Hyatt Regency Kuala Lumpur: Neues Luxushotel mit Top-Preisen

410 Zimmer, Suiten und Serviced Apartments umfasst das Hyatt Regency Kuala Lumpur, das kürzlich in der Hauptstadt von Malaysia eröffnet hat. Das neue Fünf-Sterne-Hotel befindet sich in einem 32 Stockwerke hohen Wolkenkratzer im noblen Viertel Mont Kiara und ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts KL Midtown.
Vom berühmten japanischen Architekten Kengo Kuma entworfen, präsentiert sich das Hyatt Regency Kuala Lumpur als harmonische Verbindung von Natur, japanischem Design und zeitgenössischer Eleganz mit viel Holz, Stein und Papier. Zu den 284 Zimmern gehören auch spezielle „Regency Club Zimmer” mit Zugang zur „Regency Club Lounge”, die mit Frühstück, Erfrischungen am Nachmittag und Cocktails am Abend aufwartet.
Rooftop-Pool für die Serviced Apartments
Die 104 Serviced Apartments können für kurze oder längere Aufenthalte gebucht werden und verfügen über ein oder zwei Schlafzimmer, eine Küchenzeile mit Kühlschrank sowie separate Ess- und Wohnbereiche. Neben einem eigenen Lobby-Eingang genießen die Gäste einen privaten Infinity-Pool im 32. Stock mit atemberaubendem Blick auf die Skyline von Kuala Lumpur in absoluter Privatsphäre. Auf dieser Etage stehen zudem eine Lounge und ein Kidz Club für die Betreuung der Kinder bereit.
Für anspruchsvolle Gäste, die authentische chinesische Aromen suchen, serviert das „China House“ legendäre Spezialitäten aus Nordchina wie die über dem Holzofen gegarte Pekingente sowie kunstvoll gefaltete Dim Sum, frische Meeresfrüchte und traditionelle Süßspeisen. Wer japanische Kulinarik bevorzugt, findet im „ENSŌ Izakaya & Bar“ eine umfangreiche Sammlung außergewöhnlicher Whiskys und seltener Sake-Sorten vor, die sich zum Beispiel mit direkt aus Tokio eingeflogenem Sashimi kombinieren lassen.
Im Laufe des Abends verwandelt sich das „ENSŌ“ dann in einen Hotspot für das pulsierende Nachtleben des Viertels, in dem innovative Cocktails aus japanischen Zutaten und Soundtracks des Resident-DJs für Stimmung sorgen. Die „Midtown Brasserie“ serviert schließlich den ganzen Tag über exquisite Gerichte, während die sonnendurchflutete „Midtown Lounge“ den Nachmittag mit Patisserie und Premium-Tees veredelt.
Regency Suite ab 259 Euro pro Nacht
Nur 15 Minuten vom Zentrum entfernt, ist im Stadtentwicklungsprojekt KL Midtown nicht nur der Nationalpalast beheimatet, sondern mit dem Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) auch der größte und modernste Veranstaltungsort des Landes. Für Kongresse und Tagungen bietet das Hyatt Regency Kuala Lumpur zudem 16 flexible Veranstaltungsräume mit modernster Ausstattung, zu denen auch ein spektakulärer Ballsaal gehört.
Wenn Freizeit angesagt ist, können die Hotelgäste am ruhigen Infinity-Pool entspannen oder das Fitnesscenter nutzen. Die Zimmerpreise beginnen zu den meisten Terminen bei umgerechnet 113 bis 154 Euro pro Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen. Eine 90 Quadratmeter große Regency Suite ist ab 259 Euro buchbar – fast schon sensationell niedrig für sehr viel Luxus.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.