Conrad Hamburg: Neues Luxushotel im historischen Levantehaus

Mit dem neuen Con­rad Ham­burg im his­to­ri­schen Le­van­te­haus ist die Hil­ton-Lu­xus­marke Con­rad Ho­tels & Re­sorts erst­mals in Deutsch­land ge­lan­det. Nach der Schlie­ßung des Park Hyatt Ham­burg zum Jah­res­ende 2023 be­her­bergt das Ju­gend­stil-Ju­wel da­mit wie­der ein Lu­xus­ho­tel, das Maß­stäbe in der Han­se­stadt set­zen will.

Das von Ar­chi­tekt Franz Bach ent­wor­fene Le­van­te­haus be­fin­det sich seit der Er­rich­tung im Jahr 1912 im Be­sitz der Fa­mi­lie Bach und gilt als ei­nes der mo­derns­ten Kon­tor­häu­ser sei­ner Zeit. Die denk­mal­ge­schützte Fas­sade von Carl Gus­tav Bensel, präch­tige Mo­saike, kunst­voll ge­ka­chelte Wände und der be­rühmte Tier­fries von Barry Bald­win prä­gen bis heute die ein­zig­ar­tige At­mo­sphäre, die nun vom re­nom­mier­ten De­sign­stu­dio 1508 Lon­don mit viel Fin­ger­spit­zen­ge­fühl neu ge­stal­tet wurde.

Jugendstil-Elemente und zeitlose Eleganz

In den 283 Zim­mern und Sui­ten – dar­un­ter 28 Stu­dios mit voll aus­ge­stat­te­ter Kit­chenette und 29 groß­zü­gige Sui­ten – wur­den die Ju­gend­stil-Ele­mente sorg­fäl­tig re­stau­riert und mit zeit­lo­ser Ele­ganz kom­bi­niert: Maß­ge­fer­tigte De­sign-Leuch­ter, an­tike Spie­gel, fran­zö­si­scher Va­nille-Stein und feinste Tex­ti­lien schaf­fen ein Am­bi­ente zwi­schen han­sea­ti­scher Strenge und künst­le­ri­scher Leich­tig­keit. Die 232 Qua­drat­me­ter große Prä­si­den­ten­suite be­ein­druckt zu­dem mit ei­nem Bal­kon, ei­nem Ka­min und ei­ner pri­va­ten Sauna.

Lateinamerikanische Küche im Restaurant

Die Ku­li­na­rik des Ho­tels steht un­ter der Lei­tung von Exe­cu­tive Chef Ca­me­ron White. Das Herz­stück bil­det das Re­stau­rant „GRETA OTO“. Kü­chen­chef Tilo Sach­adä – ge­prägt von sei­nen Er­fah­run­gen im Ber­li­ner Sterne-Re­stau­rant „Rutz“ und im le­gen­dä­ren Ho­tel Ad­lon – bringt hier die ku­li­na­ri­sche Viel­falt La­tein­ame­ri­kas mit fri­schem Ce­vi­che, zar­tem bra­si­lia­ni­schem Rind­fleisch, exo­ti­schen Früch­ten und raf­fi­nier­ten Des­serts auf die Tel­ler im licht­durch­flu­te­ten In­nen­raum oder auf der be­grün­ten Ter­rasse im In­nen­hof.

Er­gänzt wird das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot durch eine Bar und eine ge­müt­li­che Rum- und Zi­gar­ren­lounge mit er­le­se­nen Spi­ri­tuo­sen. Be­son­ders ex­klu­siv ist der Pri­vate Di­ning-Raum „La Mesa“, der über ei­nen se­pa­ra­ten Zu­gang durch die Bar ver­fügt und Platz für bis zu zwölf Per­so­nen bie­tet – ideal für ver­trau­li­che Ge­schäfts­es­sen oder pri­vate Fei­ern.

Der größte Hotelpool in ganz Hamburg

Das High­light des 1.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Spa- und Well­ness­be­reichs ist der größte In­door-Ho­tel­pool in Ham­burg mit ei­ner Länge von 20 Me­tern. Eine Sauna, ein Dampf­bad, ein Whirl­pool und ein Fit­ness­stu­dio run­den die Aus­stat­tung ab. Dank der zen­tra­len Lage des Con­rad Ham­burg sind die wich­tigs­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten der Han­se­stadt auch zu Fuß er­reich­bar – etwa das Rat­haus, die Als­ter, die Spei­cher­stadt und die Elb­phil­har­mo­nie. Die Zim­mer­preise in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen bei 320 bis 380 Euro pro Nacht.

