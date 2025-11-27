Hyatt Regency Kuala Lumpur: Neues Luxushotel mit Top-Preisen

410 Zim­mer, Sui­ten und Ser­viced Apart­ments um­fasst das Hyatt Re­gency Kuala Lum­pur, das kürz­lich in der Haupt­stadt von Ma­lay­sia er­öff­net hat. Das neue Fünf-Sterne-Ho­tel be­fin­det sich in ei­nem 32 Stock­werke ho­hen Wol­ken­krat­zer im no­blen Vier­tel Mont Ki­ara und ist Teil des Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekts KL Mid­town.

Vom be­rühm­ten ja­pa­ni­schen Ar­chi­tek­ten Kengo Kuma ent­wor­fen, prä­sen­tiert sich das Hyatt Re­gency Kuala Lum­pur als har­mo­ni­sche Ver­bin­dung von Na­tur, ja­pa­ni­schem De­sign und zeit­ge­nös­si­scher Ele­ganz mit viel Holz, Stein und Pa­pier. Zu den 284 Zim­mern ge­hö­ren auch spe­zi­elle „Re­gency Club Zim­mer” mit Zu­gang zur „Re­gency Club Lounge”, die mit Früh­stück, Er­fri­schun­gen am Nach­mit­tag und Cock­tails am Abend auf­war­tet.

Rooftop-Pool für die Serviced Apartments

Hyatt Re­gency Kuala Lum­pur at KL Mid­town (c) Hyatt Ho­tels Cor­po­ra­tion

Die 104 Ser­viced Apart­ments kön­nen für kurze oder län­gere Auf­ent­halte ge­bucht wer­den und ver­fü­gen über ein oder zwei Schlaf­zim­mer, eine Kü­chen­zeile mit Kühl­schrank so­wie se­pa­rate Ess- und Wohn­be­rei­che. Ne­ben ei­nem ei­ge­nen Lobby-Ein­gang ge­nie­ßen die Gäste ei­nen pri­va­ten In­fi­nity-Pool im 32. Stock mit atem­be­rau­ben­dem Blick auf die Sky­line von Kuala Lum­pur in ab­so­lu­ter Pri­vat­sphäre. Auf die­ser Etage ste­hen zu­dem eine Lounge und ein Kidz Club für die Be­treu­ung der Kin­der be­reit.

Für an­spruchs­volle Gäste, die au­then­ti­sche chi­ne­si­sche Aro­men su­chen, ser­viert das „China House“ le­gen­däre Spe­zia­li­tä­ten aus Nord­china wie die über dem Holz­ofen ge­garte Pe­king­ente so­wie kunst­voll ge­fal­tete Dim Sum, fri­sche Mee­res­früchte und tra­di­tio­nelle Süß­spei­sen. Wer ja­pa­ni­sche Ku­li­na­rik be­vor­zugt, fin­det im „ENSŌ Iz­a­kaya & Bar“ eine um­fang­rei­che Samm­lung au­ßer­ge­wöhn­li­cher Whis­kys und sel­te­ner Sake-Sor­ten vor, die sich zum Bei­spiel mit di­rekt aus To­kio ein­ge­flo­ge­nem Sas­himi kom­bi­nie­ren las­sen.

Im Laufe des Abends ver­wan­delt sich das „ENSŌ“ dann in ei­nen Hot­spot für das pul­sie­rende Nacht­le­ben des Vier­tels, in dem in­no­va­tive Cock­tails aus ja­pa­ni­schen Zu­ta­ten und Sound­tracks des Re­si­dent-DJs für Stim­mung sor­gen. Die „Mid­town Bras­se­rie“ ser­viert schließ­lich den gan­zen Tag über ex­qui­site Ge­richte, wäh­rend die son­nen­durch­flu­tete „Mid­town Lounge“ den Nach­mit­tag mit Pa­tis­se­rie und Pre­mium-Tees ver­edelt.

Regency Suite ab 259 Euro pro Nacht

Nur 15 Mi­nu­ten vom Zen­trum ent­fernt, ist im Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt KL Mid­town nicht nur der Na­tio­nal­pa­last be­hei­ma­tet, son­dern mit dem Ma­lay­sia In­ter­na­tio­nal Trade & Ex­hi­bi­tion Centre (MITEC) auch der größte und mo­dernste Ver­an­stal­tungs­ort des Lan­des. Für Kon­gresse und Ta­gun­gen bie­tet das Hyatt Re­gency Kuala Lum­pur zu­dem 16 fle­xi­ble Ver­an­stal­tungs­räume mit mo­derns­ter Aus­stat­tung, zu de­nen auch ein spek­ta­ku­lä­rer Ball­saal ge­hört.

Wenn Frei­zeit an­ge­sagt ist, kön­nen die Ho­tel­gäste am ru­hi­gen In­fi­nity-Pool ent­span­nen oder das Fit­ness­cen­ter nut­zen. Die Zim­mer­preise be­gin­nen zu den meis­ten Ter­mi­nen bei um­ge­rech­net 113 bis 154 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen. Eine 90 Qua­drat­me­ter große Re­gency Suite ist ab 259 Euro buch­bar – fast schon sen­sa­tio­nell nied­rig für sehr viel Lu­xus.

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.