Von Glamping bis zum urbanen Lifestyle: Neue Hotels in Malaysia

In den letz­ten Mo­na­ten ha­ben wie­der ei­nige neue Ho­tels in Ma­lay­sia er­öff­net, die von ex­klu­si­ven Strand­re­sorts über ur­bane Life­style-Ho­tels bis zu na­tur­na­hen Glam­ping-Er­leb­nis­sen rei­chen. Da­mit zeigt sich das Land bes­tens vor­be­rei­tet auf das Tou­ris­mus­jahr 2026 und setzt klare Zei­chen in Rich­tung Qua­li­tät, Viel­falt und Nach­hal­tig­keit.

Neue Lifestyle-Hotels in Kuala Lumpur

Kuala Lum­pur /​ Mer­deka 118 (c) Tou­rism Ma­lay­sia

Mit der Er­öff­nung des Park Hyatt Kuala Lum­pur ver­fügt Ma­lay­sia seit kur­zem über ein neues Aus­hän­ge­schild im Lu­xus­seg­ment. Das Fünf-Sterne-Ho­tel be­fin­det sich in den obers­ten Eta­gen des iko­ni­schen „Mer­deka 118” – dem zweit­höchs­ten Ge­bäude der Welt mit 678,90 Me­tern – und mar­kiert nicht nur die be­reits mit Span­nung er­war­tete Pre­miere der Marke „Park Hyatt” in Ma­lay­sia, son­dern ist auch ein Sym­bol für die wach­sende Be­deu­tung des Lan­des als Ziel für Lu­xus­rei­sende.

Auf 40 Eta­gen bie­tet das Ho­tel 252 Zim­mer und Sui­ten, die mo­der­nes De­sign mit ma­lay­si­schen Ein­flüs­sen ver­bin­den und atem­be­rau­bende Aus­bli­cke über die Sky­line von Kuala Lum­pur er­öff­nen. Die Gäste er­war­tet ein viel­fäl­ti­ges An­ge­bot, das von ku­li­na­ri­schen High­lights wie dem „Mer­deka Grill” oder der „Ca­cao Mixology & Cho­co­late Bar” bis zu ei­nem ex­klu­si­ven Well­ness­be­reich mit In­fi­nity-Pool, Yoga-Stu­dio und ei­nem in­no­va­ti­ven Cir­ca­dian Spa reicht.

@21 Out­door (c) Hyatt Cen­tric City Centre Kuala Lum­pur

Eben­falls neu ist das Hyatt Cen­tric City Centre Kuala Lum­pur mit­ten im pul­sie­ren­den Vier­tel Bu­kit Bin­tang. Um­ge­ben von tren­di­gen Ca­fés, Ein­kaufs­zen­tren und kul­tu­rel­len Hot­spots, ist das Ho­tel der per­fekte Aus­gangs­punkt für alle, die Kuala Lum­pur zu Fuß ent­de­cken möch­ten. Die be­rühm­ten Pe­tro­nas Twin Towers sind bei­spiels­weise in nur zehn Mi­nu­ten er­reich­bar.

Un­ter dem Motto „Alt trifft Neu“ ver­bin­det das stil­volle De­sign die in­dus­tri­elle Ver­gan­gen­heit des Ge­bäu­des mit mo­der­nem Kom­fort. In den 312 mo­dern ein­ge­rich­te­ten Zim­mern und Sui­ten – viele mit be­ein­dru­cken­dem Blick auf die Sky­line – sor­gen warme Töne, lo­kale Ak­zente und ein durch­dach­tes In­te­ri­eur für ein au­then­ti­sches Zu­hause auf Zeit. High­light für Nacht­schwär­mer ist die Ro­of­top-Bar im 21. Stock mit In­fi­nity-Pool und Sun­dow­ner-Pan­orama.

Moxy Kuala Lum­pur (c) YTL Ho­tels

Auch die YTL Ho­tels set­zen Maß­stäbe in Kuala Lum­pur. Im Her­zen der ge­schichts­träch­ti­gen Chi­na­town hat das neue Moxy Kuala Lum­pur Chi­na­town sei­nen Ein­zug in ei­nem ganz be­son­de­ren Ge­bäude ge­fei­ert. Die ehe­ma­lige Ori­en­tal Bank aus den 1970er-Jah­ren wurde auf­wen­dig re­stau­riert und ver­bin­det nun auf 21 Stock­wer­ken die Nost­al­gie ver­gan­ge­ner Tage mit dem ver­spiel­ten, ur­ba­nen Stil der Moxy-Marke. Auf die Gäste war­ten 320 Zim­mer, Ge­mein­schafts­be­rei­che und ein De­sign, das an je­der Ecke zum Ent­de­cken ein­lädt.

Urbaner Lifestyle in George Town

The Mil­len Pe­nang (c) The Mil­len Pe­nang

Die UNESCO-Welt­erbe­stadt Ge­orge Town in Pe­nang ist ei­nes der be­lieb­tes­ten Rei­se­ziele in Ma­lay­sia und gilt auch als ku­li­na­ri­sche Haupt­stadt des Lan­des. Mit dem The Mil­len Pe­nang hat hier im Fe­bruar 2025 das erste Haus der Au­to­graph Coll­ec­tion sei­nen Ein­zug ge­hal­ten – und das in bes­ter Lage an der tra­di­ti­ons­rei­chen „Millionaire’s Row” im Her­zen der Stadt.

Das ele­gante Fünf-Sterne-Ho­tel mit 146 stil­vol­len Zim­mern ver­eint ko­lo­niale Ar­chi­tek­tur mit mo­der­nem De­sign und schafft so eine zeit­lose At­mo­sphäre. Ob ent­spannte Stun­den am In­fi­nity-Pool mit Meer­blick oder wohl­tu­ende Tre­at­ments im „Nut&Meg Spa”, das lo­kale Well­ness­ri­tuale zeit­ge­mäß in­ter­pre­tiert: Hier ver­schmel­zen Ge­schichte, Lu­xus und Leich­tig­keit.

Nur we­nige Mi­nu­ten ent­fernt setzt das lyf George­town fri­sche Ak­zente. Das neue Life­style-Ho­tel rich­tet sich an Rei­sende, die Aus­tausch und Ge­mein­schaft schät­zen. Mit of­fe­nen Co-Working-Spaces, ei­ner ge­mein­schaft­lich nutz­ba­ren Kü­che und ei­nem Pool ist ein Ort ent­stan­den, der Ar­bei­ten, Er­le­ben und Ent­span­nen auf be­son­dere Weise ver­bin­det – un­ge­zwun­gen, krea­tiv und ganz im Zei­chen des ur­ba­nen Life­styles.

Weitere Hotel-Highlights im Süden

Auch der Sü­den der ma­lay­si­schen Halb­in­sel ent­wi­ckelt sich wei­ter. An der be­lieb­ten De­saru Co­ast war­tet mit dem The Sirēya, das ab Jän­ner 2026 von Man­da­rin Ori­en­tal ge­führt wird, ein ex­klu­si­ver Rück­zugs­ort für höchste An­sprü­che. Die 44 groß­zü­gi­gen Sui­ten und Vil­len des ehe­ma­li­gen One&Only De­saru Co­ast -,viele da­von mit pri­va­ten Pools und Blick auf das Süd­chi­ne­si­sche Meer – wur­den von Star­ar­chi­tekt Kerry Hill ent­wor­fen und fü­gen sich har­mo­nisch in das 128 Hektar große Re­gen­wald­areal ein.

Fünf Re­stau­rants, ein ganz­heit­lich aus­ge­rich­te­tes Spa, ein Yoga-Pa­vil­lon so­wie Ten­nis- und Pa­del­plätze sor­gen für ein rundum ent­spann­tes Ur­laubs­er­leb­nis. Nur we­nige Mi­nu­ten ent­fernt er­war­tet Golf­lieb­ha­ber der Els Club De­saru Co­ast mit zwei erst­klas­si­gen Cham­pi­on­ship-Plät­zen, wäh­rend Son­nen­an­be­ter am 17 Ki­lo­me­ter lan­gen Sand­strand zur Ruhe kom­men.

In Ipoh – laut „Time­Out Ma­ga­zin” eine der span­nends­ten asia­ti­schen De­sti­na­tio­nen 2025 – hat Mar­riott mit dem AC Ho­tel Ipoh An­fang 2025 ein neues Flagg­schiff er­öff­net. Das Haus mit 291 Zim­mern be­fin­det sich an der his­to­ri­schen Adresse 88 Ja­lan Sul­tan Ab­dul Ja­lil und ver­bin­det zeit­ge­mä­ßes De­sign mit fei­nen An­klän­gen an das kul­tu­relle Erbe der Stadt. In­mit­ten ko­lo­nia­ler Ar­chi­tek­tur und viel­fäl­ti­ger Ku­li­na­rik ist es ein stil­vol­ler Rück­zugs­ort für Rei­sende, die mo­der­nen Kom­fort mit lo­ka­lem Flair su­chen.

Glamping trifft Naturerlebnis in Sarawak

Zwi­schen dem sanf­ten Rau­schen des Mee­res und den ein­drucks­vol­len Hän­gen des Mount San­tu­bong er­war­tet die Rei­sen­den in Sa­ra­wak ein be­son­de­rer Rück­zugs­ort: Seit sei­ner Er­öff­nung Ende 2024 lädt das Co­coon Re­sort Ku­ching dazu ein, sich mit der Na­tur, an­de­ren Men­schen und sich selbst neu zu ver­bin­den.

In­spi­riert von der Schön­heit der Um­ge­bung und der kul­tu­rel­len Viel­falt von Ku­ch­ing, ver­bin­det das Co­coon stil­vol­len Glam­ping-Kom­fort mit au­then­ti­schen Er­leb­nis­sen. Die licht­durch­flu­te­ten Zelte in war­men Ter­ra­kotta-Tö­nen schaf­fen eine At­mo­sphäre zwi­schen Ge­bor­gen­heit und Weite. Ab­ge­run­det wird das Er­leb­nis durch ein ex­klu­si­ves ku­li­na­ri­sches Kon­zept, das re­gio­nale Aro­men mo­dern in­ter­pre­tiert.

