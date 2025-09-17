Ikos Resorts erweitert das Angebot in Griechenland und Spanien

Ikos Resorts setzt die langfristige Expansionsstrategie fort und investiert 2026 weiter in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden Luxusresorts. Nach den umfassenden Revitalisierungen im Ikos Olivia auf Chalkidiki investiert die Gruppe nun in den Ausbau weiterer Anlagen in Griechenland und Spanien.
Im Zentrum der Maßnahmen steht mit der „Ikos Deluxe Collection” jene noch exklusivere Kategorie, die sich seit Jahren als überaus gefragt bei den Gästen erweist. Mit großzügigen Suiten und Villen in Bestlage, exklusiven Pools und Strandzugängen sowie weiteren besonderen Annehmlichkeiten steht sie für ein Höchstmaß an Komfort und Privatsphäre. Aufgrund der konstant hohen Nachfrage wird daher das Angebot an Deluxe-Unterkünften sowie an weiteren Zimmern, Suiten und Villen in mehreren Resorts erweitert.
Ikos Odisia / Korfu
Das Highlight im Ikos Odisia auf Korfu sind die neuen Deluxe Villen mit drei und vier Schlafzimmern, die sich durch ihre spektakuläre Lage mit einzigartigen Ausblicken auf die Ipsos-Bucht und das Ionische Meer auszeichnen. Die Villen verfügen über einen privaten Pool, großzügige Terrassen und weitläufige Wohnflächen von bis zu 360 Quadratmetern – ideal für bis zu acht Gäste. Damit vereinen die Villen maximale Privatsphäre mit dem Komfort des All-Inclusive-Luxus, für den Ikos bekannt ist.
Ikos Porto Petro / Mallorca
Im Ikos Porto Petro auf Mallorca warten ebenfalls neue Deluxe Villen mit drei oder vier Schlafzimmern anspruchsvolle Reisende – eingebettet in weitläufige Gärten mit Infinity-Pools und Outdoor-Dining-Bereichen. Die bis zu 265 Quadratmeter großen Rückzugsorte verbinden authentisches mediterranes Lebensgefühl mit der entspannten Eleganz von Ikos. Ebenfalls neu sind stilvolle Ein-Schlafzimmer-Suiten in ruhiger Lage rund um einen eleganten Pool – ideal für Paare oder kleinere Familien, die eine private Atmosphäre suchen.
Ikos Andalusia und Ikos Olivia
Darüber hinaus wird das Portfolio 2026 um zusätzliche Zimmerkategorien erweitert. Ziel ist es, noch besser auf die vielfältigen Bedürfnisse der Gäste einzugehen. Dazu zählen unter anderem neue Familienzimmer mit großzügigen Grundrissen sowie eine größere Auswahl an Premium-Optionen mit Meer- und Poolblick.
Das Ikos Andalusia an der Costa del Sol erhält zusätzliche Suiten und Deluxe Suiten mit Meerblick oder privaten Gärten, wobei die größten Einheiten bis zu 130 Quadratmeter Wohnfläche und Platz für bis zu fünf Gäste bieten. Das Ikos Olivia in Chalkidiki erweitert sein Angebot wiederum um neue Deluxe Bungalows – wahlweise mit privatem Garten oder direkter Strandlage.
Mit den Erweiterungen will Ikos Resorts seine Position im All-Inclusive-Luxussegment festigen und neue, individuell gestaltete Rückzugsorte für anspruchsvolle Reisende schaffen. Darüber hinaus blickt die Gruppe mit Spannung auf den nächsten großen Meilenstein – die Eröffnung des Ikos Kissamos auf Kreta im April 2026.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.