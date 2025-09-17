Ikos Resorts erweitert das Angebot in Griechenland und Spanien

Ikos Re­sorts setzt die lang­fris­tige Ex­pan­si­ons­stra­te­gie fort und in­ves­tiert 2026 wei­ter in die Mo­der­ni­sie­rung und Er­wei­te­rung sei­ner be­stehen­den Lu­xus­re­sorts. Nach den um­fas­sen­den Re­vi­ta­li­sie­run­gen im Ikos Oli­via auf Chal­ki­diki in­ves­tiert die Gruppe nun in den Aus­bau wei­te­rer An­la­gen in Grie­chen­land und Spa­nien.

Im Zen­trum der Maß­nah­men steht mit der „Ikos De­luxe Coll­ec­tion” jene noch ex­klu­si­vere Ka­te­go­rie, die sich seit Jah­ren als über­aus ge­fragt bei den Gäs­ten er­weist. Mit groß­zü­gi­gen Sui­ten und Vil­len in Best­lage, ex­klu­si­ven Pools und Strand­zu­gän­gen so­wie wei­te­ren be­son­de­ren An­nehm­lich­kei­ten steht sie für ein Höchst­maß an Kom­fort und Pri­vat­sphäre. Auf­grund der kon­stant ho­hen Nach­frage wird da­her das An­ge­bot an De­luxe-Un­ter­künf­ten so­wie an wei­te­ren Zim­mern, Sui­ten und Vil­len in meh­re­ren Re­sorts er­wei­tert.

Ikos Odisia /​ Korfu

Ikos Odi­sia /​ Fresco Re­stau­rant (c) Ikos Re­sorts

Das High­light im Ikos Odi­sia auf Korfu sind die neuen De­luxe Vil­len mit drei und vier Schlaf­zim­mern, die sich durch ihre spek­ta­ku­läre Lage mit ein­zig­ar­ti­gen Aus­bli­cken auf die Ip­sos-Bucht und das Io­ni­sche Meer aus­zeich­nen. Die Vil­len ver­fü­gen über ei­nen pri­va­ten Pool, groß­zü­gige Ter­ras­sen und weit­läu­fige Wohn­flä­chen von bis zu 360 Qua­drat­me­tern – ideal für bis zu acht Gäste. Da­mit ver­ei­nen die Vil­len ma­xi­male Pri­vat­sphäre mit dem Kom­fort des All-In­clu­sive-Lu­xus, für den Ikos be­kannt ist.

Ikos Porto Petro /​ Mallorca

Ikos Porto Pe­tro /​ Mal­lorca (c) Ikos Re­sorts

Im Ikos Porto Pe­tro auf Mal­lorca war­ten eben­falls neue De­luxe Vil­len mit drei oder vier Schlaf­zim­mern an­spruchs­volle Rei­sende – ein­ge­bet­tet in weit­läu­fige Gär­ten mit In­fi­nity-Pools und Out­door-Di­ning-Be­rei­chen. Die bis zu 265 Qua­drat­me­ter gro­ßen Rück­zugs­orte ver­bin­den au­then­ti­sches me­di­ter­ra­nes Le­bens­ge­fühl mit der ent­spann­ten Ele­ganz von Ikos. Eben­falls neu sind stil­volle Ein-Schlaf­zim­mer-Sui­ten in ru­hi­ger Lage rund um ei­nen ele­gan­ten Pool – ideal für Paare oder klei­nere Fa­mi­lien, die eine pri­vate At­mo­sphäre su­chen.

Ikos Andalusia und Ikos Olivia

(c) Ikos Re­sorts

Dar­über hin­aus wird das Port­fo­lio 2026 um zu­sätz­li­che Zim­mer­ka­te­go­rien er­wei­tert. Ziel ist es, noch bes­ser auf die viel­fäl­ti­gen Be­dürf­nisse der Gäste ein­zu­ge­hen. Dazu zäh­len un­ter an­de­rem neue Fa­mi­li­en­zim­mer mit groß­zü­gi­gen Grund­ris­sen so­wie eine grö­ßere Aus­wahl an Pre­mium-Op­tio­nen mit Meer- und Pool­blick.

Das Ikos An­da­lu­sia an der Costa del Sol er­hält zu­sätz­li­che Sui­ten und De­luxe Sui­ten mit Meer­blick oder pri­va­ten Gär­ten, wo­bei die größ­ten Ein­hei­ten bis zu 130 Qua­drat­me­ter Wohn­flä­che und Platz für bis zu fünf Gäste bie­ten. Das Ikos Oli­via in Chal­ki­diki er­wei­tert sein An­ge­bot wie­derum um neue De­luxe Bun­ga­lows – wahl­weise mit pri­va­tem Gar­ten oder di­rek­ter Strand­lage.

Ikos Oli­via /​ Chal­ki­diki (c) Ikos Re­sorts

Mit den Er­wei­te­run­gen will Ikos Re­sorts seine Po­si­tion im All-In­clu­sive-Lu­xus­seg­ment fes­ti­gen und neue, in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Rück­zugs­orte für an­spruchs­volle Rei­sende schaf­fen. Dar­über hin­aus blickt die Gruppe mit Span­nung auf den nächs­ten gro­ßen Mei­len­stein – die Er­öff­nung des Ikos Kis­sa­mos auf Kreta im April 2026.

www.ikosresorts.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.