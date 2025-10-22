Neues von den Tiroler Hotels und Apartments für den Winter 2025/​26

Von Bou­ti­que­ho­tels in his­to­ri­schen Ge­mäu­ern über spek­ta­ku­läre Kin­der­spiel­wel­ten bis zu ex­klu­si­ven Fe­ri­en­woh­nun­gen: Die Gast­ge­ber in Ti­rol ha­ben vor der Win­ter­sai­son 2025/​26 er­neut kräf­tig in die Zu­kunft in­ves­tiert. Wir ha­ben die wich­tigs­ten Wie­der­eröff­nun­gen, Um­bau­ten und Neu­bau­ten kurz zu­sam­men­ge­fasst.

Neues von den Tiroler Hotels

Bou­ti­que­ho­tel Ach­erl am Achen­see (c) Jes­sica Ken­nedy

Bou­ti­que­ho­tel Ach­erl /​ Achen­see: Aus der ehe­ma­li­gen Pen­sion Pan­orama in Achen­kirch wurde ein mo­der­nes und fa­mi­liä­res Bou­ti­que­ho­tel mit 29 Zim­mern und Sui­ten. Sonja und Marco Lech­ner set­zen da­bei auf groß­zü­gige Spiel- und Frei­flä­chen. Zu den mehr als 900 Qua­drat­me­tern In­door- und Out­door-Spiel­be­rei­chen mit Ninja Par­cours, Bould­er­wand, Ga­me­zone, Mini-Quad­bahn im Som­mer und Rutsch­hü­gel im Win­ter kom­men noch 2.500 Qua­drat­me­ter Gar­ten und ein groß­zü­gi­ger Well­ness­be­reich, der zu fes­ten Zei­ten auch für die ganze Fa­mi­lie ge­öff­net ist.

Das Stein­berg /​ Achen­see: Neu po­si­tio­niert als ex­klu­sive Event­lo­ca­tion, bie­tet Das Stein­berg in Stein­berg am Ro­fan mit 23 Dop­pel­zim­mern und zwei Sui­ten viel Platz für bis zu 64 Gäste. Ob Se­mi­nar, Yoga-Retreat oder Hoch­zeit: Die Lo­ca­tion steht im­mer ex­klu­siv zur Ver­fü­gung. Die Aus­stat­tung be­steht aus Na­tur­schwimm­teich, Beach­vol­ley­ball­platz, Fitness‑, Yoga- und Well­ness­be­reich so­wie bar­rie­re­freien Zim­mern.

Ho­tel Traube in Rat­ten­berg (c) Alp­bach­tal Tou­ris­mus, Ga­briele Grie­ßen­böck

Ho­tel Traube /​ Fe­ri­en­re­gion Alp­bach­tal: Nach ei­ner fünf­jäh­ri­gen Kern­sa­nie­rung wurde der tra­di­ti­ons­rei­che Gast­hof im Zen­trum von Rat­ten­berg als Bou­ti­que­ho­tel wie­der­eröff­net. Einst Stadt­haus der baye­ri­schen Her­zöge, um­fasst das Ho­tel Traube heute 14 Dop­pel­zim­mer und vier Sui­ten samt dem „Traube Loft“ im obers­ten Stock­werk als ab­so­lu­tem High­light.

Ski­Welt Lodge /​ Bri­xen­tal: Di­rekt im Zen­trum von Bri­xen im Thale er­öff­net mit der Ski­Welt Lodge ein mo­der­nes Ho­tel im al­pi­nen Stil mit 30 Ein­hei­ten. Die Gäste ge­nie­ßen Ski-in­/­Ski-out, ein be­heiz­tes Ski­de­pot, ei­nen Ski­ver­leih und den Lift­kar­ten­ver­kauf di­rekt im Haus – ideal für ei­nen un­kom­pli­zier­ten Ski­ur­laub.

Schloss­ho­tel Mit­ter­hart /​ Sil­ber­re­gion Kar­wen­del: Das ge­schichts­träch­tige Schloss Mit­ter­hart mit Re­stau­rant in Vomp wurde zum Schloss­ho­tel Mit­ter­hart mit neuem Land­haus und 28 zu­sätz­li­chen Zim­mern und Sui­ten. Zen­tra­ler Fo­kus des Um- und Aus­baus war die fein­sin­nige Ein­glie­de­rung des neuen Ge­bäu­des in den Be­stand des ro­man­ti­schen Schlos­ses. His­to­ri­sche Mau­ern und ro­man­ti­sches Flair ver­ei­nen sich künf­tig mit zeit­ge­mä­ßen Spa-Sui­ten und ei­ner kom­for­ta­blen Aus­stat­tung – eine ge­lun­gene Ver­bin­dung von Ge­schichte und Mo­derne.

Bou­ti­que­ho­tel ZOMM in See­feld (c) ZOMM

Bou­ti­que­ho­tel ZOMM /​ Re­gion See­feld: Die Zim­mer und Apart­ments im klei­nen, aber sehr fei­nen Bou­ti­que­ho­tel ZOMM in See­feld wur­den recht­zei­tig zur kom­men­den Win­ter­sai­son neu ge­stal­tet. Im haus­ei­ge­nen Re­stau­rant setzt man auf re­gio­nale Pro­dukte aus der Zu­sam­men­ar­beit mit um­lie­gen­den Bau­ern­hö­fen – in­klu­sive Koch­kur­sen mit Spit­zen­kö­chen für die Gäste.

Ho­tel Quel­len­hof Leu­t­asch Grand Pan­ora­ma­suite (c) Stu­dio Nova /​ Va­nessa Ta­h­ödl, Nora Forst­hu­ber

Ho­tel Quel­len­hof /​ Re­gion See­feld: Der Quel­len­hof Leu­t­asch er­wei­tert sein An­ge­bot um die lu­xu­riöse Grand Pan­ora­ma­suite Num­mer 640 im Quel­len­haus. Auf 156 Qua­drat­me­ter fin­den zwei bis sechs Per­so­nen Platz – aus­ge­stat­tet mit drei Schlaf­zim­mern und drei Bä­dern so­wie ei­ner ei­ge­nen In­fra­rot­ka­bine. Zwei Bal­kone er­öff­nen den Blick in die um­lie­gende Na­tur.

Kir­chen­wirt Feich­ten (c) Mar­tin Lar­cher Haid & Falk­ner GmbH

Ho­tel Kir­chen­wirt /​ Er­leb­nis­raum Kau­ner­tal: Am 25. De­zem­ber 2025 er­öff­net der Kir­chen­wirt in Feich­ten eine neue Spa-Land­schaft mit Blick über den Kirch­turm und die Kau­ner­ta­ler Berg­welt. In­fi­nity-Pool, Bio- und Fin­ni­sche Sauna, Dampf­bad, Ru­he­zo­nen und Son­nen­ter­ras­sen sor­gen für Er­ho­lung pur. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch neue, in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Wohl­fühl­zim­mer in ver­schie­de­nen Ka­te­go­rien. Si­mone und Mar­tin Lar­cher mo­der­ni­sier­ten den Be­trieb Schritt für Schritt – stets mit dem An­spruch, die his­to­ri­sche Seele des Hau­ses zu be­wah­ren.

Ho­tel Son­nen­hof /​ Zil­ler­tal: Der Son­nen­hof in Zell am Zil­ler prä­sen­tiert sich mit um­fas­sen­den Er­wei­te­run­gen. Eine neue Lobby so­wie mo­der­ni­sierte Re­stau­rant- und Bar­be­rei­che schaf­fen mehr Raum für Ge­nuss und Ge­sel­lig­keit. Dazu kom­men eine er­wei­terte Gar­ten- und Pool­ter­rasse, eine Tief­ga­rage mit di­rek­tem Zu­gang zum Haus so­wie ein neuer Kin­der- und Ju­gend­be­reich mit In­door-Ninja-War­rior-Par­cours.

Cap­tain K Play­world im Kin­der­ho­tel Kröl­ler (c) Ho­tel Kröl­ler

Kin­der­ho­tel Kröl­ler /​ Zil­ler­tal: Mit der „Cap­tain K Play­world“ er­öff­net das tra­di­ti­ons­rei­che Fa­mi­li­en­ho­tel Kröl­ler in Ger­los im Zil­ler­tal eine 500 Qua­drat­me­ter große In­door-Aben­teu­er­welt. Tram­po­lin­park, Go­kart-Bahn, Cy­clo­Beat und wei­tere Mi­xed-Rea­lity-An­ge­bote sor­gen da­für, dass auch grö­ßere Kin­der und Teen­ager voll auf ihre Kos­ten kom­men.

Aben­teu­er­land „ALMI-opo­lis“ im Alm­hof Fa­mily Re­sort in Ger­los (c) Da­vid Jo­hans­son

Alm­hof Fa­mily Re­sort /​ Zil­ler­tal: Das mehr­fach aus­ge­zeich­nete Alm­hof Fa­mily Re­sort in Ger­los im Zil­ler­tal ver­grö­ßert sein An­ge­bot um das neue Aben­teu­er­land „ALMI-opo­lis“, eine ein­zig­ar­tige Spiel­an­lage im Stil ei­nes Alm­dorfs. Er­gänzt wird das Frei­zeit­pro­gramm durch das haus­ei­gene Alm­hof Thea­ter, ein Treff­punkt für Fa­mi­li­en­un­ter­hal­tung mit Ka­raoke-Bar im „Swif­tie-Style“, Bil­lard und Dart.

Neues von den Tiroler Apartments

Kris­tall Apart­ments /​ Stu­bai­tal: Aus der ehe­ma­li­gen Pen­sion Kris­tall inm Neu­stift im Stu­bai­tal ist eine mo­derne Apart­ment­an­lage ent­stan­den. Ge­räu­mige, zeit­ge­mäß aus­ge­stat­tete Zim­mer tref­fen auf na­tür­li­che Ma­te­ria­lien aus der Re­gion, ein um­welt­freund­li­ches Bau­kon­zept und ei­nen res­sour­cen­scho­nen­den Be­trieb. Die Gäste ge­nie­ßen ei­nen neuen Früh­stücks­be­reich, eine haus­ei­gene Sauna mit Ru­he­raum und Blick zur Ser­les so­wie die per­fekte Lage für Win­ter­sport­ler – di­rekt an Pis­ten, Loi­pen, Gip­feln und Al­men.

Gast­haus Traube /​ Fe­ri­en­re­gion Hohe Salve: Das denk­mal­ge­schützte Tra­di­ti­ons­haus im Zen­trum von Hopf­gar­ten – auf­grund sei­ner Lage un­ter Ein­hei­mi­schen auch be­kannt als „Zip­fel­wirt“ – wurde kern­sa­niert und be­her­bergt nun sechs mo­derne Fe­ri­en­woh­nun­gen für je vier bis sechs Per­so­nen. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch das wie­der er­öff­nete Re­stau­rant mit re­gio­na­ler Kü­che und uri­gem Wein­kel­ler.

Ly­nett Sui­tes /​ Fe­ri­en­re­gion Ti­rol­West: Mit den neuen Ly­nett Sui­tes ent­ste­hen in Fließ in der Fe­ri­en­re­gion Ti­rol­West drei groß­zü­gige Fe­ri­en­woh­nun­gen mit Pan­ora­m­abal­kon, die teil­weise so­gar über eine pri­vate Out­door-Sauna ver­fü­gen. Ein stil­vol­les Re­fu­gium für alle, die Na­tur und Pri­vat­sphäre kom­bi­nie­ren möch­ten.

Stay Here Li­ving /​ Kuf­stei­n­erland: Neun neue, mo­dern aus­ge­stat­tete Fe­ri­en­woh­nun­gen für ein bis sechs Per­so­nen bie­ten in Thier­see eine ideale Ba­sis für Ur­laub nahe Kuf­stein. Die Un­ter­kunft kom­bi­niert zeit­ge­mä­ßen Kom­fort mit na­tur­na­her Lage.

Wei­den­alm in Sell­rain (c) GPHOTO

Wei­den­cha­lets /​ Re­gion Inns­bruck: Die ex­klu­si­ven Wei­den­cha­lets und Apart­ments im Sell­rain­tal bie­ten lu­xu­riö­ses Woh­nen in­mit­ten un­be­rühr­ter Na­tur – hoch­wer­tig aus­ge­stat­tet und teils mit pri­va­ter Sauna. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch das Café „Berg­liebe”, die Gast­stätte „Wei­den­alm” und eine neu er­rich­tete Ka­pelle – ein be­son­de­rer Ort auch für Hoch­zei­ten und Tau­fen.

1494 am Mie­min­ger Pla­teau (c) Ge­rald Ka­po­unek

Das 1494 /​ Re­gion Inns­bruck: In ei­nem denk­mal­ge­schütz­ten Kul­tur­gut aus dem Jahr 1494 ent­stand am Mie­min­ger Pla­teau ein Fe­ri­en­idyll, das Tra­di­tion und mo­der­nen Life­style ver­bin­det. Sechs voll­aus­ge­stat­tete Apart­ments für je­weils bis zu sechs Per­so­nen so­wie ein Dop­pel­zim­mer ma­chen das Haus zu ei­nem char­man­ten Rück­zugs­ort.

Lär­chen­lodge in Fulp­mes (c) Jo­han­nes Krös­ba­cher

Lär­chen­lodge Apart­ments & Spa /​ Stu­bai­tal: Mit 13 Apart­ments aus Lär­chen­holz aus dem fa­mi­li­en­ei­ge­nen Wald ver­eint die Lär­chen­lodge in Fulp­mes im Stu­bai­tal hand­werk­li­che Qua­li­tät mit al­pi­ner Ge­müt­lich­keit. Groß­zü­gige Pan­ora­ma­fens­ter, Bal­kone oder Log­gien so­wie ein ex­klu­si­ver Spa-Be­reich mit Ro­of­top-Whirl­pool, Sauna und Ru­he­ko­jen im Dach­ge­schoss run­den das An­ge­bot ab.

