Beobachtungen oder Spieleabende. Für letztere wird auf Wunsch eine eigens zusammengestellte „Schatztruhe“ mit klassischen Brettspielen zur Verfügung gestellt.
Treehouse Kids Retreat für kleine Abenteurer
Im Herzen der Insel – unter dem Blätterdach eines jahrhundertealten Banyan-Baumes – entstand mit dem Treehouse Kids Retreat ein Rückzugsort nur für kleine Entdecker mit Geheimtüren, kleinen Ausgucken und kreativen Spielbereichen, die Neugier und Fantasie fördern. Neben Bereichen zum Basteln und für LEGO-Kreationen, die von interaktiven Vorlesestunden und aktiven Spielflächen ergänzt werden, steht hier vor allem Edutainment im Mittelpunkt.
Gemeinsam mit der resortinternen Meeresbiologin entdecken die Kinder die bunte Riffwelt und lernen mehr über die empfindlichen Ökosysteme der Malediven. So wird Nachhaltigkeit mit spielerischem Lernen verbunden und Kreativität, Entdeckungsfreude und der sorgsame Umgang mit dem Meer werden gefördert. Das Treehouse Kids Retreat ist täglich für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren geöffnet und bietet optional auch einen abendlichen Babysitter-Service.
Kids stay und eat free
Zum Auftakt der neuen Familienangebote startet das Resort die Promotion „Kids Stay & Eat Free“. Zwei Kinder unter zwölf Jahren übernachten und essen kostenfrei im Rahmen des gebuchten Verpflegungsplans ihrer Eltern und können dabei zwischen Kids-Menüs und den Buffets der sechs Restaurants wählen.
Barfuß-Luxus mit Boutique-Charakter
Die Malediven sind ein ganzjähriges Paradies. Während die Trockenzeit von Dezember bis April mit wolkenlosem Himmel und kristallklarem Wasser lockt, bietet die grüne Saison von Mai bis November ruhigere Strände, tropisches Grün und besondere Unterwasserbegegnungen.
Mit 81 Villen setzt das Outrigger Maldives Maafushivaru Resort auf Exklusivität und Privatsphäre. Neben den neuen Familienangeboten erwarten die Gäste ein Overwater-Spa, sechs Restaurants und Bars, ein vielseitiges Wassersportprogramm sowie Tauch- und Schnorchelausflüge zu Mantarochen und Walhaien. Das Resort ist bequem mit einem 25-minütigen Transfer per Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Malé erreichbar.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.