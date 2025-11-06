Conrad Hamburg: Neues Luxushotel im historischen Levantehaus

Mit dem neuen Conrad Hamburg im historischen Levantehaus ist die Hilton-Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts erstmals in Deutschland gelandet. Nach der Schließung des Park Hyatt Hamburg zum Jahresende 2023 beherbergt das Jugendstil-Juwel damit wieder ein Luxushotel, das Maßstäbe in der Hansestadt setzen will.
Das von Architekt Franz Bach entworfene Levantehaus befindet sich seit der Errichtung im Jahr 1912 im Besitz der Familie Bach und gilt als eines der modernsten Kontorhäuser seiner Zeit. Die denkmalgeschützte Fassade von Carl Gustav Bensel, prächtige Mosaike, kunstvoll gekachelte Wände und der berühmte Tierfries von Barry Baldwin prägen bis heute die einzigartige Atmosphäre, die nun vom renommierten Designstudio 1508 London mit viel Fingerspitzengefühl neu gestaltet wurde.
Jugendstil-Elemente und zeitlose Eleganz
In den 283 Zimmern und Suiten – darunter 28 Studios mit voll ausgestatteter Kitchenette und 29 großzügige Suiten – wurden die Jugendstil-Elemente sorgfältig restauriert und mit zeitloser Eleganz kombiniert: Maßgefertigte Design-Leuchter, antike Spiegel, französischer Vanille-Stein und feinste Textilien schaffen ein Ambiente zwischen hanseatischer Strenge und künstlerischer Leichtigkeit. Die 232 Quadratmeter große Präsidentensuite beeindruckt zudem mit einem Balkon, einem Kamin und einer privaten Sauna.
Lateinamerikanische Küche im Restaurant
Die Kulinarik des Hotels steht unter der Leitung von Executive Chef Cameron White. Das Herzstück bildet das Restaurant „GRETA OTO“. Küchenchef Tilo Sachadä – geprägt von seinen Erfahrungen im Berliner Sterne-Restaurant „Rutz“ und im legendären Hotel Adlon – bringt hier die kulinarische Vielfalt Lateinamerikas mit frischem Ceviche, zartem brasilianischem Rindfleisch, exotischen Früchten und raffinierten Desserts auf die Teller im lichtdurchfluteten Innenraum oder auf der begrünten Terrasse im Innenhof.
Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch eine Bar und eine gemütliche Rum- und Zigarrenlounge mit erlesenen Spirituosen. Besonders exklusiv ist der Private Dining-Raum „La Mesa“, der über einen separaten Zugang durch die Bar verfügt und Platz für bis zu zwölf Personen bietet – ideal für vertrauliche Geschäftsessen oder private Feiern.
Der größte Hotelpool in ganz Hamburg
Das Highlight des 1.000 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereichs ist der größte Indoor-Hotelpool in Hamburg mit einer Länge von 20 Metern. Eine Sauna, ein Dampfbad, ein Whirlpool und ein Fitnessstudio runden die Ausstattung ab. Dank der zentralen Lage des Conrad Hamburg sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hansestadt auch zu Fuß erreichbar – etwa das Rathaus, die Alster, die Speicherstadt und die Elbphilharmonie. Die Zimmerpreise inklusive Frühstück für zwei Personen beginnen bei 320 bis 380 Euro pro Nacht.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.