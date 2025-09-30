Süßer geht es nicht: Drei Tage Schokoladen-Festival in Opatija

Von 7. bis 9. No­vem­ber 2025 dreht sich in der kroa­ti­schen Re­gion Kvar­ner wie­der al­les um die sü­ßeste Ver­su­chung der Welt: Beim tra­di­ti­ons­rei­chen Scho­ko­la­den-Fes­ti­val in Opa­tija ver­schmel­zen Ge­nuss mit Kul­tur und Well­ness zu ei­nem Er­leb­nis für alle Sinne.

Bei der größ­ten und äl­tes­ten Ver­an­stal­tung die­ser Art in Kroa­tien er­war­tet die Be­su­cher ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm aus Mu­sik, Work­shops, Aus­stel­lun­gen und Show-Coo­king. Auch die Ho­tels und Re­stau­rants von Am­a­dria Park ver­wan­deln sich in wahre Scho­ko­la­den-Pa­ra­diese, in de­nen Fein­schme­cker, Well­ness-Lieb­ha­ber und Fa­mi­lien glei­cher­ma­ßen auf ihre Kos­ten kom­men.

Schokoladenzauber bei Amadria Park

Ein be­son­de­res High­light bie­tet das „Wag­ner Café” im Ho­tel Mi­le­nij, das sich wäh­rend des Fes­ti­vals ganz der Scho­ko­lade ver­schreibt. Auf die Gäste war­ten haus­ge­machte Des­serts wie der „Mi­le­nij Choco Cake”, Kas­ta­ni­en­rou­la­den und hand­ge­fer­tigte Pra­li­nen, aber auch 15 ver­schie­dene Sor­ten hei­ßer Scho­ko­lade und raf­fi­nierte Heiß­ge­tränke wie der „Bai­leys Cho­co­late Mar­tini”. Live-Mu­sik und Show-Coo­king be­rei­chern die At­mo­sphäre zu­sätz­lich.

Fein­schme­cker kom­men wie­derum beim ex­klu­si­ven „Cho­co­late Days Menü” im Re­stau­rant „Ar­go­nauti” auf ihre Kos­ten, das ku­li­na­ri­sche Raf­fi­nesse und Scho­ko­la­den­ge­nüsse ver­eint. Ser­viert wer­den zum Bei­spiel ein Car­pac­cio vom Rind mit Scho­ko­la­den­per­len, eine ge­bra­tene En­ten­brust in Scho­ko­la­den­sauce und eine weiße Scho­ko­la­den­torte zum Ab­schluss – be­glei­tet von er­le­se­nen Wei­nen.

Ab­ge­run­det wird das Fes­ti­val durch be­son­dere Scho­ko­la­den­mas­sa­gen im Spa-Zen­trum des Ho­tel Mi­lenji. Die Gäste ha­ben da­bei die Wahl zwi­schen ver­füh­re­ri­schen Be­hand­lun­gen wie der „Choco Mas­sage”, der „Jaffa Ex­pe­ri­ence”, der „Black and White World” oder der „Pina Co­lada”. Jede Be­hand­lung ist zum Son­der­preis buch­bar und wird von ei­ner sü­ßen, hand­ge­fer­tig­ten Pra­li­nen­über­ra­schung be­glei­tet.

Im Ho­tel Con­ti­nen­tal er­war­tet die Gäste ein ein­zig­ar­ti­ges Er­leb­nis in der „Mi­le­nij Choco World”: Bei der „Cho­co­crash Anti-Stress-The­ra­pie” kann Scho­ko­lade mit ei­nem Ham­mer zer­schla­gen wer­den. Au­ßer­dem gibt es Scho­ko­la­den-Work­shops, bei de­nen so­wohl Kin­der als auch Er­wach­sene ihre ei­ge­nen Krea­tio­nen her­stel­len kön­nen.

Das „Café Con­ti­nen­tal” bie­tet eine ver­lo­ckende Aus­wahl an Scho­ko­la­den- und Des­sert­spe­zia­li­tä­ten so­wie mu­si­ka­li­sche Un­ter­hal­tung durch Live-Auf­tritte, die auch in der „Os­te­ria da Ugo” statt­fin­den. Im Ho­tel Royal kön­nen die Be­su­cher schließ­lich am 8. No­vem­ber ein un­ver­gess­li­ches Din­ner mit Live-Mu­sik im „Sym­pho­nie Re­stau­rant” ge­nie­ßen, wäh­rend die Scho­ko­la­den­lieb­ha­ber im „Agava Caffé” des Ho­tel Agava aus ei­ner ex­klu­si­ven Aus­wahl an Scho­ko­la­den-Cock­tails und Des­serts wäh­len kön­nen.

Drei Tage im Zeichen der Schokolade

Dar­über hin­aus er­wacht die ge­samte Stadt mit scho­ko­la­den­in­spi­rier­ten Ver­an­stal­tun­gen zum Le­ben und bie­tet für jede Ge­ne­ra­tion et­was Be­son­de­res. Ein High­light des viel­fäl­ti­gen Pro­gramms ist die „Cho­co­late Ma­gic Fair” im Ger­vais-Zen­trum, bei der re­nom­mierte na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale Cho­co­la­tiers ihre bes­ten Krea­tio­nen und Köst­lich­kei­ten prä­sen­tie­ren.

Für jün­gere Be­su­cher sorgt das „Choco Ci­nema” mit täg­li­chen Film­vor­füh­run­gen wäh­rend des ge­sam­ten Fes­ti­vals für fa­mi­li­en­freund­li­che Un­ter­hal­tung. Ab­ge­run­det wird das Er­leb­nis durch die Aus­stel­lung „Vom Ka­kao­baum zur Scho­ko­lade“ im Croa­tian Mu­seum of Tou­rism, die die Be­su­cher auf eine fas­zi­nie­rende Reise durch die Ge­schichte und das Erbe die­ser be­lieb­ten Köst­lich­keit mit­nimmt.

