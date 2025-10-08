Neue Villen für Familien im Outrigger Maldives Maafushivaru

Das Ou­t­rig­ger Mal­di­ves Maa­fus­hi­varu Re­sort im Süd-Ari-Atoll der Ma­le­di­ven er­wei­tert sein An­ge­bot um ein Fa­mi­li­en­kon­zept. Ne­ben neuen, groß­zü­gi­gen Beach Fa­mily Vil­las hat das Fünf-Sterne-Bou­tique-Re­sort auch ein fan­ta­sie­vol­les Tree­house als Rück­zugs­ort vol­ler Aben­teuer und Krea­ti­vi­tät für die jüngs­ten Gäste er­öff­net.

Familienfreundliche Barfuß-Beachvillen

Di­rekt am wei­ßen Sand­strand ge­le­gen, bie­ten die neuen Beach Fa­mily Vil­las mit zwei Schlaf­zim­mern und bis zu 116 Qua­drat­me­tern Wohn­flä­che viel Platz für bis zu fünf Per­so­nen. Die licht­durch­flu­te­ten Räume ver­bin­den mo­der­nes De­sign mit na­tür­li­chen ma­le­di­vi­schen Tex­tu­ren.

Herz­stück ist eine große Ter­rasse, die di­rekt zum Meer führt – ein idea­ler Rah­men für ge­mein­same Er­leb­nisse wie Ster­nen­him­mel-Be­ob­ach­tun­gen oder Spie­le­abende. Für letz­tere wird auf Wunsch eine ei­gens zu­sam­men­ge­stellte „Schatz­truhe“ mit klas­si­schen Brett­spie­len zur Ver­fü­gung ge­stellt.

Treehouse Kids Retreat für kleine Abenteurer

Im Her­zen der In­sel – un­ter dem Blät­ter­dach ei­nes jahr­hun­der­te­al­ten Ban­yan-Bau­mes – ent­stand mit dem Tree­house Kids Retreat ein Rück­zugs­ort nur für kleine Ent­de­cker mit Ge­heim­tü­ren, klei­nen Aus­gu­cken und krea­ti­ven Spiel­be­rei­chen, die Neu­gier und Fan­ta­sie för­dern. Ne­ben Be­rei­chen zum Bas­teln und für LEGO-Krea­tio­nen, die von in­ter­ak­ti­ven Vor­le­se­stun­den und ak­ti­ven Spiel­flä­chen er­gänzt wer­den, steht hier vor al­lem Edu­tain­ment im Mit­tel­punkt.

Ge­mein­sam mit der re­sort­in­ter­nen Mee­res­bio­lo­gin ent­de­cken die Kin­der die bunte Riff­welt und ler­nen mehr über die emp­find­li­chen Öko­sys­teme der Ma­le­di­ven. So wird Nach­hal­tig­keit mit spie­le­ri­schem Ler­nen ver­bun­den und Krea­ti­vi­tät, Ent­de­ckungs­freude und der sorg­same Um­gang mit dem Meer wer­den ge­för­dert. Das Tree­house Kids Retreat ist täg­lich für Kin­der im Al­ter von vier bis zwölf Jah­ren ge­öff­net und bie­tet op­tio­nal auch ei­nen abend­li­chen Ba­by­sit­ter-Ser­vice.

Kids stay und eat free

Zum Auf­takt der neuen Fa­mi­li­en­an­ge­bote star­tet das Re­sort die Pro­mo­tion „Kids Stay & Eat Free“. Zwei Kin­der un­ter zwölf Jah­ren über­nach­ten und es­sen kos­ten­frei im Rah­men des ge­buch­ten Ver­pfle­gungs­plans ih­rer El­tern und kön­nen da­bei zwi­schen Kids-Me­nüs und den Buf­fets der sechs Re­stau­rants wäh­len.

„Die Ma­le­di­ven wer­den im­mer ein Ort der Ro­man­tik blei­ben, aber sie kön­nen auch ein Ort sein, an dem Fa­mi­lien sich wirk­lich zu­hause füh­len. Wir ha­ben ein Um­feld ge­schaf­fen, in dem Paare Ruhe und Ab­ge­schie­den­heit ge­nie­ßen, wäh­rend Kin­der Aben­teuer er­le­ben – ein Gleich­ge­wicht, das al­len Gäs­ten ein Ge­fühl von An­kom­men und Wohl­füh­len auf der In­sel ver­mit­telt.“ John All­an­son, Ge­ne­ral Ma­na­ger des Re­sorts

Barfuß-Luxus mit Boutique-Charakter

Die Ma­le­di­ven sind ein ganz­jäh­ri­ges Pa­ra­dies. Wäh­rend die Tro­cken­zeit von De­zem­ber bis April mit wol­ken­lo­sem Him­mel und kris­tall­kla­rem Was­ser lockt, bie­tet die grüne Sai­son von Mai bis No­vem­ber ru­hi­gere Strände, tro­pi­sches Grün und be­son­dere Un­ter­was­ser­be­geg­nun­gen.

Mit 81 Vil­len setzt das Ou­t­rig­ger Mal­di­ves Maa­fus­hi­varu Re­sort auf Ex­klu­si­vi­tät und Pri­vat­sphäre. Ne­ben den neuen Fa­mi­li­en­an­ge­bo­ten er­war­ten die Gäste ein Over­wa­ter-Spa, sechs Re­stau­rants und Bars, ein viel­sei­ti­ges Was­ser­sport­pro­gramm so­wie Tauch- und Schnor­chel­aus­flüge zu Man­ta­ro­chen und Wal­haien. Das Re­sort ist be­quem mit ei­nem 25-mi­nü­ti­gen Trans­fer per Was­ser­flug­zeug vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen Malé er­reich­bar.

