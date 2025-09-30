Süßer geht es nicht: Drei Tage Schokoladen-Festival in Opatija

Von 7. bis 9. November 2025 dreht sich in der kroatischen Region Kvarner wieder alles um die süßeste Versuchung der Welt: Beim traditionsreichen Schokoladen-Festival in Opatija verschmelzen Genuss mit Kultur und Wellness zu einem Erlebnis für alle Sinne.
Bei der größten und ältesten Veranstaltung dieser Art in Kroatien erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm aus Musik, Workshops, Ausstellungen und Show-Cooking. Auch die Hotels und Restaurants von Amadria Park verwandeln sich in wahre Schokoladen-Paradiese, in denen Feinschmecker, Wellness-Liebhaber und Familien gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.
Schokoladenzauber bei Amadria Park
Ein besonderes Highlight bietet das „Wagner Café” im Hotel Milenij, das sich während des Festivals ganz der Schokolade verschreibt. Auf die Gäste warten hausgemachte Desserts wie der „Milenij Choco Cake”, Kastanienrouladen und handgefertigte Pralinen, aber auch 15 verschiedene Sorten heißer Schokolade und raffinierte Heißgetränke wie der „Baileys Chocolate Martini”. Live-Musik und Show-Cooking bereichern die Atmosphäre zusätzlich.
Feinschmecker kommen wiederum beim exklusiven „Chocolate Days Menü” im Restaurant „Argonauti” auf ihre Kosten, das kulinarische Raffinesse und Schokoladengenüsse vereint. Serviert werden zum Beispiel ein Carpaccio vom Rind mit Schokoladenperlen, eine gebratene Entenbrust in Schokoladensauce und eine weiße Schokoladentorte zum Abschluss – begleitet von erlesenen Weinen.
Abgerundet wird das Festival durch besondere Schokoladenmassagen im Spa-Zentrum des Hotel Milenji. Die Gäste haben dabei die Wahl zwischen verführerischen Behandlungen wie der „Choco Massage”, der „Jaffa Experience”, der „Black and White World” oder der „Pina Colada”. Jede Behandlung ist zum Sonderpreis buchbar und wird von einer süßen, handgefertigten Pralinenüberraschung begleitet.
Im Hotel Continental erwartet die Gäste ein einzigartiges Erlebnis in der „Milenij Choco World”: Bei der „Chococrash Anti-Stress-Therapie” kann Schokolade mit einem Hammer zerschlagen werden. Außerdem gibt es Schokoladen-Workshops, bei denen sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre eigenen Kreationen herstellen können.
Das „Café Continental” bietet eine verlockende Auswahl an Schokoladen- und Dessertspezialitäten sowie musikalische Unterhaltung durch Live-Auftritte, die auch in der „Osteria da Ugo” stattfinden. Im Hotel Royal können die Besucher schließlich am 8. November ein unvergessliches Dinner mit Live-Musik im „Symphonie Restaurant” genießen, während die Schokoladenliebhaber im „Agava Caffé” des Hotel Agava aus einer exklusiven Auswahl an Schokoladen-Cocktails und Desserts wählen können.
Drei Tage im Zeichen der Schokolade
Darüber hinaus erwacht die gesamte Stadt mit schokoladeninspirierten Veranstaltungen zum Leben und bietet für jede Generation etwas Besonderes. Ein Highlight des vielfältigen Programms ist die „Chocolate Magic Fair” im Gervais-Zentrum, bei der renommierte nationale und internationale Chocolatiers ihre besten Kreationen und Köstlichkeiten präsentieren.
Für jüngere Besucher sorgt das „Choco Cinema” mit täglichen Filmvorführungen während des gesamten Festivals für familienfreundliche Unterhaltung. Abgerundet wird das Erlebnis durch die Ausstellung „Vom Kakaobaum zur Schokolade“ im Croatian Museum of Tourism, die die Besucher auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte und das Erbe dieser beliebten Köstlichkeit mitnimmt.
www.visitopatija.com / www.amadriapark.com
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.