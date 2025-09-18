Der Herbst in den Kitzbüheler Alpen als Höhepunkt des Jahres

Wenn die Wälder in leuchtenden Farben erstrahlen, die Luft klar und frisch wird und der Blick über die Berggipfel besonders weit reicht, beginnt die vielleicht schönste Zeit für Genießer und Outdoor-Fans – der Herbst in den Kitzbüheler Alpen.
Die vier Urlaubsregionen Hohe Salve, Brixental, St. Johann in Tirol und Pillerseetal laden dazu ein, den Höhepunkt des Jahres in seiner ganzen Vielfalt zu erleben – mit lohnenden Bergbahn-Angeboten und Veranstaltungen, bei denen wahlweise Kultur, Kulinarik oder Natur in Szene gesetzt werden.
Ballons, Bewegung und Brauchtum
Jede Region feiert den Herbst anders, sodass für alle Besucher etwas dabei ist. In der Region Hohe Salve verwandeln sich beim seit Jahren bewährten „Familientag” am 12. Oktober 2025 der Aussichtsberg Hohe Salve und die Kleine Salve in ein wahres Kinderparadies. Geführte Themenwanderungen, Kinderstationen und Tiroler Spezialitäten gehören ebenso dazu wie Musik und Spielideen, die den Tag wie im Flug vergehen lassen.
Das Brixental setzt derweil farbige Akzente am Himmel. Beim 36. International Libro Ballon Cup zaubern die Heißluftballone von 20. bis 27. September 2025 in Brixen im Thale, Kirchberg in Tirol und Westendorf ein spektakuläres Panorama über die herbstlich bunten Täler. Die Zuschauer genießen dabei nicht nur den Blick auf die leuchtenden Ballons, sondern auch Passagierfahrten und ein vielfältiges Rahmenprogramm am Boden.
Währenddessen laden die „Gesunden Wochen“ von 11. bis 31. Oktober 2025 in St. Johann in Tirol zu Vorträgen, Wanderungen und Impulsen rund um Ernährung, Achtsamkeit und Bewegung ein. Experten zeigen in praxisnahen Workshops, wie sich ein gesunder Lebensstil einfach umsetzen lässt – perfekt zum Auftanken vor dem Winter.
Zu guter Letzt rückt das Pillerseetal Musik und Kabarett mit seinem Kulturherbst in den Fokus. Von 27. September bis 8. November 2025 geben sich Stars der nationalen und internationalen Kunst- und Musikszene im Kulturhaus in Hochfilzen die Ehre. Den Auftakt macht die Band „Ostpartie“, die mit energiegeladenem Sound den Herbst einläutet.
Die Bergbahn-Specials
Die Bergbahnen der Kitzbüheler Alpen machen den Herbst noch attraktiver. Am 12. Oktober 2026 gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf ein Tagesticket der Bergbahnen Hohe Salve in Hopfgarten und der Salvistabahn in Itter. In St. Johann in Tirol ist noch bis 26. Oktober ab zwei Übernachtungen eine Berg- und Talfahrt auf den Harschbichl inkludiert. Auf der Steinplatte in Waidring sparen die Besucher wiederum 50 Prozent am 26. September 2025, während am 26. Oktober 2025 bei der Nutzung der Bergbahn Pillersee ein freier Eintritt ins Jakobskreuz lockt.
Die Kitzbüheler Alpen umfassen insgesamt 20 Orte, die sich ihren Tiroler Charme bewahrt haben. Dazu gehören bekannte Namen wie Hopfgarten, Kirchberg, St. Johann in Tirol und Fieberbrunn. Eine absolute Stärke der Destination liegt in ihrem umfangreichen Angebot für Familien und Sport-Begeisterte, denn hier locken die besten Bergerlebniswelten, 2.500 Kilometer Wanderwege und 1.000 Kilometer für Radfahrer und Mountainbiker.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.