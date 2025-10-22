Neues von den Tiroler Hotels und Apartments für den Winter 2025/​26

Von Boutiquehotels in historischen Gemäuern über spektakuläre Kinderspielwelten bis zu exklusiven Ferienwohnungen: Die Gastgeber in Tirol haben vor der Wintersaison 2025/26 erneut kräftig in die Zukunft investiert. Wir haben die wichtigsten Wiedereröffnungen, Umbauten und Neubauten kurz zusammengefasst.
Neues von den Tiroler Hotels
Boutiquehotel Acherl / Achensee: Aus der ehemaligen Pension Panorama in Achenkirch wurde ein modernes und familiäres Boutiquehotel mit 29 Zimmern und Suiten. Sonja und Marco Lechner setzen dabei auf großzügige Spiel- und Freiflächen. Zu den mehr als 900 Quadratmetern Indoor- und Outdoor-Spielbereichen mit Ninja Parcours, Boulderwand, Gamezone, Mini-Quadbahn im Sommer und Rutschhügel im Winter kommen noch 2.500 Quadratmeter Garten und ein großzügiger Wellnessbereich, der zu festen Zeiten auch für die ganze Familie geöffnet ist.
Das Steinberg / Achensee: Neu positioniert als exklusive Eventlocation, bietet Das Steinberg in Steinberg am Rofan mit 23 Doppelzimmern und zwei Suiten viel Platz für bis zu 64 Gäste. Ob Seminar, Yoga-Retreat oder Hochzeit: Die Location steht immer exklusiv zur Verfügung. Die Ausstattung besteht aus Naturschwimmteich, Beachvolleyballplatz, Fitness‑, Yoga- und Wellnessbereich sowie barrierefreien Zimmern.
Hotel Traube / Ferienregion Alpbachtal: Nach einer fünfjährigen Kernsanierung wurde der traditionsreiche Gasthof im Zentrum von Rattenberg als Boutiquehotel wiedereröffnet. Einst Stadthaus der bayerischen Herzöge, umfasst das Hotel Traube heute 14 Doppelzimmer und vier Suiten samt dem „Traube Loft“ im obersten Stockwerk als absolutem Highlight.
SkiWelt Lodge / Brixental: Direkt im Zentrum von Brixen im Thale eröffnet mit der SkiWelt Lodge ein modernes Hotel im alpinen Stil mit 30 Einheiten. Die Gäste genießen Ski-in/Ski-out, ein beheiztes Skidepot, einen Skiverleih und den Liftkartenverkauf direkt im Haus – ideal für einen unkomplizierten Skiurlaub.
Schlosshotel Mitterhart / Silberregion Karwendel: Das geschichtsträchtige Schloss Mitterhart mit Restaurant in Vomp wurde zum Schlosshotel Mitterhart mit neuem Landhaus und 28 zusätzlichen Zimmern und Suiten. Zentraler Fokus des Um- und Ausbaus war die feinsinnige Eingliederung des neuen Gebäudes in den Bestand des romantischen Schlosses. Historische Mauern und romantisches Flair vereinen sich künftig mit zeitgemäßen Spa-Suiten und einer komfortablen Ausstattung – eine gelungene Verbindung von Geschichte und Moderne.
Boutiquehotel ZOMM / Region Seefeld: Die Zimmer und Apartments im kleinen, aber sehr feinen Boutiquehotel ZOMM in Seefeld wurden rechtzeitig zur kommenden Wintersaison neu gestaltet. Im hauseigenen Restaurant setzt man auf regionale Produkte aus der Zusammenarbeit mit umliegenden Bauernhöfen – inklusive Kochkursen mit Spitzenköchen für die Gäste.
Hotel Quellenhof / Region Seefeld: Der Quellenhof Leutasch erweitert sein Angebot um die luxuriöse Grand Panoramasuite Nummer 640 im Quellenhaus. Auf 156 Quadratmeter finden zwei bis sechs Personen Platz – ausgestattet mit drei Schlafzimmern und drei Bädern sowie einer eigenen Infrarotkabine. Zwei Balkone eröffnen den Blick in die umliegende Natur.
Hotel Kirchenwirt / Erlebnisraum Kaunertal: Am 25. Dezember 2025 eröffnet der Kirchenwirt in Feichten eine neue Spa-Landschaft mit Blick über den Kirchturm und die Kaunertaler Bergwelt. Infinity-Pool, Bio- und Finnische Sauna, Dampfbad, Ruhezonen und Sonnenterrassen sorgen für Erholung pur. Ergänzt wird das Angebot durch neue, individuell gestaltete Wohlfühlzimmer in verschiedenen Kategorien. Simone und Martin Larcher modernisierten den Betrieb Schritt für Schritt – stets mit dem Anspruch, die historische Seele des Hauses zu bewahren.
Hotel Sonnenhof / Zillertal: Der Sonnenhof in Zell am Ziller präsentiert sich mit umfassenden Erweiterungen. Eine neue Lobby sowie modernisierte Restaurant- und Barbereiche schaffen mehr Raum für Genuss und Geselligkeit. Dazu kommen eine erweiterte Garten- und Poolterrasse, eine Tiefgarage mit direktem Zugang zum Haus sowie ein neuer Kinder- und Jugendbereich mit Indoor-Ninja-Warrior-Parcours.
Kinderhotel Kröller / Zillertal: Mit der „Captain K Playworld“ eröffnet das traditionsreiche Familienhotel Kröller in Gerlos im Zillertal eine 500 Quadratmeter große Indoor-Abenteuerwelt. Trampolinpark, Gokart-Bahn, CycloBeat und weitere Mixed-Reality-Angebote sorgen dafür, dass auch größere Kinder und Teenager voll auf ihre Kosten kommen.
Almhof Family Resort / Zillertal: Das mehrfach ausgezeichnete Almhof Family Resort in Gerlos im Zillertal vergrößert sein Angebot um das neue Abenteuerland „ALMI-opolis“, eine einzigartige Spielanlage im Stil eines Almdorfs. Ergänzt wird das Freizeitprogramm durch das hauseigene Almhof Theater, ein Treffpunkt für Familienunterhaltung mit Karaoke-Bar im „Swiftie-Style“, Billard und Dart.
Neues von den Tiroler Apartments
Kristall Apartments / Stubaital: Aus der ehemaligen Pension Kristall inm Neustift im Stubaital ist eine moderne Apartmentanlage entstanden. Geräumige, zeitgemäß ausgestattete Zimmer treffen auf natürliche Materialien aus der Region, ein umweltfreundliches Baukonzept und einen ressourcenschonenden Betrieb. Die Gäste genießen einen neuen Frühstücksbereich, eine hauseigene Sauna mit Ruheraum und Blick zur Serles sowie die perfekte Lage für Wintersportler – direkt an Pisten, Loipen, Gipfeln und Almen.
Gasthaus Traube / Ferienregion Hohe Salve: Das denkmalgeschützte Traditionshaus im Zentrum von Hopfgarten – aufgrund seiner Lage unter Einheimischen auch bekannt als „Zipfelwirt“ – wurde kernsaniert und beherbergt nun sechs moderne Ferienwohnungen für je vier bis sechs Personen. Ergänzt wird das Angebot durch das wieder eröffnete Restaurant mit regionaler Küche und urigem Weinkeller.
Lynett Suites / Ferienregion TirolWest: Mit den neuen Lynett Suites entstehen in Fließ in der Ferienregion TirolWest drei großzügige Ferienwohnungen mit Panoramabalkon, die teilweise sogar über eine private Outdoor-Sauna verfügen. Ein stilvolles Refugium für alle, die Natur und Privatsphäre kombinieren möchten.
Stay Here Living / Kufsteinerland: Neun neue, modern ausgestattete Ferienwohnungen für ein bis sechs Personen bieten in Thiersee eine ideale Basis für Urlaub nahe Kufstein. Die Unterkunft kombiniert zeitgemäßen Komfort mit naturnaher Lage.
Weidenchalets / Region Innsbruck: Die exklusiven Weidenchalets und Apartments im Sellraintal bieten luxuriöses Wohnen inmitten unberührter Natur – hochwertig ausgestattet und teils mit privater Sauna. Ergänzt wird das Angebot durch das Café „Bergliebe”, die Gaststätte „Weidenalm” und eine neu errichtete Kapelle – ein besonderer Ort auch für Hochzeiten und Taufen.
Das 1494 / Region Innsbruck: In einem denkmalgeschützten Kulturgut aus dem Jahr 1494 entstand am Mieminger Plateau ein Ferienidyll, das Tradition und modernen Lifestyle verbindet. Sechs vollausgestattete Apartments für jeweils bis zu sechs Personen sowie ein Doppelzimmer machen das Haus zu einem charmanten Rückzugsort.
Lärchenlodge Apartments & Spa / Stubaital: Mit 13 Apartments aus Lärchenholz aus dem familieneigenen Wald vereint die Lärchenlodge in Fulpmes im Stubaital handwerkliche Qualität mit alpiner Gemütlichkeit. Großzügige Panoramafenster, Balkone oder Loggien sowie ein exklusiver Spa-Bereich mit Rooftop-Whirlpool, Sauna und Ruhekojen im Dachgeschoss runden das Angebot ab.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.