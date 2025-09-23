Eishöhle am Sólheimajökull als Highlight des Jahres in Island

Mit dem „Azure Ice Cave & Glacier Hike” am Sólheimajökull bietet Arctic Adventures ab sofort die seltene Gelegenheit, eine der eindrucksvollsten natürlichen Eishöhlen Islands zu erkunden. Die Tour führt über einen der bekanntesten Gletscher des Landes zu einer strahlend blauen Höhle, die seit September 2025 neu zugänglich ist.
Der Sólheimajökull-Gletscher ist eine der am besten zugänglichen Eiszungen Islands und liegt nur 2,5 Stunden von Reykjavík entfernt. Er ist für seine dramatischen Grate, tiefen Gletscherspalten und Streifen aus schwarzer Vulkanasche bekannt. Jeden Winter entstehen hier neue Eishöhlen, die durch Schmelzwasser und sich verschiebendes Eis gebildet werden.
Diese Formationen sind allerdings nur vorübergehender Natur. In der Regel bleiben sie nur in den kälteren Monaten zugänglich und verschwinden im Frühjahr wieder. Selbst an derselben Stelle kann eine Höhle in einem Jahr entstehen, im nächsten Jahr verschwinden oder in einer völlig neuen Form wiederkehren, was jedes Erscheinen selten und bemerkenswert macht.
Das Highlight dieses Jahres ist dabei sicherlich die Azure Ice Cave, deren glatte Wände in leuchtenden Blau- und Aquamarintönen schimmern. Um dorthin zu gelangen, schließen sich die Reisenden einem zertifizierten Gletscherführer auf dem Parkplatz des Sólheimajökull an, legen Steigeisen, Helm, Klettergurt und Eispickel an und wandern über das eisige Gelände des Gletschers.
Erfahrene Guides von Arctic Adventures sorgen für einen sicheren Zugang zum Gletscher und zur Eishöhle. Die Wanderung zur Eishöhle und zurück umfasst insgesamt vier Kilometer bei moderatem Tempo und ist daher für Teilnehmer mit guter körperlicher Verfassung geeignet. Aus Sicherheitsgründen beträgt das Mindestalter zwölf Jahre und alle Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Die Azure Ice Cave and Glacier Hike Tour
Die Tour beginnt am Parkplatz des Sólheimajökull-Gletschers – 164 Kilometer von Reykjavík entfernt. Das Erlebnis dauert etwa vier Stunden, sodass man genügend Zeit hat, Fotos zu machen und die Höhle von innen zu bewundern. Die Azure Ice Cave ist vorerst saisonal von September 2025 bis April 2026 geöffnet. Wie bei allen natürlichen Eishöhlen können sich ihr Aussehen und ihre Zugänglichkeit von Jahr zu Jahr ändern. Daher ist dies eine zeitlich begrenzte Gelegenheit.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.