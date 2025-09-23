Eishöhle am Sólheimajökull als Highlight des Jahres in Island

Mit dem „Azure Ice Cave & Gla­cier Hike” am Sól­hei­ma­jö­kull bie­tet Arc­tic Ad­ven­tures ab so­fort die sel­tene Ge­le­gen­heit, eine der ein­drucks­volls­ten na­tür­li­chen Eis­höh­len Is­lands zu er­kun­den. Die Tour führt über ei­nen der be­kann­tes­ten Glet­scher des Lan­des zu ei­ner strah­lend blauen Höhle, die seit Sep­tem­ber 2025 neu zu­gäng­lich ist.

(c) Sól­hei­ma­jö­kull Azure Ice Cave

Der Sól­hei­ma­jö­kull-Glet­scher ist eine der am bes­ten zu­gäng­li­chen Eis­zun­gen Is­lands und liegt nur 2,5 Stun­den von Reykja­vík ent­fernt. Er ist für seine dra­ma­ti­schen Grate, tie­fen Glet­scher­spal­ten und Strei­fen aus schwar­zer Vul­kan­asche be­kannt. Je­den Win­ter ent­ste­hen hier neue Eis­höh­len, die durch Schmelz­was­ser und sich ver­schie­ben­des Eis ge­bil­det wer­den.

Diese For­ma­tio­nen sind al­ler­dings nur vor­über­ge­hen­der Na­tur. In der Re­gel blei­ben sie nur in den käl­te­ren Mo­na­ten zu­gäng­lich und ver­schwin­den im Früh­jahr wie­der. Selbst an der­sel­ben Stelle kann eine Höhle in ei­nem Jahr ent­ste­hen, im nächs­ten Jahr ver­schwin­den oder in ei­ner völ­lig neuen Form wie­der­keh­ren, was je­des Er­schei­nen sel­ten und be­mer­kens­wert macht.

(c) Sól­hei­ma­jö­kull Azure Ice Cave

Das High­light die­ses Jah­res ist da­bei si­cher­lich die Azure Ice Cave, de­ren glatte Wände in leuch­ten­den Blau- und Aqua­marin­tö­nen schim­mern. Um dort­hin zu ge­lan­gen, schlie­ßen sich die Rei­sen­den ei­nem zer­ti­fi­zier­ten Glet­scher­füh­rer auf dem Park­platz des Sól­hei­ma­jö­kull an, le­gen Steig­ei­sen, Helm, Klet­ter­gurt und Eis­pi­ckel an und wan­dern über das ei­sige Ge­lände des Glet­schers.

„Wir be­ob­ach­ten diese Höhle seit Jah­ren, ob­wohl sie nur sel­ten zu­gäng­lich ist. 2019 hat­ten wir kurz die Ge­le­gen­heit, sie zu be­tre­ten, und jetzt ha­ben wir er­neut das Glück, sie be­su­chen zu dür­fen.“ Fran­cesco Li Vi­gni, Gla­cier Ope­ra­ti­ons Ma­na­ger bei Arc­tic Ad­ven­tures

Er­fah­rene Gui­des von Arc­tic Ad­ven­tures sor­gen für ei­nen si­che­ren Zu­gang zum Glet­scher und zur Eis­höhle. Die Wan­de­rung zur Eis­höhle und zu­rück um­fasst ins­ge­samt vier Ki­lo­me­ter bei mo­de­ra­tem Tempo und ist da­her für Teil­neh­mer mit gu­ter kör­per­li­cher Ver­fas­sung ge­eig­net. Aus Si­cher­heits­grün­den be­trägt das Min­dest­al­ter zwölf Jahre und alle Kin­der müs­sen von ei­nem Er­wach­se­nen be­glei­tet wer­den.

Die Azure Ice Cave and Glacier Hike Tour

(c) Sól­hei­ma­jö­kull Azure Ice Cave

Die Tour be­ginnt am Park­platz des Sól­hei­ma­jö­kull-Glet­schers – 164 Ki­lo­me­ter von Reykja­vík ent­fernt. Das Er­leb­nis dau­ert etwa vier Stun­den, so­dass man ge­nü­gend Zeit hat, Fo­tos zu ma­chen und die Höhle von in­nen zu be­wun­dern. Die Azure Ice Cave ist vor­erst sai­so­nal von Sep­tem­ber 2025 bis April 2026 ge­öff­net. Wie bei al­len na­tür­li­chen Eis­höh­len kön­nen sich ihr Aus­se­hen und ihre Zu­gäng­lich­keit von Jahr zu Jahr än­dern. Da­her ist dies eine zeit­lich be­grenzte Ge­le­gen­heit.

adventures.is

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.