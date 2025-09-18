Der Herbst in den Kitzbüheler Alpen als Höhepunkt des Jahres

Wenn die Wäl­der in leuch­ten­den Far­ben er­strah­len, die Luft klar und frisch wird und der Blick über die Berg­gip­fel be­son­ders weit reicht, be­ginnt die viel­leicht schönste Zeit für Ge­nie­ßer und Out­door-Fans – der Herbst in den Kitz­bü­he­ler Al­pen.

Die vier Ur­laubs­re­gio­nen Hohe Salve, Bri­xen­tal, St. Jo­hann in Ti­rol und Pil­ler­see­tal la­den dazu ein, den Hö­he­punkt des Jah­res in sei­ner gan­zen Viel­falt zu er­le­ben – mit loh­nen­den Berg­bahn-An­ge­bo­ten und Ver­an­stal­tun­gen, bei de­nen wahl­weise Kul­tur, Ku­li­na­rik oder Na­tur in Szene ge­setzt wer­den.

Ballons, Bewegung und Brauchtum

Bal­lon Cup /​ Aus­blick (c) Lisa Le­de­rer Pho­to­gra­phy

Jede Re­gion fei­ert den Herbst an­ders, so­dass für alle Be­su­cher et­was da­bei ist. In der Re­gion Hohe Salve ver­wan­deln sich beim seit Jah­ren be­währ­ten „Fa­mi­li­en­tag” am 12. Ok­to­ber 2025 der Aus­sichts­berg Hohe Salve und die Kleine Salve in ein wah­res Kin­der­pa­ra­dies. Ge­führte The­men­wan­de­run­gen, Kin­der­sta­tio­nen und Ti­ro­ler Spe­zia­li­tä­ten ge­hö­ren ebenso dazu wie Mu­sik und Spiel­ideen, die den Tag wie im Flug ver­ge­hen las­sen.

Das Bri­xen­tal setzt der­weil far­bige Ak­zente am Him­mel. Beim 36. In­ter­na­tio­nal Li­bro Bal­lon Cup zau­bern die Heiß­luft­bal­lone von 20. bis 27. Sep­tem­ber 2025 in Bri­xen im Thale, Kirch­berg in Ti­rol und Wes­ten­dorf ein spek­ta­ku­lä­res Pan­orama über die herbst­lich bun­ten Tä­ler. Die Zu­schauer ge­nie­ßen da­bei nicht nur den Blick auf die leuch­ten­den Bal­lons, son­dern auch Pas­sa­gier­fahr­ten und ein viel­fäl­ti­ges Rah­men­pro­gramm am Bo­den.

E‑Bike auf der Ho­hen Salve (c) Ste­fan Rin­gler

Wäh­rend­des­sen la­den die „Ge­sun­den Wo­chen“ von 11. bis 31. Ok­to­ber 2025 in St. Jo­hann in Ti­rol zu Vor­trä­gen, Wan­de­run­gen und Im­pul­sen rund um Er­näh­rung, Acht­sam­keit und Be­we­gung ein. Ex­per­ten zei­gen in pra­xis­na­hen Work­shops, wie sich ein ge­sun­der Le­bens­stil ein­fach um­set­zen lässt – per­fekt zum Auf­tan­ken vor dem Win­ter.

Zu gu­ter Letzt rückt das Pil­ler­see­tal Mu­sik und Ka­ba­rett mit sei­nem Kul­tur­herbst in den Fo­kus. Von 27. Sep­tem­ber bis 8. No­vem­ber 2025 ge­ben sich Stars der na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Kunst- und Mu­sik­szene im Kul­tur­haus in Hoch­fil­zen die Ehre. Den Auf­takt macht die Band „Ost­par­tie“, die mit en­er­gie­ge­la­de­nem Sound den Herbst ein­läu­tet.

Die Bergbahn-Specials

Wan­dern in St. Jo­hann in Ti­rol (c) Mirja Geh /​ Eye 5

Die Berg­bah­nen der Kitz­bü­he­ler Al­pen ma­chen den Herbst noch at­trak­ti­ver. Am 12. Ok­to­ber 2026 gibt es 50 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf ein Ta­ges­ti­cket der Berg­bah­nen Hohe Salve in Hopf­gar­ten und der Sal­vista­bahn in It­ter. In St. Jo­hann in Ti­rol ist noch bis 26. Ok­to­ber ab zwei Über­nach­tun­gen eine Berg- und Tal­fahrt auf den Harsch­bichl in­klu­diert. Auf der Stein­platte in Waid­ring spa­ren die Be­su­cher wie­derum 50 Pro­zent am 26. Sep­tem­ber 2025, wäh­rend am 26. Ok­to­ber 2025 bei der Nut­zung der Berg­bahn Pil­ler­see ein freier Ein­tritt ins Ja­kobs­kreuz lockt.

Die Kitz­bü­he­ler Al­pen um­fas­sen ins­ge­samt 20 Orte, die sich ih­ren Ti­ro­ler Charme be­wahrt ha­ben. Dazu ge­hö­ren be­kannte Na­men wie Hopf­gar­ten, Kirch­berg, St. Jo­hann in Ti­rol und Fie­ber­brunn. Eine ab­so­lute Stärke der De­sti­na­tion liegt in ih­rem um­fang­rei­chen An­ge­bot für Fa­mi­lien und Sport-Be­geis­terte, denn hier lo­cken die bes­ten Ber­g­er­leb­nis­wel­ten, 2.500 Ki­lo­me­ter Wan­der­wege und 1.000 Ki­lo­me­ter für Rad­fah­rer und Moun­tain­bi­ker.

