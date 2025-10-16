Jede Menge Neuigkeiten für den nächsten Urlaub in Arizona

Im US-Bundesstaat Arizona tut sich wieder einiges. Ob es nun eine Schiffstour in der Wüste ist, eine KI-gestützte Massage im Luxushotel, eine Zugfahrt zu den Sternen oder ein neuer Gedenktag für Ozzy Osbourne: Lesen Sie hier die wichtigsten Neuigkeiten für den nächsten Urlaub in Arizona.
Schiffstour in der Wüste
Eine Schiffstour ist selbst im US-Wüstenstaat Arizona möglich. Auf dem Lake Pleasant in Peoria laufen Ausflugsschiffe der Lake Pleasant Cruises zu Touren mit verschiedenen Themen aus. Bei der „Sunset Music Cruise” können die Besucher zum Beispiel den berühmten Sonnenuntergang auf dem Wasser beobachten – inklusive Abendessen und Live-Musik. Für Spätaufsteher eignet sich die „Brunch Cruise”, Genießer wählen den Charcuterie-Cup auf der „Wine & Cheese Music Cruise”. Wer sich mehr für die Natur und Tierbegegnungen interessiert, wählt die „Narrated Sightseeing Cruises”.
Yoga im Herzen der Innenstadt
Das beliebte Tourismusziel Flagstaff an der „Route 66” – oft auch als „Tor zum Grand Canyon“ bezeichnet – motiviert seine Besucher ab sofort, in ihre Gesundheit zu investieren und den Tag mit Yogaübungen zu beginnen. Jeden Samstag heißt es, die Yogamatte im Herzen der Innenstadt ausrollen. Egal, ob erfahrener Yogi oder Anfänger: Die neuen Outdoor-Kurse sind die perfekte Möglichkeit, die Sommersonne und die Bergluft zu genießen. Manche Termine sind gratis, andere kosten fünf US-Dollar pro Sitzung.
KI-gestützte Massage im W Scottsdale
Künstliche Intelligenz wird nicht nur bei Bürojobs oder in Callcentern benutzt, sondern mehr und mehr auch im Wellness-Sektor. In Scottsdale gibt es jetzt die erste KI-gestützte Massage. Das AWAY Spa im Luxushotel W Scottsdale bietet in Zusammenarbeit mit Aescape die erste KI-gestützte Massage in Arizona an. Die Behandlung umfasst intelligente Roboterarme, die von fortschrittlicher Technologie eigenständig gesteuert werden und eine vollständig personalisierte Ganzkörpermassage ermöglichen. Die Gäste können dabei ihre Sitzung individuell gestalten, indem sie Druckstufen, Zielbereiche und Massagestile auswählen, während das System in Echtzeit reagiert und sich entsprechend anpasst.
„The Most Mindfull Destination on Earth”
Sedonas Naturwunder und die tief verwurzelte Spiritualität machen die Stadt zur „Most Mindfull Destination on Earth“ – also der achtsamsten Destination der Erde. Das meint jedenfalls das Magazin „Travel + Leisure”. Bei der Auswertung der TripAdvisor-Bewertungen über einen Zeitraum von drei Jahren erzielte Sedona 92 Punkte auf der Achtsamkeitsskala und setzte sich damit gegen alle andere Wellness-Hotspots durch. Die roten Felsformationen, die starke spirituelle Gemeinschaft und die Kraftplätze von Sedona helfen vielen Reisenden, Gelassenheit und innere Transformation zu finden. Neben den Kraftorten können die Besucher auch Weltklasse-Spas und ‑Resorts, malerische Wanderwege und eine blühende Kunstszene genießen.
Auszeichnung für die Verde Canyon Railroad
Die Verde Canyon Railroad in Clarkdale wurde von National Geographic zu einer der „Top 10 Dreamiest Stargazing Trains“ der USA gekürt. Auf der „Saturday Starlight Tour” erleben die Besucher erst den Sonnenuntergang und dann den sternenklaren Himmel über den abgelegenen Schluchten des Canyons – ein Abenteuer, das nur per Zug möglich ist.
Gedenktag für Ozzy Osbourne
Arizona hat einen neuen Gedenktag eingeführt: Der 22. Juli ist ab sofort der „Ozzy Osbourne Day”. An diesem Tag ist der Sänger gestorben, der auch als „Godfather des Heavy-Metal” galt. „Die Ehrung von Ozzy Osbourne ist nicht nur die Würdigung einer Rockikone, sondern auch die Anerkennung einer Stimme, die die Seele Arizonas angesprochen hat. Seine Musik fand bei Generationen von Menschen aus Arizona Anklang, die in seiner Rebellion Kraft, in seinem Kampf Ehrlichkeit und in seinem Sound Freiheit fanden“, sagt Gouverneur Adrian Fontes.
Neues Highlight in Castle Hot Springs
Heiße Quellen inmitten der Wüste, eine reiche Geschichte als Rückzugsort für Rockefellers und Roosevelts und absolute Exklusivität: Castle Hot Springs gilt nicht grundlos als eines der bestgehüteten Geheimnisse Arizonas und eines der zauberhaftesten Resorts des Südwestens.
Neu ist die „Top of The Lodge Suite” – ideal für ein Girls’ Getaway oder einen Aufenthalt mit der ganzen Familie. Die luxuriöse Unterkunft bietet drei Schlafzimmer, vier Bäder und eine großzügige Panorama-Terrasse mit Blick auf die Sonora-Wüste. Direkt nebenan liegen die Hotelbar „1896“ und das Restaurant „Harvest“ mit Farm-to-Table-Konzept. Zu den Erlebnissen vor Ort gehören Baden in den heilenden Quellen, Farmtouren sowie Wander- und Radtouren durch die Wüstenlandschaft.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.