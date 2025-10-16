Jede Menge Neuigkeiten für den nächsten Urlaub in Arizona

Im US-Bun­des­staat Ari­zona tut sich wie­der ei­ni­ges. Ob es nun eine Schiffs­tour in der Wüste ist, eine KI-ge­stützte Mas­sage im Lu­xus­ho­tel, eine Zug­fahrt zu den Ster­nen oder ein neuer Ge­denk­tag für Ozzy Os­bourne: Le­sen Sie hier die wich­tigs­ten Neu­ig­kei­ten für den nächs­ten Ur­laub in Ari­zona.

Schiffstour in der Wüste

Lake Plea­sant Crui­ses (c) Ari­zona Of­fice of Tou­rism

Eine Schiffs­tour ist selbst im US-Wüs­ten­staat Ari­zona mög­lich. Auf dem Lake Plea­sant in Pe­o­ria lau­fen Aus­flugs­schiffe der Lake Plea­sant Crui­ses zu Tou­ren mit ver­schie­de­nen The­men aus. Bei der „Sun­set Mu­sic Cruise” kön­nen die Be­su­cher zum Bei­spiel den be­rühm­ten Son­nen­un­ter­gang auf dem Was­ser be­ob­ach­ten – in­klu­sive Abend­essen und Live-Mu­sik. Für Spät­auf­ste­her eig­net sich die „Brunch Cruise”, Ge­nie­ßer wäh­len den Char­cu­te­rie-Cup auf der „Wine & Cheese Mu­sic Cruise”. Wer sich mehr für die Na­tur und Tier­be­geg­nun­gen in­ter­es­siert, wählt die „Nar­ra­ted Sight­see­ing Crui­ses”.

Yoga im Herzen der Innenstadt

Yoga (c) City of Se­dona

Das be­liebte Tou­ris­mus­ziel Flag­staff an der „Route 66” – oft auch als „Tor zum Grand Can­yon“ be­zeich­net – mo­ti­viert seine Be­su­cher ab so­fort, in ihre Ge­sund­heit zu in­ves­tie­ren und den Tag mit Yo­ga­übun­gen zu be­gin­nen. Je­den Sams­tag heißt es, die Yo­ga­matte im Her­zen der In­nen­stadt aus­rol­len. Egal, ob er­fah­re­ner Yogi oder An­fän­ger: Die neuen Out­door-Kurse sind die per­fekte Mög­lich­keit, die Som­mer­sonne und die Berg­luft zu ge­nie­ßen. Man­che Ter­mine sind gra­tis, an­dere kos­ten fünf US-Dol­lar pro Sit­zung.

KI-gestützte Massage im W Scottsdale

Aes­cape AI Mas­sage (c) Cour­tesy of W Scotts­dale

Künst­li­che In­tel­li­genz wird nicht nur bei Bü­ro­jobs oder in Call­cen­tern be­nutzt, son­dern mehr und mehr auch im Well­ness-Sek­tor. In Scotts­dale gibt es jetzt die erste KI-ge­stützte Mas­sage. Das AWAY Spa im Lu­xus­ho­tel W Scotts­dale bie­tet in Zu­sam­men­ar­beit mit Aes­cape die erste KI-ge­stützte Mas­sage in Ari­zona an. Die Be­hand­lung um­fasst in­tel­li­gente Ro­bo­ter­arme, die von fort­schritt­li­cher Tech­no­lo­gie ei­gen­stän­dig ge­steu­ert wer­den und eine voll­stän­dig per­so­na­li­sierte Ganz­kör­per­mas­sage er­mög­li­chen. Die Gäste kön­nen da­bei ihre Sit­zung in­di­vi­du­ell ge­stal­ten, in­dem sie Druck­stu­fen, Ziel­be­rei­che und Mas­sa­ge­stile aus­wäh­len, wäh­rend das Sys­tem in Echt­zeit re­agiert und sich ent­spre­chend an­passt.

„The Most Mindfull Destination on Earth”

Se­dona (c) City of Se­dona

Se­do­nas Na­tur­wun­der und die tief ver­wur­zelte Spi­ri­tua­li­tät ma­chen die Stadt zur „Most Mindfull De­sti­na­tion on Earth“ – also der acht­sams­ten De­sti­na­tion der Erde. Das meint je­den­falls das Ma­ga­zin „Tra­vel + Lei­sure”. Bei der Aus­wer­tung der Tri­p­Ad­vi­sor-Be­wer­tun­gen über ei­nen Zeit­raum von drei Jah­ren er­zielte Se­dona 92 Punkte auf der Acht­sam­keits­skala und setzte sich da­mit ge­gen alle an­dere Well­ness-Hot­spots durch. Die ro­ten Fels­for­ma­tio­nen, die starke spi­ri­tu­elle Ge­mein­schaft und die Kraft­plätze von Se­dona hel­fen vie­len Rei­sen­den, Ge­las­sen­heit und in­nere Trans­for­ma­tion zu fin­den. Ne­ben den Kraft­or­ten kön­nen die Be­su­cher auch Welt­klasse-Spas und ‑Re­sorts, ma­le­ri­sche Wan­der­wege und eine blü­hende Kunst­szene ge­nie­ßen.

Auszeichnung für die Verde Canyon Railroad

Verde Can­yon Rail­road Star­light Open Air Vie­w­ing Car (c) Verde Can­yon Rail­road

Die Verde Can­yon Rail­road in Clark­dale wurde von Na­tio­nal Geo­gra­phic zu ei­ner der „Top 10 Dre­a­miest Star­ga­zing Trains“ der USA ge­kürt. Auf der „Sa­tur­day Star­light Tour” er­le­ben die Be­su­cher erst den Son­nen­un­ter­gang und dann den ster­nen­kla­ren Him­mel über den ab­ge­le­ge­nen Schluch­ten des Can­yons – ein Aben­teuer, das nur per Zug mög­lich ist.

Gedenktag für Ozzy Osbourne

Mu­seum of Na­tu­ral History (c) Vi­sit Mesa

Ari­zona hat ei­nen neuen Ge­denk­tag ein­ge­führt: Der 22. Juli ist ab so­fort der „Ozzy Os­bourne Day”. An die­sem Tag ist der Sän­ger ge­stor­ben, der auch als „God­fa­ther des Heavy-Me­tal” galt. „Die Eh­rung von Ozzy Os­bourne ist nicht nur die Wür­di­gung ei­ner Ro­cki­kone, son­dern auch die An­er­ken­nung ei­ner Stimme, die die Seele Ari­zo­nas an­ge­spro­chen hat. Seine Mu­sik fand bei Ge­ne­ra­tio­nen von Men­schen aus Ari­zona An­klang, die in sei­ner Re­bel­lion Kraft, in sei­nem Kampf Ehr­lich­keit und in sei­nem Sound Frei­heit fan­den“, sagt Gou­ver­neur Adrian Fon­tes.

Neues Highlight in Castle Hot Springs

Castle Hot Springs (c) Castle Hot Springs

Heiße Quel­len in­mit­ten der Wüste, eine rei­che Ge­schichte als Rück­zugs­ort für Ro­cke­fel­lers und Roo­se­velts und ab­so­lute Ex­klu­si­vi­tät: Castle Hot Springs gilt nicht grund­los als ei­nes der best­ge­hü­te­ten Ge­heim­nisse Ari­zo­nas und ei­nes der zau­ber­haf­tes­ten Re­sorts des Süd­wes­tens.

Neu ist die „Top of The Lodge Suite” – ideal für ein Girls’ Ge­ta­way oder ei­nen Auf­ent­halt mit der gan­zen Fa­mi­lie. Die lu­xu­riöse Un­ter­kunft bie­tet drei Schlaf­zim­mer, vier Bä­der und eine groß­zü­gige Pan­orama-Ter­rasse mit Blick auf die So­nora-Wüste. Di­rekt ne­benan lie­gen die Ho­tel­bar „1896“ und das Re­stau­rant „Har­vest“ mit Farm-to-Ta­ble-Kon­zept. Zu den Er­leb­nis­sen vor Ort ge­hö­ren Ba­den in den hei­len­den Quel­len, Farm­tou­ren so­wie Wan­der- und Rad­tou­ren durch die Wüs­ten­land­schaft.

www.visitarizona.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.