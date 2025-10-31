Mandarin Oriental plant ein neues Luxus-Golfresort in Dubai

Man­da­rin Ori­en­tal wird im Jahr 2030 das erste de­di­zierte Golf­re­sort der Marke er­öff­nen. Das Man­da­rin Ori­en­tal Ju­mei­rah Golf Es­tates ent­steht in den re­nom­mier­ten Ju­mei­rah Golf Es­tates im Süd­wes­ten von Du­bai und ist Teil des gi­gan­ti­schen Pro­jekts „Ju­mei­rah Golf Es­tates – The Next Chap­ter“ der Wasl Group. Ne­ben Golf soll da­bei ein auch ein Fo­kus auf Well­ness lie­gen.

Das neue Re­sort wird 121 Zim­mer und Sui­ten so­wie 97 Re­si­den­zen mit drei bis sechs Schlaf­zim­mern um­fas­sen. Ein High­light soll „The Spa at Man­da­rin Ori­en­tal“ mit ei­ner brei­ten Aus­wahl an Well­ness- und Be­auty-Be­hand­lun­gen wer­den. Auf 5.000 Qua­drat­me­tern sind hier Pools für Da­men und Her­ren, ein Me­di­ta­ti­ons­be­reich im Freien, ein Sa­lon und drei wei­tere Swim­ming­pools ge­plant. Die sechs Re­stau­rants ver­tei­len sich auf den Golf Club und ei­nige Fine-Di­ning-Kon­zepte von Man­da­rin Ori­en­tal di­rekt im Re­sort.

Golfclub und Reitzentrum

Als Teil des Ju­mei­rah Golf Es­tates wird das neue Man­da­rin Ori­en­tal sei­nen Gäs­ten au­ßer­ge­wöhn­li­che Golf­an­la­gen auf Welt­klas­se­n­i­veau bie­ten – un­ter an­de­rem mit ei­nem 18-Loch-Cham­pi­on­ship-Platz, ei­ner Dri­ving Range, ei­ner Aka­de­mie, ei­nem Club­haus, Mit­glie­der-Loun­ges, ei­nem Pro-Shop, ei­ner Bar und ei­nem Fit­ness­stu­dio. Zu­dem ent­steht auf mehr als 7.000 Qua­drat­me­tern ein Reit­zen­trum mit Club­haus, das In­nen- und Au­ßen­are­nen, Trai­nings­be­rei­che, Stal­lun­gen, Shops und Reit­wege um­fasst.

Das im Mai 2025 erst­mals vor­ge­stellte Pro­jekt „Ju­mei­rah Golf Es­tates – The Next Chap­ter“ er­streckt sich über 4,68 Qua­drat­ki­lo­me­ter und sieht 12.345 Wohn­ein­hei­ten vor, die sich auf Lu­xus­vil­len, Häu­ser mit Gar­ten und Apart­ments ver­tei­len. Sie sol­len ein­mal Platz für knapp 51.700 Be­woh­ner bie­ten. Gleich­zei­tig sind 1,5 Qua­drat­ki­lo­me­ter für Grün­flä­chen re­ser­viert. Ge­plant sind dar­über hin­aus ein Ten­nis-Sta­dion mit 5.000 Sitz­plät­zen, eine in­ter­na­tio­nale Schule, Shops, Gas­tro­no­mie, Ge­sund­heits­zen­tren und Mo­scheen.

