Boutique Biohotel Gitschberg in Südtirol setzt auf Schlafgesundheit

Das kli­ma­freund­li­che Bou­tique Bio­ho­tel Gitsch­berg in Mer­an­sen in Süd­ti­rol punk­tet seit die­sem Som­mer mit ei­nem neuen, bio­en­er­ge­ti­schen Schlaf­sys­tem, noch mehr Pan­orama-Weit­blick und dem höchs­ten Grad an En­er­gie-Aut­ar­kie.

Zu­rück­hal­tend, aber mit Sinn für das Be­son­dere, Schöne und Gute, in­di­vi­du­ell und sehr per­sön­lich – so prä­sen­tiert sich das Bou­tique Bio­ho­tel Gitsch­berg mit sei­nen 40 Zim­mern in ei­nem neuen Ge­wand. Im kraft­vol­len Gleich­klang mit der Na­tur wur­den 20 klas­si­sche Zim­mer im Stamm­haus acht­sam und gleich­zei­tig um­fas­send neu­ge­stal­tet.

Nun be­stechen sie durch noch mehr Licht, Pan­orama-Weit­blick, en­er­gie­ef­fi­zi­ente Ar­chi­tek­tur und ehr­li­ches In­te­rior-De­sign – maß­ge­fer­tigt vom na­he­ge­le­ge­nen Tisch­ler. Na­tür­li­che Ma­te­ria­lien sor­gen für ein ge­sun­des, woh­li­ges Bio­klima mit hei­mi­schem Lär­chen- und Zir­ben­duft. Zu­dem wurde das Bou­ti­que­ho­tel nach en­er­ge­tisch und geo­man­tisch er­den­den Feng Shui-Prin­zi­pien op­ti­miert.

Eine leis­tungs­starke Pho­to­vol­taik-An­lage mit 220 zu­sätz­li­chen Pa­nee­len auf dem Dach er­mög­licht es, 120 kWh sau­be­ren Strom zu pro­du­zie­ren. Ein in­tel­li­gen­ter Bat­te­rie­spei­cher wird mit 190 kW grü­ner En­er­gie ge­la­den und ein haus­ei­ge­nes Block­heiz­kraft­werk ver­voll­stän­digt das In­sel­kon­zept mit 20 kWh Strom­pro­duk­tion, so­dass der höchste Grad an En­er­gie-Aut­ar­kie er­reicht und der jähr­li­che Be­darf von rund 180.000 kWh voll­stän­dig ab­ge­deckt wird.

Schlafsystem trifft natürliches Design

Ehr­li­che Ent­schleu­ni­gung – nicht hö­her, schnel­ler, wei­ter, son­dern lang­sa­mer, ein­fa­cher und be­wuss­ter: Schlaf­ge­sund­heit gilt für die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Peint­ner seit je­her als ele­men­ta­res An­lie­gen. So be­fin­den sich alle 40 Zim­mer und Sui­ten in ru­hi­ger Lage – und in na­hezu al­len wurde das bio­en­er­ge­ti­sche Samina-Schlaf­sys­tem in­stal­liert, das sich aus­schließ­lich na­tur­rei­ner Bio-Ma­te­ria­lien be­dient und in Hand­ar­beit ge­fer­tigt wurde.

Dazu zäh­len frei schwin­gende, ent­las­tende La­mel­len­roste in un­ver­leim­tem Bu­chen­holz, punkt­elas­ti­sche Ma­trat­zen aus Na­tur­kau­tschuk, kli­ma­re­gu­lie­rende und all­er­gi­ker­freund­li­che Top­per aus Schur­wolle und Bio-Ke­ra­mik-Baum­wolle, er­go­no­mi­sche und eben­falls all­er­gi­ker­freund­li­che Kis­sen so­wie na­tur­be­las­sene Schur­woll­de­cken, die im Win­ter wär­men und im Som­mer küh­len.

Als ab­so­lu­tes High­light wur­den 16 aus­ge­wählte Pre­mium-Zim­mer zu­dem als „Samina Power Slee­ping Rooms” mit ei­ner zu­sätz­li­chen Er­dungs­auf­lage für ma­xi­male Re­ge­ne­ra­ti­ons­kraft aus­ge­stat­tet. Durch das Groun­ding wird der Kör­per – ähn­lich wie beim Bar­fuß­lau­fen – na­tür­lich ge­er­det und vor elek­tro­ma­gne­ti­schen Strah­lun­gen ge­schützt. Die po­si­ti­ven Wir­kun­gen auf Schlaf­qua­li­tät, Im­mun­sys­tem, Stress­ab­bau und Durch­blu­tung hel­fen, die kör­per­li­che und see­li­sche Ba­lance nach­hal­tig zu ver­bes­sern.

Es gibt aber noch mehr Na­tur, denn ein Groß­teil der Zim­mer ist mit me­tall­freien Bet­ten und Strom­frei­schal­tern aus­ge­stat­tet. Wä­sche und Frot­tee im Gitsch­berg be­stehen aus Bio-Na­tur­ma­te­ria­lien und wer­den in der ei­ge­nen Wä­sche­rei öko­lo­gisch ge­rei­nigt. Zur För­de­rung ge­sun­den Schlafs wurde au­ßer­dem eine WLAN-freie Nacht­ruhe zwi­schen 23 und 7 Uhr ein­ge­führt.

Bio-Genusskultur für die Seele

Als Schau­platz für wahre Wein­lieb­ha­ber lebt das Gitsch­berg die Wein­kul­tur mit be­son­de­rer Fas­zi­na­tion und schafft mit dem neuen Wein-Ate­lier ei­nen stil­vol­len Rah­men für ge­nuss­volle Ver­kos­tun­gen. Auch das neue Pan­orama-Ess­zim­mer be­sticht mit woh­li­ger Na­tür­lich­keit, in­di­vi­du­el­lem Stil und ei­nem gran­dio­sen Weit­blick über die Do­lo­mi­ten.

Er­gänzt wird das En­sem­ble durch das „Pan­orama-Frei­luft-Wohn­zim­mer” – die groß­zü­gige Ter­rasse des Ho­tels, die als of­fe­ner Rück­zugs­ort un­ter freiem Him­mel zum Ver­wei­len ein­lädt und mit ei­nem atem­be­rau­ben­den Blick in die um­lie­gende Berg­welt be­geis­tert. In neuem Glanz prä­sen­tiert sich auch die „Stube Fr.ida” mit ih­rem hei­me­lig-al­pi­nen Re­tro­stil.

Die „Wi­ne­bar & Grapp­a­thek” mit mehr als 150 Eti­ket­ten be­geis­tert mit ei­ner viel­fäl­ti­gen und au­ßer­ge­wöhn­li­chen Se­lek­tion an fei­nen Süd­ti­ro­ler Wei­nen so­wie ein­zig­ar­ti­gen Obst- und Tres­ter­brän­den, Spi­ri­tuo­sen, De­stil­la­ten und Si­gna­ture-Cock­tails. Weil die Wein­liebe und das gute Ge­spür hier Chef­sa­che sind, ha­ben ne­ben Süd­ti­ro­ler Klas­si­kern vor al­lem bio­lo­gisch-bio­dy­na­mi­sche Weine, PIWI-Weine und Na­tur­weine ih­ren fes­ten Platz in der Wein­karte ge­fun­den.

Die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Peint­ner lebt seit je­her Ver­ant­wor­tung und Qua­li­tät mit Freude und ver­lässt da­für gerne ihre Kom­fort­zone – stets nach­hal­tig und im Ein­klang mit der Re­gion, den Pro­duk­ten und Men­schen rund um das Bou­tique Bio­ho­tel Gitsch­berg. Das nach­hal­tige Re­fu­gium ist ein Kraft­ort vol­ler po­si­ti­ver En­er­gie, Le­bens­freude und Herz­lich­keit. Es ist ein Ort, an dem An­kom­men und Los­las­sen leicht­fal­len und an dem sich Wohl­ge­fühl be­reits bei Be­tre­ten des Hau­ses ein­stellt.

